RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15551155521555315554
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:25

  Hotab написав:_hunter

Т.е. выезжать будет


...... подивись, чи є будівництво в містах? Чи пустішають хати в селах? ......

Кто-то забыл о чем разговор был? :lol: -- мы, вроде, не про даже "завтра" говорили - а про будущее где-то +- сразу после Пэрэмогы.
Сейчас - учитывая лярдные вливания и закрытые кордоны - что про экономику что про демографию вообще никакого смысла говорить нет...
_hunter
 
Повідомлень: 10816
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:26

  fler написав:
  flyman написав:Це хтось вже писав, або Юра-теплотехнік, або Франт: залишити міста мільйонники, ШРТ та шосе міжними, та обл. центри між мільйонниками. Решта під ніж як таке що навантажує бюджет. Туди ж пенсів (як писала флер: біосміття).

Нє, не звиздіть, пенсів Флер пропонувала вивезти за кордон, наприклад, до Хантера :wink: Нехай там отримують 500 ойро та безкоштовне їдло, житло, одяг, медобслуговування - і пенсам чудово (бо тут вони такого не дочекаються) і Україні добре (менше навантаження на бюджет).

А, например, тут они нафига нужны? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 10816
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:29

  buratinyo написав:Судя по изменившейся риторике проигрыш в войне уже не вызывает сомнений у тридцати присутствующих тут участников. Обсуждают уже только всякую х.... Причем обязательно на этом фоне появится сообщение о высосанном из пальца произволе ТЦКиСП и угрозе наводнения Украины иностранцами. Чистая кремлевская риторика.

Мне кажется наиболее ценным для живущих еще в Украине было бы обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации, которая станет результатом поражения в войне. ......

>>> Обсуждают уже только всякую х

>>> обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации

Мне кажется - или вы сейчас предложили "всякую х" к обсуждению? :roll:
Говорю на основании опыта общения с бывшим коллегой из окупированной Беларуси...
_hunter
 
Повідомлень: 10816
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 15551155521555315554
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 140882
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 330649
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1016082
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.