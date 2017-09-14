На данный момент неизвестно, когда будет женская мобилизация в Украине и будет ли вообще. Без изменений в законодательстве это невозможно. ........... Таким образом, врачи считаются военнообязанными обязательно, а все остальные могут встать на учет по своему желанию. При этом призыв всех девушек проводится только добровольно.
Насколько понимаю, право на выезд они тоже имеют. Но при этом
Важно помнить, какие ограничения накладывает на добровольца мобилизация женщин - законопроект применяет к таким защитницам такие же требования, как мужчинам. Они не смогут выехать за границу, демобилизоваться без оснований и уйти из армии, пока не закончится военное положение.
ЛАД написав:Главный вопрос в том, что он (и многие другие) не хотят участвовать ни в войне, ни в СВО. Вот это проблема. Если бы, как ему хочется, ВР и Президент объявили "военный стан" или что там надо по его мнению, он бы немедленно вернулся из Германии и пошёл в ЗСУ? Кто-то сомневается, что нет?
Да я прямо скажу - зачем сомневаться: нет, конечно! -- у каждого товара есть своя цена. А рисковать своей жизнью (она у меня одна, кстати) ради одной из 200т стран (ладно - один ЕС рассмотрим - одна из 20+) - ну, простите...
Насчет "хочется" - я же тоже писал вчера: это сугубо вопрос терминологии. Если войну никто не объявлял - откуда она взялась? Сами, я напомню - только кошки родятся...