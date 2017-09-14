RSS
  #<1 ... 15593155941559515596
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 09:33

  ЛАД написав:Интересное у еас законодательство.
На данный момент неизвестно, когда будет женская мобилизация в Украине и будет ли вообще. Без изменений в законодательстве это невозможно.
...........
Таким образом, врачи считаются военнообязанными обязательно, а все остальные могут встать на учет по своему желанию. При этом призыв всех девушек проводится только добровольно.
Насколько понимаю, право на выезд они тоже имеют.
Но при этом
Важно помнить, какие ограничения накладывает на добровольца мобилизация женщин - законопроект применяет к таким защитницам такие же требования, как мужчинам. Они не смогут выехать за границу, демобилизоваться без оснований и уйти из армии, пока не закончится военное положение.
https://www.unian.net/society/kto-iz-zhenshchin-popadaet-pod-mobilizaciyu-s-1-noyabrya-2025-polnyy-spisok-13174548.html
Т.е. дорога в один конец - женшина не обязана идти в армию, но уж если пошла, то на полную катушку, бессрочно. Правда, последняя цитата без ссылки на закон.
Не очень понятно, почему в тексте статьи ссылка на "Законопроект №2664" (о постановке женщин на воинский учёт), в то время как он принят ещё 07.10.2022.
нема там повної катушки, бєрємєнность повод для демобілізації. )
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3764
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 09:47

Так ти це теж можеш використати на свою користь))

  Banderlog написав:нема там повної катушки, бєрємєнность повод для демобілізації. )

Тут багато хто мені давав таку пораду, то і ти нею можеш скористатись - зроби ще третю дитину своїй дружині і буде тобі демобілізація! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8779
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 09:54

екзистиційний конфлікт на духовній почві

  Успіх написав:
  Banderlog написав:нема там повної катушки, бєрємєнность повод для демобілізації. )

Тут багато хто мені давав таку пораду, то і ти нею можеш скористатись - зроби ще третю дитину своїй дружині і буде тобі демобілізація! :D

Наскільки зрозумів, у них там екзистиційний конфлікт на духовній почві, хіба що через капітуляцію слабого пола методом примусу до умиротворення.

І для флер з її "достойними"

Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41309
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 10:48

  ЛАД написав:Главный вопрос в том, что он (и многие другие) не хотят участвовать ни в войне, ни в СВО. Вот это проблема. Если бы, как ему хочется, ВР и Президент объявили "военный стан" или что там надо по его мнению, он бы немедленно вернулся из Германии и пошёл в ЗСУ? Кто-то сомневается, что нет?

Да я прямо скажу - зачем сомневаться: нет, конечно! -- у каждого товара есть своя цена. А рисковать своей жизнью (она у меня одна, кстати) ради одной из 200т стран (ладно - один ЕС рассмотрим - одна из 20+) - ну, простите...

Насчет "хочется" - я же тоже писал вчера: это сугубо вопрос терминологии. Если войну никто не объявлял - откуда она взялась? Сами, я напомню - только кошки родятся...
_hunter
 
Повідомлень: 10881
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Ой+ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

