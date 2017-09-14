ЧудовоЛАД написав:А тепер питання.budivelnik написав:Офіційна інформація від мінфіну
рік_____млн грн________млн доларів
2024_____7658659_______190740
А тепер питання
А яка в нас кількість населення сьогодні це ВВП створює?
42 млн
чи як дехто тут розповідає-32 млн ?
Бо тоді сильно відрізняється ВВП на душу населення
190740 млн доларів/42 млн = 4541
190740 млн доларів/32 млн = 5960
А якщо населення зменшиться до, припустимо, 22 млн., ВВП залишиться таким самим чи навіть зросте?
Значить населення стало в 1,5 рази краще жити....
Що Вас не влаштовує?
Комуністичне переконання що якщо стало 22 млн то інших 10 млн ОБОВЯЗКОВО треба знищити?
В мене просте питання (теоретичне і не треба потім писати що я закликав знищити 10 млн бідних і нещасних)
Якщо 22 млн створюють так само як і 32 млн.. - то за які гріхи цих 22 млн погіршують своє життя заради 10 млн нероб?
Ви про це думали?
Бо у вас якась дивна політика..
Якщо БАГАТІ недодають бідним - то це погано
А якщо 10 млн нероб обкрадають 22 млн - то це чудово.