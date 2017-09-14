Letusrock написав:Один з депутатів у ФБ вивалив цілий список пропозицій щодо покращення ситуації з мобілізацією. То прям всі озвучені пункти з серії "для збільшення урожаю на плантаціях рабів потрібно більше бити і менше кормити". ЖОДНОГО пункту який би передбачав відповідальність чи покарання тцк, поліції, влади, мясних командирів, та ЖОДНОГО пункту який би покращував становище для особового складу.
А до чого тут депутат? Це все путін винувати, це москалі почали війну і вбивають людей. Ми просто обороняємось. Ми за правду, за Україну. Яке може бути покращення становища ОС? Поки Україна у небезпеці потрібно стиснути зуби і терпіти!
“Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі. На місці удару - пожежа”, - наголосив Терехов.
Міський голова уточнив, що усі діти були евакуйовані з садочка, де сталася пожежа. Евакуація була здійснена до підвального приміщення у самому закладі, розповів мер в ефірі телемарафону.
За його словами, окупанти вдарили по закладу трьома "Шахедами". Другий поверх повністю склався. Досі триває пожежа. Рятувальники працюють на місці “прильоту”.
18 жовтня поблизу від мене збили два шахеди, за секунд 15 до влучання в нього ракети ппо шахед почав пікірувати (звук нагадав мені як "пікіровали юкенкерси 87" з часів 2ї світової"), потім за хвилину збили другий. Оба рази був достатньо потужний вибух, будинок струсонуло добряче. Останні 1,5 роки не було , щоб так близько збили у 2023 було і не таке.
stm написав:ЛАД, дякую за два останні посилання. Наразі Ви заслужили бути Україною. Як домовлятися пропонуєте виходячи з Вами же виділеного? ПС: менеджер по великих заводах ви таки не ефективний )
Не пойму, вы радуетесь этим сообщениям? Насчёт "великих заводів" тоже не понял. Что вам не понравилось?
Ви не назвали які заводи можуть замістити шахеди, жодного. Це не дивно, тому що великі заводи есересер ані ви, ані Франт теж не назвете. Вони не просто так скопитались, вони існували лиже тому що їх підтримували ціною розвитку адекватних сфер життя. Нарижкин як і вся орківська влада кажуть і будуть казати що дамбас має відійтий оркам. Це той відрізок на який вони бросають всю міць з 2014 року і нічого до кінця не отримають, оплачуючи зависоку ціну для кожної адекватної країни. Ми маємо віддати те, на що у них немає сил, вірно? Ну щоб домовитися? ) я незгодна, і не згодна хоронити себе незважаючи на розчарування ЮА. Мені незрозуміло як Бетон з активами у мільйон $, з його слів, у корупційній державі чекає покірно смерті і забиття від ТЦК. Ви мені більш зрозумілі, есересерівськім людям, у більшості, якось вирізали частину мозку відповідальну за банальну логіку, навіть після відкриття всіх архівів вони з завидним завзяттям захищають те, чого небуло взагалі. Які заводи були? ТЕЦ, ГЕС якщо вони побудовані і приносили кошти залишились донині, навіть були модифіковані не есересер, про яких фізиків/хіміків і заводи Ви вічно з Франтом печетесь? Ім'я підкажіть? ))) Навіть у колбасі Сібаріт, який не поважає есересер більш обізнаний. Ви ніколи не казали що 2,2 то погано, краще 3,5