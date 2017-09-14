d44 написав:Чергова енергодупа на Чернігівщині та Сумщіні. Знов десятками в одне місце. Залишим в спокію МВГ (стріляють з чого є та як вміють) та 1000 перехоплюваів на добу то інша розмова... Нове виправданя - шахеди стали рідіо керованими "операторами в реальному часі" тому влучань більше. Чергове питання - що димові шашки та димогенератори для протидії " баченню в реальному часі" заборонили екологічні активісти, чи так дешево що нема сенсу "освоювати"?
ти не понімаєш, в нас саме потужне айті із мегаспеціалістами яких як в дурня фантиків, ще 2-3 тижні і як вжухххх:
BIGor написав:Та не треба ніякі лям мігрантів, своїх надлишок.
BeneFuckTor написав:В звязку з планомірним вибиванням локомитивів. Чи є якась інформація про дії для їх захисту, чи проведено хочаб наради якісь, я вже не кажу про банальний мангал?
Демонтують пам'ятники-паровози і паяють гнилі котли. Ви не там задаєте питання. Всім відомо, що зе-влада не має стратегії і не дивиться хоча б на пів року наперед. Все вирішується ситуативно, зранку. А як не залишиться локомотивів, перевантажать все на фури. - Хоча постійте, там же водіїв мобілізували. - Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...
барабашов написав:Наоборот Когда не останется локомотивов то и машинистов, и техников, и прочую сопутствующую обслугу можно со специальностью "-100" могилизировать. Трамп(твою муттер) - где гвинтокрылы!!!
whois2010 написав:- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...
От мені цікаво, люди серйозно вірять що можна просто завести пакистанців, чи просто так прикалуються?
Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде. І інші фішечки, менш важливі: холод, війна(чи загроза війни), тотальне незнання англійської населенням, і т.д.
andrijk777 написав:Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.
Пакистан на порядок більш розвинута країна, регіональний гравець з ЯЗ і власними майже МБР Війну з РФ вони б виграли без принижень бусифікації Бангладешський текстиль скоро буде домінувати в крамницях аграрної супердержави Якщо ці люди і поїдуть в Україну, то будуть вимагати привілейованого становища, євррогіднюків та мовних інспекторів будуть ганяти саними тряпками. Україну не врятують прості рецепти, доведеться думати і працювати по-справжньому, а саме страшне - засудити власні історичні помилки, ті що зараз офіційно трактуються як здобутки
Узбекам/татарам ехать сильно ближе - особенно если там действительно экономика порядочно просядет.
Важко прогнозувати кількість, але щось буде. Вчора дивився про танзанійських масаів. Живуть на 2 долари на день всією родиною. Фермери виють - не залишилося геть нікого. То чому не брати людей на сезон на роботу? Барак, ліжко, їдло і 600-800 доларів оплати організувати можливо і сьогодні. Те саме на будівництві. Про мову взагалі смішно. Камбоджийці в зсу розуміються якось з нашими без англійської. Верхній поріг з/п теж зараз не можна обговорювати, це буде не 500 доларів. При дефиціті працівників з/п будуть рости. Товари і послуги ще додатково здорожчають. І про температуру в Пакистані (з сайту посольства України в Пакістані)
Середня зимова температура: від -8° до -12° C (від +17.6° F до +3° F). В південних областях зимова температура коливається близько 0° C (+32° F).