Суб 25 жов, 2025 11:00

  Shaman написав:Hotab, знімаю капелюха. вам вдається дотиснути навіть такого балабола, як ху_нтер, який сперечається лише заради суперечки 8)

він відкрив для себе, що можна оскаржувати будь-яке повідомлення, питання коли він задовбає модераторів :D

й це вже оскаржив... цікаво, можна кнопку скарга забрати? чи людина почне шаленіти, а ми не знущаємося на живими істотами? :lol:
Суб 25 жов, 2025 11:17

Напад росії і білорусі на Україну

Бубен а сколько тебе в чеш.кронах платят за пост?
Суб 25 жов, 2025 11:26

Напад росії і білорусі на Україну

на гілці дещо не змінюється - ухилянти продовжують переконувати патріотів, що саме вони мають захищати країну, а ухилянти будуть ховатися десь в тилу. більше всього радують ухилянти-бігунці, яким вже не загрожує бусіфікація - але ці найбільше намагаються щось довести :lol:

чомусь не обговорюють останні санкції Трампа проти нафтових компаній. бо вереск з Раші - нам нічого не страшно, це ні на що не вплине показує, що насправді це боляче. це я до того, що елементів для тиску ще багато, далеко не все вичерпано, як тут хтось намагається показати.
Суб 25 жов, 2025 11:31

Напад росії і білорусі на Україну

та й взагалі, питання до зрадофілів.

що зараз пропонують руськім
- перемир'я по лінії бойових дій
- дозволяють залишити собі окуповане
- питання мови та церкви - треба обговорювати - але для цього потрібно, щоб руські погодились на перемовини, а не висували ультиматуми. та й там є декілька цікавих нюансів.

адекватні люди розуміють, чому Раша не хоче перемовин. але зрадофіли, які кажуть що треба домовлятися й Раша буде цього дотримуватися ( це окремий анекдот :lol: ) - що ще треба додати, щоб Раша погодилася? лише Донбас - й все? чи ще щось треба?
Суб 25 жов, 2025 11:34

Напад росії і білорусі на Україну

Йду сьогодні, зупяняється новенький, білесенький пікап Пежо. Вилазять молоденький хлопчик, дівчинка, дитинка. Поруч простіше машина стала, теж компаха. Веселі, яскраві, ну просто "золота молодь районного масштабу" у батьків взяли машини покататися. Тільки от номери у пікапа військові та наклейка від фонда притули. Відкрив телеграм - там на колеса, там на акумулятор, там євробляху у підрозділ терміново треба викупити...
Суб 25 жов, 2025 11:37

Напад росії і білорусі на Україну

цікаво, а постійне необгрунтоване тицяння скарга - це підстава для бану. наприклад, за флуд... ;)
