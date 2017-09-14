RSS
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:37

  fox767676 написав:......
Возможно что США и Трамп просто самоустранятся от этого бедлама
У них есть аж 2 Америки - Северная и Южная, там простора для творчества хоть отбавляй

Тем более, что там Мадуро пошаливает...
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:38

  fox767676 написав:ЛАД
Что он исказил? TUR привел источник.
........
Я писал о предыдущей цитате со ссылкой на CNN - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5900868#p5900868
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:45

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:ЛАД
Что он исказил? TUR привел источник.
........
Я писал о предыдущей цитате со ссылкой на CNN - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5900868#p5900868


Я не понял к чему у вас вопросы?
В четверг Путин был настроен конструктивно (как по крапйней мере показалось Трампу), во вторник его помошники снова несут какую-то дичь.
Это явно выбесит Трампа, другое дело что у него нет никаких козырей.
Единственный путь это давить на Украину, но не активно (т.к. трудозатратно - мобщение с украинцами тоже выбешивает), а пассивно - самоустраняясь от проблематики, в т.ч. и через отмену встреч как с путиным так и с Зеленским.
Рекоммендую ТГ канал 'Donald Trump на русском ", там каждый чих его админстрации расписан.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:47

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Колись японський тирг теж здавалось, дожене і пережене ...

1) його вчасно зупинили
2) він не мав на озброєнні історичного матеріалізму

зараз фінал не такий передбачуваний

Його(Японію) не зупинили а обдурили.
22 вересня 1985 року була підписана угоди, яка заставила Японію зміцнити єну.
Це і поховало японського тигра.
З Китаєм такий трюк не пройде. США Китай таким трюком не обдурить.

а деталі цієї угоди можете навести? й єна зміцнилась, чи перестали її штучно девальвувати?

й так, Китай так зараз дурить Захід - при такому шаленому профіциту валюти в країні все одно тримає курс юаня стабільним.

й якщо ви вдаєтесь до таких порівнянь, не забувайте, що є така оцінка торгового профіциту Китаю - що він обмінює товари на фантики. й тоді, хто кого дурить? ;)
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:48

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Xenon написав:мова про воюючі сторони - Україна - раша.
ця війна може закінчитися тільки розгромом і капітуляцією однієї із сторін

то навіщо тоді ця напускна невизначеність ?
зрозуміло і так хто кого розгромить і чим це все закінчиться у разі провалу дипломатії
закінчиться розгромом та капітуляціею менш ресурсної, інфраструктурно та інституційно розвиненої країни
ви цього прагнете злорадіючи кожного разу невдачам госдепу та білого дому?

Цікаво, перший Рим перед тим як розпастися кого там назахоплював? РІ пік пройшла, і щодалі скукожується все більше, чи у тебе інший глобус?

С выделенным согласен.
Но распад Римской империи происъодил не один год и даже не одно десятилетие, а, скорее, несколько столетий. Сегодня история сильно ускорилась, но всё равно распад Росс. империи может тянуться долго. Хотя, конечно, возможны и "чёрные лебеди" и это может произойти резко и быстро, как с СССР. Но "чёрные лебеди" непредсказуемы.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 15:03

  TUR написав:
  ЛАД написав:Но там дальше:

Послушайте прямую речь на видео - там более понятно и с немного другим акцентом.
https://zn.ua/POLITICS/rf-ne-pojdet-na- ... avrov.html
Ещё раз спасибо.
Выступление очень чёткое и однозначное.
Подходы РФ неизменны.
Но у меня и не было никаких иллюзий и сомнений в том, что Путин не стремится ни к миру, ни к перемирию.
От своих целей он не отказывается и хочет их добиться.
Если бы не ЯО у РФ, проблема решалась бы значительно проще.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 15:06

  ЛАД написав:Ещё раз: "Д,тд?"
Последний раз объсняю для альтернативно одарённых.
Если бы вы сослались только на статью (https://nv.ua/ukr/world/countries/napad-na-sim-yu-ukrajinciv-u-shveycariji-policiya-zatrimala-napadnika-50553495.html), не было бы никаких вопросов.
В статье всё совершенно однозначно и не вызывает никаких вопросов: "напав на україномовну сім'ю" и "почув, як вона спілкується українською". Не вызывает ничего, кроме возмущения напавшим.
Но вам показалось мало и вы дали ещё ссылку на Бабченко (https://t.me/s/babchenko77/13068). Возможно, вы уже разучились понимать текст на русском языке, но Бабченко пишет: "доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски". Противоречия не видите? Чи вам треба перекласти на українську мову, щоб ви зрозуміли?
Вопрос выеденного яйца не стоит, но вы с Water"ом на ровном месте развернули дискуссию о профсоюзах на целый день.
Заняться нечем? Работы не хватает? Или у вас теперь другая работа? Более ответственная?

й де протиріччя? російськомовний дебіл доколебался до швейцарця через те, що його дружина розмовляла УКРАЇНСЬКОЮ. може вам вже досить шукати протиріччя там, де їх немає. Бабченко просто зробив акцент на тому, що ця мразота цього разу (а це не перший випадок) через українську мову доколебалася до швейцарця - з відповідними наслідками. маємо надію що його депортують разом з його ватною подругою. яка чомусь зареєстрована як УКРАЇНСЬКА біженка.

Напад російськомовного на українсько-білоруську родину в Швейцарії.
Родина Олени Дудник та Габріеля Шарова їхала у потязі з маленькою дитиною за маршрутом Інтерлакен–Шпіц. Олена – українка, її чоловік народився і виріс у білоруській родині у Швейцарії, його батьки переїхали до Швейцарії ще у 1990-х роках. З дружиною Габріель познайомився на роботі, вдома вона говорить із ним українською, а він із нею російською. У потязі Олена також заговорила з чоловіком українською, і це дуже не сподобалося чоловікові, який сидів у сусідньому ряду. Він почав ображати пару, в тому числі матюками...

й послухаємо пряму мову цього у.обка
«Шо ти протів русскіх імєєш? Я русскій чєловєк, ми вас, с*ка, убівать будєм, і будєм убівать до конца! Что тєбя, что тєбя, что всєх, – заявив він, вказуючи пальцем на родину. – Вийдіть на**й с етого вагона, чтоби ми вас нє відєлі, понятно? Тєбє п**да будєт по виходу із вагона, сто процєнтов! Вийді отсюда со своєй сємьєй, пока твой рєбьонок нє получіл увечья!»

але що ЛАД не хоче визнавати - він не один такий. таких на Раші напевне вже не менше половини...
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 15:06

та й загалом то всі такі імперці, а чомусь користуються українськими паспортами
У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини — Welt
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 15:09

  fox767676 написав:
  fler написав:У разі програшу України хто посилить свої лідерські позиції у світі? Яка країна буде №1, а яка №2?

зараз фокус історії змістився на далеко-східну азію
для нас це поки незвично
нікого вже країна фрустрованих пенсіонерів сильно не посилить
і чим довше війна, тим менше цінність України

навіть бурятам екзальтовані інститутки?
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 15:11

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:ЛАД
Что он исказил? TUR привел источник.
........
Я писал о предыдущей цитате со ссылкой на CNN - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5900868#p5900868

что не так в цитате что я привел?
там 2 тезиса - что у москвы не изменились максималистические требования (о чем уже и сам лавров заявил сегодня) и о том что Рубио в связи с этим не будет рекомендовать Трампу встречаться с путиным.
что не так?
