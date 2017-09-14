|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:24
fox767676 написав:
Сейчас сезон каштанов пошел
Хіба в нас їстівні вирощують?
4
9
3
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:24
Hotab написав:_hunter
флуд разрастается именно из-за "поднимаетелей"
Тобто ти винуватий двічі: і зачинщик флуду , і потім ще і поднімаєтель .
Максимум раз: поправлял поднимателей
2
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:25
BIGor написав: Господар Вельзевула написав: BIGor написав:
А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.
Лад прав. Вопрос уровня. 26-30 штук зелени в месяц стабильно зарабатывает мой друг. Правда он не задрот очкастый,а Chief Executive Officer
.
На Европу клал с прибором, хотя на отдых катается невозбранно.
Именно по причине низких налогов и высокой покупательной способности доллара.
Живет себе царем и в хрен не дует. Кивнул мизинцем- холопы любую прихоть выполняют за долю малую.
Так что jedem das seine
Таких посад в Україні буде 5-10 штук. ІТ-шників до війни було 180 тис. Якось натягуєте сову на глобус.
Наразі оцінки ІТ в Україні- близько 300к. Це брутто, і актсорс і продуктові, і ті хто працюють на закордон і на внутрішній ринок
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:25
ЛАД написав: _hunter написав:
...........
Так никто и не прячется: данные у всех обновлены...
Вы в этом сильно уверены?
Естественно: пока нет доказательств обратного.
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:27
Faceless написав: BIGor написав: Господар Вельзевула написав:
Лад прав. Вопрос уровня. 26-30 штук зелени в месяц стабильно зарабатывает мой друг. Правда он не задрот очкастый,а Chief Executive Officer
.
На Европу клал с прибором, хотя на отдых катается невозбранно.
Именно по причине низких налогов и высокой покупательной способности доллара.
Живет себе царем и в хрен не дует. Кивнул мизинцем- холопы любую прихоть выполняют за долю малую.
Так что jedem das seine
Таких посад в Україні буде 5-10 штук. ІТ-шників до війни було 180 тис. Якось натягуєте сову на глобус.
Наразі оцінки ІТ в Україні- близько 300к. Це брутто, і актсорс і продуктові, і ті хто працюють на закордон і на внутрішній ринок
Ну 300 тис, нормально так, вже виходить по кількості перегнали Польщу.
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:27
Banderlog написав: fox767676 написав:
четвертый день копья ломаете, хотя все очень просто
колоніалізм став прихований. Нема чисельних колоністів з розвинутих країн. Зараз вони інтегрують еліту країн 3го світу.
Яка різниця чи прислали мера в київ з берліну, чи його вибрали серед українців і зробили німцем?
прсто почала більш широко застосувати "софт-пауер", "м'яку" замість військової сили, бо демократичному співтовариству навіть воювати ліньки стало
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 25 жов, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:31
Faceless написав: BIGor написав: Господар Вельзевула написав:
Лад прав. Вопрос уровня. 26-30 штук зелени в месяц стабильно зарабатывает мой друг. Правда он не задрот очкастый,а Chief Executive Officer
.
На Европу клал с прибором, хотя на отдых катается невозбранно.
Именно по причине низких налогов и высокой покупательной способности доллара.
Живет себе царем и в хрен не дует. Кивнул мизинцем- холопы любую прихоть выполняют за долю малую.
Так что jedem das seine
Таких посад в Україні буде 5-10 штук. ІТ-шників до війни було 180 тис. Якось натягуєте сову на глобус.
Наразі оцінки ІТ в Україні- близько 300к. Це брутто, і актсорс і продуктові, і ті хто працюють на закордон і на внутрішній ринок
Факт залищається фактом - Вельзевул виліз зі воїм уявним другом з незрозуміло яким віднощенням до ІТ , тільки щоб в черговий рах попонтуватися
Ніяк це плебейство з дніпромордовців не виветрити
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:48
fox767676 написав:
четвертый день копья ломаете, хотя все очень просто
Периферийный капитализм сформировался на основе колониальных стран, ляющей части населения. Яркими следствиями такого состояния являются утечка мозгов, трудовая миграция и Бегство капитала, что в переделе приводит к исчерпанию ресурсов.
Депопуляция (в некоторых странах)
Политическая нестабильность, рост социальной напряженности
Деиндустриализация (в ряде стран третьего мира)
Чому Україні не можна було гратися в рустикальний архаїзм "аграрної наддержави"- це те що урбаністична свідомість була як мешканців 1 миру, відповідно з низькою народжуванністю
Усілякі в'єтнами , афганістани могли собі дозволити воювати з імперіями голими руками - захмарні втрати компенсувалися високою народжуваністю і невибагливістю неемансипованих жінок
В Україні стан справ геть інший
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:51
fox767676
Ніяк це плебейство з дніпромордовців не виветрити
Вадік сьогодні якось здувся швидко. Зайшов, звично промазав цитата-відповідь і змій звалив його ..
Доречі , глянув його профіль, ще років 3-5 тому він доволі адекватно вʼязав слова в речення!!
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:55
Hotab написав:fox767676
Ніяк це плебейство з дніпромордовців не виветрити
Вадік сьогодні якось здувся швидко. Зайшов, звично промазав цитата-відповідь і змій звалив його ..
Доречі , глянув його профіль, ще років 3-5 тому він доволі адекватно вʼязав слова в речення!!
Вадіка послухати то теж олігарх
Війна мабуть підкосила його, та ще й відстрочки не має, кожен вихід з дому як бойовий.
потім стрес знімає.
чи навпаки перед виходом для хоробрості
