Додано: Пон 27 жов, 2025 03:17

Удивило многостраничное обсуждение"а с его "СВО".Хотя для сегодняшнего форума это естественно.Здесь давно почти не обсуждаются мысли и взгляды, проблемы и возможные способы их решения. Обычно всё сводится к оплёвыванию личностей и оскорблениям. И цеплянию к мелочам.Да, у нас война. Настоящая. Со смертями, инвалидами, разрушениями, сломанными человеческими жизнями.Но главный вопрос не в том, чтоназывает это "СВО". Если бы он пошёл защищать Украину в войне против росс. агрессии, но при этом говорил, что он воюет "против росс. СВО", да и бог с ним.Главный вопрос в том, что он (и многие другие) не хотят участвовать ни в войне, ни в СВО. Вот это проблема. Если бы, как ему хочется, ВР и Президент объявили "военный стан" или что там надо по его мнению, он бы немедленно вернулся из Германии и пошёл в ЗСУ? Кто-то сомневается, что нет?Вот это проблема. А название... Тоже имеет значение, но явно не главное.И всякие эвфемизмы мы тоже использовали.Флай правильно напомнил, что в 2014 у нас тоже была не "война", а "АТО". Хотя была самая настоящая война, только на ограниченной территории, а не по всей Украине.Ну и, например, "СЗЧ". Раньше это просто называлось дезертирство. И весьма строго каралось.Можно посмотреть статью. Стоит обратить внимание на разделP.s. Кстати, изначально планировалось это Путиным и его генералами (в частности, "талантливым" Герасимовым) именно как лёгкая и краткосрочная СВО. Да и западными экспертами оценивалась так же. Но, спасибо и СЛАВА ЗСУ, "что-то пошло не так".