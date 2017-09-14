|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:20
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
именно про это_ и разговор. -- как бы обычному буссифицированному
Долярек закинув чому Холява не повертається знову оперувати в ЗСУ. Я йому відповів, що він там на посаді цивільного лікаря.
И я там же тебе и написал - "а на должность цивильного пехотинца как-то попасть можно?"
До чого це питання , і чому воно адресовано мені? Ти хочеш на посаду цивільного піхотинця? Спитай в ТЦК .
Ти займаєшся примітивним тролінгом і провокаціями, зате затер кнопку «скарга» , коли тебе тролячу морду макають у відповідь . Ти не відчуваєш свою гниль?
Hotab
Повідомлень: 16880
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
Профіль
Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:32
ЛАД
Так они хоть "забезпечують самі себе".
А что делает город? Он сегодня и сам себе не забезпечує.
Саме їжею? Ну точно ні, тут лише Флайман з усього Київа заготовляє горіхи в парках .
Але ж це якось ну дуже несерйозно заявляти , що місто живе на шиї села))
Hotab
Повідомлень: 16880
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:02
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
именно про это_ и разговор. -- как бы обычному буссифицированному
Долярек закинув чому Холява не повертається знову оперувати в ЗСУ. Я йому відповів, що він там на посаді цивільного лікаря.
И я там же тебе и написал - "а на должность цивильного пехотинца как-то попасть можно?"
До чого це питання , і чому воно адресовано мені
?
Ну так это же ты пытаешся простой вопрос заболтать: "почему человек, пяткой в грудь себя бивший - только пустите меня в ЗСУ - внезапно (как только возможность появилась) туда рваться перестал?".
_hunter
Повідомлень: 10827
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Потому шо в лодже барбекю а в Сплите - креветки на ужин
Звездеть(старому жиду) - не мешки с трупами ворочать
ПыСы. Как он отдыхал в 24м летом на Адриатике семинарист тут хвастался
барабашов
Повідомлень: 5455
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
_hunter
Ну так это же ты пытаешся простой вопрос заболтать
Я «питаюсь заболтать», чи ти пробуєш прилаштуватися зі своїм питанням то про цивільного піхотинця, яке не обговорювалось?
Питання було в звинуваченнях Холяви з боку долярека в меркантильності, що йому начебто не вистачає грошей в ЗСУ, щоб туди піти служити . На що була надана повна відповідь з цитуванням самого Холяви, яка показала, що Долярек в звичній манері бреше і провокує срачі. То що тут хто пробує заболтати?
Hotab
Повідомлень: 16880
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:33
барабашов написав:
Потому шо в лодже барбекю а в Сплите - креветки на ужин
Звездеть(старому жиду) - не мешки с трупами ворочать
ПыСы. Как он отдыхал в 24м летом на Адриатике семинарист тут хвастался
Ты заметил,что людей в Днепре стало не меньше а больше?
уже в 7 с дома выезжаю- лимита с поселков прет табунами, хрен станешь хлеба купить-орды сунут, не влезешь в поток потом.
Кому там населення не хватает?
По ходу мы стали хабом для низшего слоя беженцев. Кто побогаче-в Киев прет. Самые богатые в Ужгород- им работать не надо, можно в кофейнях сидеть.
Наш же удел-пролетариат.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 921
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 40 раз.
Hotab написав:_hunter
Ну так это же ты пытаешся простой вопрос заболтать
На що була надана повна відповідь з цитуванням самого Холяви, яка показала, що ...
... на влк человек до сих пор не дошел.
Откуда возникает логичный вопрос - "почему не дошел (хотя грозился)?". И вот этот вопрос ты забалтываешь...
Меркантильность тому виной или что-то другое - это уже совсем другой - не сильно интересный вопрос.
_hunter
Повідомлень: 10827
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
_hunter
на влк человек до сих пор не дошел.
Він не тільки там побував , а після нього ще і послужив чимало.
І тому він з повним правом ставить тобі питання «а ти Хантер коли припиниш захищати державу з Німеччини?»
А щоб тобі ставити питання «чому ти мене далі не захищаєш в 60+ ?», ти маєш хоча б стільки ж побути в його камуфляжі.
Твій страх перед «піхотинцем» і качання питання «ага, канєш, ти розумний звати служити , ти ж не штурмовик , а лікар (пілот, ППО-ник)» зрозуміле, бо у тебе нема ніякої кваліфікації і тебе очікує «окоп під ЗАЕС»якого ти до мокрих штанів боїшся. Але це лише твоя проблема, ти міг давно її отримати і не всцікатись при слові «призвали».
Он Доляреку теж намагались дати таку кваліфікацію, з якою опинитись в штурмовиках мінімальний шанс. Щоправда він не осилив, і тому опинився в копачах (майже штурмовиках) . Але то окреме питання, і лежить воно в площині освіти, знань, здатності до навчання
Hotab
Повідомлень: 16880
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:58
Hotab написав:_hunter
на влк человек до сих пор не дошел.
Він не тільки там побував , а після нього ще і послужив чимало.
Ну да - послужил до "увольнения". Постоянно рассказывая (после "увольнения") "жаль закон мешает - а то бы он показал".
Теперь народ волнуется: закон уже с пол года как не мешает - а "показа" все нет. Может случилось чего? 🤔
_hunter
Повідомлень: 10827
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
_hunter
Ну да - послужил до "увольнения"
Він послужив достатньо і точно більше тебе
І тому у тебе нема ніякого права ставити йому питання і вимагати ще.
А чому він не служить зараз, то відповідей може бути скільки завгодно. Особливо після 60. Починаючи від його власного відчуття фізичної спромоги впахуватись ненормовано в його віці і стані здоровʼя, закінчуючи відмовою з боку керівництва брати саме на в.лікаря враховуючи вимоги , які ставляться до військового лікаря. По простому кажучи, йому можуть і відмовляти. Зате на більш легші вимоги як до цивільного його запросто можуть брати
Це його особиста справа і він достатньо віддав батьківщині щоб не пояснювати бігунцю на 500-ку до шольца нічого.
Hotab
Повідомлень: 16880
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
