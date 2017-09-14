RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15583155841558515586>
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:45

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:
  _hunter написав:А _перерабатывают_ из добытого -- сколько? :wink:
я уже забыл немного основы и терминологию
но кажется мне что процессоры для датаценторв это немного другая категория товаров чем колбаса с хлебом, чтобы ее на душу населения считать
1 Все що добувають - все переробляють , бо пенреробка дає більше доданої вартості ніж видобуток, тому підозрювати високотехнологічний Захід що він видобуває для низькотехнологічних країн - як мінімум - не серьозно

Не нужно фантазировать там, в чем вообще никакого понятия не имеешь :lol:
Вот прямо сходу гуглится
комментарий турецкого портала Yetkin Report:

«Китай контролирует 70 процентов мировой добычи редкоземельных металлов и 90 процентов мощностей по их переработке.
_hunter
 
Повідомлень: 10867
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12396
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:50

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?

Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...".
Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора.
Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала?
Війна для вас занадто складне слово чи що?

А официальные власти его начали использовать? Тот же ВГК, например - СВ уже, может, объявил? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10867
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:[quote="5902411:Faceless"]Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?

Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...".
Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора.
Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала?
Війна для вас занадто складне слово чи що?

А официальные власти его начали использовать? Тот же ВГК, например - СВ уже, может, объявил? [/quote]спальний вагон?
Воєнний стан - так.
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36848
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:53

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Для «гібрідного сознанія», у якого «на акупіррванних нікого ваєвать не заставляют».
https://www.currenttime.tv/a/prizyv-v-a ... rXYTlmXgpw

Лінь читати навіть, це допис з серії "дивись, у нас менше катують" ?
порівнювати яких "срочніков" і нашу бусифікацію це сильно.

То дійсно, спершу ти розганяешь тему "бусифікації", потім сам же лякаєшься
Не порівнянно

Ти в інеті все можєшь знайти, пошукай як на ТОТ забирают
  Letusrock написав:Якщо люди за 4 роки повномаштабної не змогли/ не схотіли цілком легально та безкоштовно (на відміну від...) покинути ТОТ, то ризик звісно є.

Ти щось чув про захоплення квартир на ТОТ, тих хто виїхав ?
То пошукай, випадків - до фіга.

З такими розкладами, цілком безкоштовно. Тільки на квартиру побриють
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12396
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:53

  Hotab написав:BIGor
Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП


Створивши послугу ойтішнік ВВП вже створив. Хоч кінцевий продукт і в США.

Ну і своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні. Якщо звичайно не плюшкін на 120 дол з горіхами відібраними у білок в міському парку .
Тут у BIGor"а явное противоречие.
Если "факт експорту послуг є", то это уже вклад в ВВП. И заметный.
То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи. Тем более, что они, действительно потребляют много западной продукции.
Вот, правда, не знаю, при аутсорсе результат их труда попадает в графу "экспорт услуг" или нет.
Может, кто знает точно?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37046
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:56

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:

А тут многие срывались одним днем - буквально под звуки взрывов...

Незрозуміло тільки навіщо з «гібридним сознанаієм» проривати західний кордон, коли майже рідне «сознаніє» само йшло назустріч зі сходу.

Я уже не раз писал, но мне не сложно повторить: я спасался от местных "бурятов" ака "тцк".

Так рвонув би через східний «кордон», там нема ТЦК!

Там войска, вроде - тоже не так, чтоб прямо "скатертью дорожка" :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 10867
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:57

  _hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:---==== Faceless ====---
Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?
---====
Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...".
Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора.
Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала?
Війна для вас занадто складне слово чи що?

А официальные власти его начали использовать? Тот же ВГК, например - СВ уже, может, объявил? 🤔


Letсракрок, бігунець нічого не визнав, але як крутиться на пательні, виправдовуючи використання терміну - СВО

Letсракрок, чому ти завжди в штангу лупишь ?

Letсракрок, як ти з дружиною живешь, якщо завжди не попадаешь ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12396
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:57

  fler написав:
  _hunter написав:
  Banderlog написав:населення України на підконтрольних територіях 30 млн. війна ще не закінчилась. 7-8 млн це не всі хто ще виїде на момент завершення. Результат війни теж ще невідомий. Ті хто хоче повернутись сподіваються на перемогу України і повернення довоєнних умов. А це далеко не факт.
Так шо заголовок недожарений.

Еще момент про который многие забывают: те 8 лямов -- этом, в основном женщины+дети (за исключением где-то ляма викингов). А это значит что? -- что на воссоединение с 70% невернувшихся -- ломанутся сейчас запертые мужики :roll:

Счас!Ломанутся!Ха-ха..До тих чоловіків, які варті кохання, жінки вже давно повернулися (з дітьми чи без). Тим, які "не варті", жінки там вже знайшли заміну. Отже, їхати за кордон нема до кого. Звісно, це стосується більшості, а одиничні вийнятки знайдуться.
кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.
А 4 роки це срок за який не тільки накохатись можно встигнути але і приїстись і піджопніка на дорогу получити. :lol:
жизнь воно не всігда схожа на бразільський серіал,
хотя кажуть жінки і порнуху дивляться і неодмінно до кінця, бо думають, що в кінці всі переженяться :lol:.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3754
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Hotab написав:BIGor
Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП


Створивши послугу ойтішнік ВВП вже створив. Хоч кінцевий продукт і в США.

Ну і своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні. Якщо звичайно не плюшкін на 120 дол з горіхами відібраними у білок в міському парку .
Тут у BIGor"а явное противоречие.
Если "факт експорту послуг є", то это уже вклад в ВВП. И заметный.
То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи. Тем более, что они, действительно потребляют много западной продукции.
Вот, правда, не знаю, при аутсорсе результат их труда попадает в графу "экспорт услуг" или нет.
Может, кто знает точно?
Звісно, це власне топ стаття експорту послуг в Україні
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36848
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 15583155841558515586>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Google Adsense [Bot], pesikot, Water, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 142195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 332732
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1018455
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5102)
25.10.2025 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.