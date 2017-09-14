RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1554015541155421554315544>
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:16

  whois2010 написав:
  _hunter написав:услуги - может и вырастут. Но если из той же Молдовы "товары" будет завозить дешевле - смысл брать местные дороже? 🤔

А що з Молдови таке дешеве можуть завезти? Вартість енергоносіїв у них така сама плюс-мінус. Глобалізація, ціни намагаються вирівнятися. Рітейлер при рості витрат на ФОТ, буде збільшувати націнку.

Та все, что и так возят - "б. бытовуха", авто, сантехника. - оно же все импортное.
Не уверен, что у ритейлеров ФОТ прямо существенный процент в цене дает. Но совсем накрайняк - будет условный холодильник не 10, а 11 лет "ходить"...
_hunter
 
Повідомлень: 10798
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:20

  _hunter написав:И остаётся при этом росте - где-то в два раза дешевле местной ;)

Це більше каже про перспективи місцевої...
В Турции, кстати, тоже сейчас с экономикой не так, чтобы "добрый вечер" -

ох уж ці монетаристи - під обстрілами, без світла , але інфляційне таргетування працює 👍
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4613
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:21

И ещё 2 слова об энергетике.
Теперь о нашей.
Тут некоторые рассказывали что энергии у нас хоть пятой точкой ешь.
Наше руководство, видимо, оценивает ситуацию иначе.
Об этом достаточно ясно свидетельствует начало отопительного сезона. Раньше он начинался 15 октября. В прошлом году октябрь был тёплый, что позволило начать сезон с 1 ноября, сэкономив энергию. В этом году октябрь значительно холоднее, давно пора бы топить. Как-то уже "забыли" о 3 сутках подряд со среднесуточной ниже 8 градусов (они уже давно прошли) и явно тянут до 1 ноября.
Кому-то непонятно, что это доказывает наличие огромных резервов энергии?

Поклонникам солнечных панелей предлагаю идею - ставьте мощные эл-станции в Сахаре и аккумуляторами перевозите электроэнергию сюда. Можете патентовать идею. Я на авторство претендовать не буду. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36982
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:25

  ЛАД написав:Тут некоторые рассказывали что энергии у нас хоть пятой точкой ешь.

Кому-то непонятно, что это доказывает наличие огромных резервов энергии?

Поклонникам солнечных панелей предлагаю идею - ставьте мощные эл-станции в Сахаре и аккумуляторами перевозите электроэнергию сюда. Можете патентовать идею. Я на авторство претендовать не буду. :)

Та наче ніхто не сперечається, що з електро і газо у нас пздц. Хіба крім однієї упоротої пані, яка віщує про приховані джерела енергії. Пес і кот мабуть оцінили їх вже.
whois2010
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:29

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.

Пакистан на порядок більш розвинута країна, регіональний гравець з ЯЗ і власними майже МБР
Війну з РФ вони б виграли без принижень бусифікації
Бангладешський текстиль скоро буде домінувати в крамницях аграрної супердержави
Якщо ці люди і поїдуть в Україну, то будуть вимагати привілейованого становища, євррогіднюків та мовних інспекторів будуть ганяти саними тряпками.
Україну не врятують прості рецепти, доведеться думати і працювати по-справжньому, а саме страшне - засудити власні історичні помилки, ті що зараз офіційно трактуються як здобутки

Вы оптимист.
Как я лет 15-20-30 назад.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36982
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:43

  ЛАД написав:Тут некоторые рассказывали что энергии у нас хоть пятой точкой ешь.

Деякі на цій гілці писали, що ми її ще експортуємо.
  ЛАД написав:Об этом достаточно ясно свидетельствует начало отопительного сезона. . В этом году октябрь значительно холоднее, давно пора бы топить.

В Мико вчора було +16, сьогодні +18 і ще кілька днів триватиме бабине літо. Якого милого тут опалювати?
  ЛАД написав: Как-то уже "забыли" о 3 сутках подряд со среднесуточной ниже 8 градусов (они уже давно прошли) и явно тянут до 1 ноября.
Кому-то непонятно, что это доказывает наличие огромных резервов энергии?

У Києві лікарні, дитсадки вже точно опалюють, може й школи. За Харків не знаю, але у новинах було, що опалення вмикнуть по всій країні ДО 1 листопада. 7 днів можна якось потерпіти, тим більше, що потепління не лише в Мико.
  ЛАД написав:Поклонникам солнечных панелей предлагаю идею - ставьте мощные эл-станции в Сахаре и аккумуляторами перевозите электроэнергию сюда. Можете патентовать идею. Я на авторство претендовать не буду. :)

Мда, ідея - фікс)). У нас багато проєктів у галузі енергетики з парнерами з інших країн, які грошей нам не шкодують. Отже, шось мені підказує, шо цей сезон ми теж пропетляємо.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5911
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:"А як же Африка і руде слоненя?"©(з мультика "Петрик П'яточкін")

Ось Африка може
тим більше там 700 млн християн
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4613
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:50

  whois2010 написав:
  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...

От мені цікаво, люди серйозно вірять що можна просто завести пакистанців, чи просто так прикалуються?

Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.
І інші фішечки, менш важливі: холод, війна(чи загроза війни), тотальне незнання англійської населенням, і т.д.

Важко прогнозувати кількість, але щось буде. Вчора дивився про танзанійських масаів. Живуть на 2 долари на день всією родиною.
Фермери виють - не залишилося геть нікого. То чому не брати людей на сезон на роботу? Барак, ліжко, їдло і 600-800 доларів оплати організувати можливо і сьогодні.
Те саме на будівництві.
Про мову взагалі смішно. Камбоджийці в зсу розуміються якось з нашими без англійської.
Верхній поріг з/п теж зараз не можна обговорювати, це буде не 500 доларів. При дефиціті працівників з/п будуть рости. Товари і послуги ще додатково здорожчають.
І про температуру в Пакистані (з сайту посольства України в Пакістані)
Середня зимова температура: від -8° до -12° C (від +17.6° F до +3° F). В південних областях зимова температура коливається близько 0° C (+32° F).
Язык и погода, действительно, не проблема. Правда, о мовных инспекторах, как уже писали, придётся слегка забыть. Но это всё мелочи.
А вот зарплаты...
Если они будут сильно расти, то в наших условиях это приведёт к повторению 90-х - инфляция + девальвация.
Вариант избежать этого - серьёзный приток иностранных инвестиций. Только не такой, как в 2005-6 годах. Не в банковскую сферу, а в производство. С тем, чтобы быстро наращивать выпуск товаров. Желательно ещё с большим экспортным потенциалом.
В принципе это, конечно, возможно. Но вот будет ли?
Я в 2005 спорил с одним знвкомым, который тогда доказывал, что таких инвестиций не будет, а я надеялся на них и оценивал их вероятность достаточно высоко. Я оказался не прав. Сегодня я слабо верю в такие инвестиции - в мире у всех достаточно проблем и все заботятся о развитии внутреннего производства. Хорошо будет, если в этот раз я ошибаюсь в противоположную сторону. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36982
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:50

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...

От мені цікаво, люди серйозно вірять що можна просто завести пакистанців, чи просто так прикалуються?

Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.
І інші фішечки, менш важливі: холод, війна(чи загроза війни), тотальне незнання англійської населенням, і т.д.

Непальці поїдуть, для них і клімат нормас, і $500 в місяць це лакшері
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41254
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:52

В нас тут є спеціальний спец!))

  fox767676 написав:Ось Африка може
Ну тут вже мав би Хотаб нас просвітити, як там з рівнем життя і бажанням стати "афро-українцем"))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8765
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 1554015541155421554315544>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, andrijk777, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 140279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 329417
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1014822
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (246)
23.10.2025 14:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.