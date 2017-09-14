RSS
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 10:32

  d44 написав:Чергова енергодупа на Чернігівщині та Сумщіні. Знов десятками в одне місце. Залишим в спокію МВГ (стріляють з чого є та як вміють) та 1000 перехоплюваів на добу то інша розмова... Нове виправданя - шахеди стали рідіо керованими "операторами в реальному часі" тому влучань більше. Чергове питання - що димові шашки та димогенератори для протидії " баченню в реальному часі" заборонили екологічні активісти, чи так дешево що нема сенсу "освоювати"?

ти не понімаєш, в нас саме потужне айті із мегаспеціалістами яких як в дурня фантиків, ще 2-3 тижні і як вжухххх:
  BIGor написав:Та не треба ніякі лям мігрантів, своїх надлишок.

Он свіжа вакансія Розробник/Backend Developer (Python/Odoo) $600–1800
https://jobs.dou.ua/companies/13-brigad ... es/328090/

Інженери навіть не потрібні цій країні, що казати про якихось селян, яких легко заміняє сучасна закордонна автоматизована техніка?
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В звязку з планомірним вибиванням локомитивів. Чи є якась інформація про дії для їх захисту, чи проведено хочаб наради якісь, я вже не кажу про банальний мангал?
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 10:39

  BeneFuckTor написав:В звязку з планомірним вибиванням локомитивів. Чи є якась інформація про дії для їх захисту, чи проведено хочаб наради якісь, я вже не кажу про банальний мангал?

Демонтують пам'ятники-паровози і паяють гнилі котли.
Ви не там задаєте питання. Всім відомо, що зе-влада не має стратегії і не дивиться хоча б на пів року наперед. Все вирішується ситуативно, зранку.
А як не залишиться локомотивів, перевантажать все на фури.
- Хоча постійте, там же водіїв мобілізували.
- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наоборот
Когда не останется локомотивов то и машинистов, и техников, и прочую сопутствующую обслугу можно со специальностью "-100" могилизировать.
Трамп(твою муттер) - где гвинтокрылы!!!
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 11:15

  барабашов написав:Наоборот
Когда не останется локомотивов то и машинистов, и техников, и прочую сопутствующую обслугу можно со специальностью "-100" могилизировать.
Трамп(твою муттер) - где гвинтокрылы!!!


Ось:

https://defence-ua.com/news/ukrajina_of ... 20608.html




А де 5 кубів метану щодоби? :lol:
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ось:
https://defence-ua.com/news/ukrajina_of ... 20608.html
А де 5 кубів метану щодоби?

- Шеф, що робити: міни браковані, мільйон дронів заблудився у мільярді дерев, Кулеба з лопатами втік у Польщу
- Давай купимо вертольоти по мільярду грн за штуку
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 12:27

  whois2010 написав:- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...

От мені цікаво, люди серйозно вірять що можна просто завести пакистанців, чи просто так прикалуються?

Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.
І інші фішечки, менш важливі: холод, війна(чи загроза війни), тотальне незнання англійської населенням, і т.д.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.

Пакистан на порядок більш розвинута країна, регіональний гравець з ЯЗ і власними майже МБР
Війну з РФ вони б виграли без принижень бусифікації
Бангладешський текстиль скоро буде домінувати в крамницях аграрної супердержави
Якщо ці люди і поїдуть в Україну, то будуть вимагати привілейованого становища, євррогіднюків та мовних інспекторів будуть ганяти саними тряпками.
Україну не врятують прості рецепти, доведеться думати і працювати по-справжньому, а саме страшне - засудити власні історичні помилки, ті що зараз офіційно трактуються як здобутки
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 23 жов, 2025 12:54, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 12:47

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...

От мені цікаво, люди серйозно вірять що можна просто завести пакистанців, чи просто так прикалуються?

Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.
І інші фішечки, менш важливі: холод, війна(чи загроза війни), тотальне незнання англійської населенням, і т.д.

Узбекам/татарам ехать сильно ближе - особенно если там действительно экономика порядочно просядет.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 12:50

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...

От мені цікаво, люди серйозно вірять що можна просто завести пакистанців, чи просто так прикалуються?

Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.
І інші фішечки, менш важливі: холод, війна(чи загроза війни), тотальне незнання англійської населенням, і т.д.

Важко прогнозувати кількість, але щось буде. Вчора дивився про танзанійських масаів. Живуть на 2 долари на день всією родиною.
Фермери виють - не залишилося геть нікого. То чому не брати людей на сезон на роботу? Барак, ліжко, їдло і 600-800 доларів оплати організувати можливо і сьогодні.
Те саме на будівництві.
Про мову взагалі смішно. Камбоджийці в зсу розуміються якось з нашими без англійської.
Верхній поріг з/п теж зараз не можна обговорювати, це буде не 500 доларів. При дефиціті працівників з/п будуть рости. Товари і послуги ще додатково здорожчають.
І про температуру в Пакистані (з сайту посольства України в Пакістані)
Середня зимова температура: від -8° до -12° C (від +17.6° F до +3° F). В південних областях зимова температура коливається близько 0° C (+32° F).
