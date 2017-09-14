- Согласно отчету Института Тони Блэра, Великобритании следует заменить цель декарбонизации электроснабжения к 2030 году на более постепенную стратегию, направленную на снижение затрат.

- В отчете говорится, что правительству следует сосредоточиться на снижении высоких счетов за электроэнергию, чтобы сохранить широкую общественную поддержку мер по борьбе с изменением климата, и поддерживается цель достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году.

- Институт Тони Блэра рекомендует правительству стремиться к повышению эффективности и соотношению цены и качества и предлагает такие меры, как установление ценового предела на аукционах по морской ветроэнергетике и приостановка действия некоторых налогов на выбросы углерода в отношении газа до 2030 года.



Согласно отчету Института Тони Блэра, Великобритании следует отказаться от своей главной цели — декарбонизации электроснабжения к 2030 году и заменить ее более постепенной стратегией, направленной на снижение затрат.



Чтобы сохранить широкую общественную поддержку мер по борьбе с изменением климата, правительству следует более целенаправленно сосредоточиться на снижении высоких счетов за электроэнергию...

... Институт поддерживает цель достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, но заявляет, что приоритетом к 2030 году должно стать снижение выбросов электроэнергии.



«Мы переживаем кризис стоимости жизни и климатический кризис — нельзя просто выбрать один и делать вид, что другого не существует», — заявил исполнительный директор по политике Института Тони Блэра Райан Уэйн.

............По мнению Института Тони Блэра, правительству следует сосредоточиться на повышении эффективности и соотношении цены и качества, а не быстром переходе к декарбонизации.



Например, согласно докладу, электроэнергия в Великобритании по-прежнему в четыре раза дороже газа. Поэтому, по рекомендации института, аукционы по продаже морской ветроэнергетики должны быть ограничены ценовым лимитом, эквивалентным предельной стоимости эффективной газовой генерации. Институт настоятельно призвал правительство приостановить действие некоторых налогов на выбросы углерода в отношении газа до 2030 года.



В документе также рекомендовано приостановить реализацию планов по улавливанию и хранению углерода до тех пор, пока стоимость этой технологии не снизится, а также предлагается постепенно отказаться от дорогостоящих субсидий для электростанций, сжигающих биомассу.