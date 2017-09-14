RSS
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:29

  buratinyo написав:Судя по изменившейся риторике проигрыш в войне уже не вызывает сомнений у тридцати присутствующих тут участников. Обсуждают уже только всякую х.... Причем обязательно на этом фоне появится сообщение о высосанном из пальца произволе ТЦКиСП и угрозе наводнения Украины иностранцами. Чистая кремлевская риторика.

Мне кажется наиболее ценным для живущих еще в Украине было бы обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации, которая станет результатом поражения в войне. ......

>>> Обсуждают уже только всякую х

>>> обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации

Мне кажется - или вы сейчас предложили "всякую х" к обсуждению? :roll:
Говорю на основании опыта общения с бывшим коллегой из окупированной Беларуси...
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:54

_hunter

Кто-то забыл о чем разговор был? :lol: -- мы, вроде, не про даже "завтра" говорили - а про будущее где-то +- сразу после Пэрэмогы.
Сейчас - учитывая лярдные вливания и закрытые кордоны - что про экономику что про демографию вообще никакого смысла говорить нет...


Тенденція вимирання села і зростання міст (при зменшені загальної чисельності населення держави) зберігається мінімум 20 років , як до війни , так під час, і буде зберігатись далі.
Якщо у тебе віра, основана на гаданні на каві, що тенденція зламається через кілька років , це до попів, волхвів і мавок
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:22

Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води

  _hunter написав:
  fler написав:
  flyman написав:Це хтось вже писав, або Юра-теплотехнік, або Франт: залишити міста мільйонники, ШРТ та шосе міжними, та обл. центри між мільйонниками. Решта під ніж як таке що навантажує бюджет. Туди ж пенсів (як писала флер: біосміття).

Нє, не звиздіть, пенсів Флер пропонувала вивезти за кордон, наприклад, до Хантера :wink: Нехай там отримують 500 ойро та безкоштовне їдло, житло, одяг, медобслуговування - і пенсам чудово (бо тут вони такого не дочекаються) і Україні добре (менше навантаження на бюджет).

А, например, тут они нафига нужны? :shock:

Але погодьтесь - це краще, ніж відсвічувати в тєплік на фронті! :mrgreen:


Он, навіть, Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять 8)
Я то думав, що в нього патріотизм і велика любов до Батьківщини!
А виявилось - любов до грошества! :lol:
Успіх
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять 8)


Долярек жалюгідний брехливий провокатор.
Майже дослівно холява казав:
«Хотів би в ЗСУ, бо там платять значно більше, ніж я отримую зараз за майже таку ж роботу. Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:40

  Hotab написав:_hunter

Кто-то забыл о чем разговор был? :lol: -- мы, вроде, не про даже "завтра" говорили - а про будущее где-то +- сразу после Пэрэмогы.
Сейчас - учитывая лярдные вливания и закрытые кордоны - что про экономику что про демографию вообще никакого смысла говорить нет...


Тенденція вимирання села і зростання міст (при зменшені загальної чисельності населення держави) зберігається мінімум 20 років , ......

С тем, что украинские села вымирают - и продолжат вымирать - я и не спорю.
Я пытаюсь прикинуть - а не будет ли такого, что после открытия кордонов (лет через 5-10) - и из городов народ бежать начнет?..
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:41

_hunter
Так а мавки, мавки що кажуть??
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:44

  _hunter написав:
  fler написав:Нє, не звиздіть, пенсів Флер пропонувала вивезти за кордон, наприклад, до Хантера :wink: Нехай там отримують 500 ойро та безкоштовне їдло, житло, одяг, медобслуговування - і пенсам чудово (бо тут вони такого не дочекаються) і Україні добре (менше навантаження на бюджет).

А, например, тут они нафига нужны? :shock:

Щоб зміцнити оборону Німеччини від русофашистів)). Ось дивіться:
менше пенсів в Україні - менше навантаження на лікарів - більше можливостей надати медпослуги пораненим військовим, врятувати більше їх життів - міцніше оборона України - міцніше оборона Німеччини, бо ми ж фортеця :D
fler
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:46

fler
Хантер питав «для чого тут», тобто в Німеччині. ))
Як для чого? Щоб підняти Хантеру податок на його низькокваліфіковану працю в Німеччині з 40 % до 60% 😅
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:51

  Hotab написав:

Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять 8)


......
Майже дослівно холява казав:
«...... Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».

Это удобно - когда _сам_ такое можешь решить - не проходя живительное влк..
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:54

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Нє, не звиздіть, пенсів Флер пропонувала вивезти за кордон, наприклад, до Хантера :wink: Нехай там отримують 500 ойро та безкоштовне їдло, житло, одяг, медобслуговування - і пенсам чудово (бо тут вони такого не дочекаються) і Україні добре (менше навантаження на бюджет).

А, например, тут они нафига нужны? :shock:

Щоб зміцнити оборону Німеччини від русофашистів)). Ось дивіться:
менше пенсів в Україні - менше навантаження на лікарів - більше можливостей надати медпослуги пораненим військовим, врятувати більше їх життів - міцніше оборона України - міцніше оборона Німеччини, бо ми ж фортеця :D

Как-то слишком сложно и запутанно: может проще очередность наладить - сначала раненых обслуживать, а потом всех остальных? 🤔
