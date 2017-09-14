|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:25
Hotab написав:_hunter
Т.е. выезжать будет
...... подивись, чи є будівництво в містах? Чи пустішають хати в селах? ......
Кто-то забыл о чем разговор был?
-- мы, вроде, не про даже "завтра" говорили - а про будущее где-то +- сразу после Пэрэмогы.
Сейчас - учитывая лярдные вливания и закрытые кордоны - что про экономику что про демографию вообще никакого смысла говорить нет...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10816
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:26
fler написав: flyman написав:
Це хтось вже писав, або Юра-теплотехнік, або Франт: залишити міста мільйонники, ШРТ та шосе міжними, та обл. центри між мільйонниками. Решта під ніж як таке що навантажує бюджет. Туди ж пенсів (як писала флер: біосміття).
Нє, не звиздіть, пенсів Флер пропонувала вивезти за кордон, наприклад, до Хантера
Нехай там отримують 500 ойро та безкоштовне їдло, житло, одяг, медобслуговування - і пенсам чудово (бо тут вони такого не дочекаються) і Україні добре (менше навантаження на бюджет)
.
А, например, тут они нафига нужны?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10816
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:29
buratinyo написав:
Судя по изменившейся риторике проигрыш в войне уже не вызывает сомнений у тридцати присутствующих тут участников. Обсуждают уже только всякую х.... Причем обязательно на этом фоне появится сообщение о высосанном из пальца произволе ТЦКиСП и угрозе наводнения Украины иностранцами. Чистая кремлевская риторика.
Мне кажется наиболее ценным для живущих еще в Украине было бы обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации, которая станет результатом поражения в войне. ......
>>> Обсуждают уже только всякую х
>>> обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации
Мне кажется - или вы сейчас предложили "всякую х" к обсуждению?
Говорю на основании опыта общения с бывшим коллегой из окупированной Беларуси...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10816
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|140882
|
|
|1493
|330649
|
|
|6076
|1016082
|
|