Лидеры ЕС отклонили решение об использовании замороженных активов России для финансирования обороны Украины, несмотря на призыв Владимира Зеленского принять срочные меры, чтобы заставить Москву заплатить за свою войну.

.........

Лидерам необходимо согласие Бельгии, где в Euroclear хранятся активы российского центробанка на сумму 183 млрд евро — 86% всех российских государственных активов в ЕС и две трети от общемирового объема.



Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что самая большая проблема заключается в том, как гарантировать немедленную доступность наличных в случае, если что-то пойдет не так.

........

«Если вы хотите это сделать, нам придётся сделать это всем вместе. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство-член внесет свой вклад. Последствия могут коснуться не только Бельгии», — сказал он.



Лидеры ЕС попытались развеять его опасения, пообещав «разделение бремени и координацию» с G7, но этого оказалось недостаточно для достижения соглашения.



Около трети российских государственных активов находится за пределами ЕС, в том числе в Японии (28 млрд евро), Великобритании (27 млрд евро), Канаде (15 млрд евро) и США (4 млрд евро). Ожидается, что Великобритания и Канада предпримут аналогичные шаги, однако представители ЕС настроены менее оптимистично в отношении США, которым принадлежит небольшая, но символическая доля российских государственных активов.