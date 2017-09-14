RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1557515576155771557815579>
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 09:31

В нас - вільний народ - вільної країни!©

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:І держава теж відловлює по селах і смт а не в києві неспроста


подпишитесь на киевские тг-группы, вас попустит
бусифицируют и людей под полтиниик, которые про уна-унсо даже не слышали :)

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8782
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 09:57

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Вы в этом сильно уверены?
Естественно: пока нет доказательств обратного.
Можно и наоборот: уверен, что далеко не у всех, пока нет доказательств обратного.

Нельзя наоборот. Точнее _уверенным_ (глубоко в душе) можно быть в чем угодно, но в публичное пространство без доказательств это писать нельзя: клевета называется -- 151я УК.
_hunter
 
Повідомлень: 10852
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:16

  Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро.
https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257

Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5917
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:24

  fler написав:
  Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро.
https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257

Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?

Не будет: потому как отслеживается на раз-два. Чипы - это не нефть, которую кто угодно из непонятной дыры в земле качать может :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10852
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:32

  fler написав:
  Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро.
https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257

Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?

США сами зависимы в своем чипостроении от редкоземов из КНР
Наиболее реальный альтернативный источник - Австралия, сможет запустить добычу не ранее чем через нескролько лет
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:33

  _hunter написав:
  fler написав:Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?

Не будет: потому как отслеживается на раз-два. Чипы - это не нефть, которую кто угодно из непонятной дыры в земле качать может :lol:

Тоді компанії Nexperia доведеться скорочувати виробництво і працівників або освоїти виробництво чогось іншого, але як не крути - це втрати для компанії у найближчій перспективі.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5917
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:37

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?

Не будет: потому как отслеживается на раз-два. Чипы - это не нефть, которую кто угодно из непонятной дыры в земле качать может :lol:

Тоді компанії Nexperia доведеться скорочувати виробництво і працівників або освоїти виробництво чогось іншого, але як не крути - це втрати для компанії у найближчій перспективі.

Спасибо, Кэп! :lol:
-- ровно это Banderlog (постом DW) и подразумевал...
_hunter
 
Повідомлень: 10852
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:45

  _hunter написав:
  Banderlog написав:населення України на підконтрольних територіях 30 млн. війна ще не закінчилась. 7-8 млн це не всі хто ще виїде на момент завершення. Результат війни теж ще невідомий. Ті хто хоче повернутись сподіваються на перемогу України і повернення довоєнних умов. А це далеко не факт.
Так шо заголовок недожарений.

Еще момент про который многие забывают: те 8 лямов -- этом, в основном женщины+дети (за исключением где-то ляма викингов). А это значит что? -- что на воссоединение с 70% невернувшихся -- ломанутся сейчас запертые мужики :roll:

Счас!Ломанутся!Ха-ха..До тих чоловіків, які варті кохання, жінки вже давно повернулися (з дітьми чи без). Тим, які "не варті", жінки там вже знайшли заміну. Отже, їхати за кордон нема до кого. Звісно, це стосується більшості, а одиничні вийнятки знайдуться.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5917
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Счас!Ломанутся!Ха-ха..До тих чоловіків, які варті кохання, жінки вже давно повернулися (з дітьми чи без). Тим, які "не варті", жінки там вже знайшли заміну.

Не знайшли :) то ви накручуєте собі ціни . :mrgreen:
зі знайомого кола знайшла тілька дівчина дійсно модельної зовнішності такого ж мігранта з Чехії що старше на 20 років і володіє російською мовою
діточок поки нема
сваряться через рівень опралення - він вимагає економії :D
Отже, їхати за кордон нема до кого. Звісно, це стосується більшості, а одиничні вийнятки знайдуться.

Так і залишатись сенсу нема
не тільки через жінок, а через демографію загалом - з такими тенденціями межі моб.віку піднімуть в [30-80]
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 26 жов, 2025 11:08, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:58

  fler написав:
  _hunter написав:
  Banderlog написав:населення України на підконтрольних територіях 30 млн. війна ще не закінчилась. 7-8 млн це не всі хто ще виїде на момент завершення. Результат війни теж ще невідомий. Ті хто хоче повернутись сподіваються на перемогу України і повернення довоєнних умов. А це далеко не факт.
Так шо заголовок недожарений.

Еще момент про который многие забывают: те 8 лямов -- этом, в основном женщины+дети (за исключением где-то ляма викингов). А это значит что? -- что на воссоединение с 70% невернувшихся -- ломанутся сейчас запертые мужики :roll:

Счас!Ломанутся!Ха-ха..До тих чоловіків, які варті кохання, жінки вже давно повернулися (з дітьми чи без). Тим, які "не варті", жінки там вже знайшли заміну. Отже, їхати за кордон нема до кого. Звісно, це стосується більшості, а одиничні вийнятки знайдуться.

В этой фразе все прекрасно: как вера в то, что адекватная мать может повезти своего ребенка под обстрелы - так и вера в то, что адекватная мать может оставить несовершенолетнего ребенка в другой стране :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10852
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1557515576155771557815579>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 142044
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 332510
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1018204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5102)
25.10.2025 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.