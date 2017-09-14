|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:03
M-Audio написав: _hunter написав:
Если войну никто не объявлял - откуда она взялась? Сами, я напомню - только кошки родятся...
Россия объявила
войну Украине ......
Нет. Дальше даже читать смысла нет...
_hunter
Заблокований
Повідомлень: 10881
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:05
fox767676 написав: flyman написав:
Незламник Фурса "шкодує" що кріпакам з МПХ дозволено виїзд.
стосовно 14 незламник фурса написав адекватно логіці незламності
а то комусь дозволено ламатися, а комусь ні, то війна до 2030, то "оніжєдєті"
у 2030 їм буде 19
flyman
Повідомлень: 41312
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
Профіль
1
3
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:09
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав: fler написав:
............
Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.
Ему доложил лично Трамп?
Кстати, тема интересная,пан Лад.
Киевляне нас,днепрян, гнобят и называют "днепрожидовцами", несмотря на то, что нам не повезло ними быть, мы всего лишь живем по соседству с уважаемыми людьми, но профита с этого таки не имеем.
И абсолютно не разбираясь в этой субкультуре, я слыхал что нынешний равин Днепра очень уважаемый человек и ученик самого Менахема-Мендла Шнеерсона, а это типа очень круто.
И когда такой уважаемый человек делает такие заявления, каждый внимательный слушатель начинает следить за руками.
Я лично вижу в этом очень плохие прогнозы. Как вариант- это вброс для срочного сливания активов. Вброс был сделан на закрытой бизнес- встрече, очевидно заманивают лохов-гоев для удачных инвестиций.
Вот прямое доказательство ганебной заманухи:
""Как только война закончится — весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда. И здесь будет большая жизнь. Это начнется прямо в 2026 году…"
Нью-Васюки прямо.
Сушим сухари. Скорее всего будет по левому берегу,а вот Днепра или Збруча-пока не понятно.
обратите внимание как поменялись официальные установки
с "только 1991, только хардкор" на "на верху уже обо всем договорились, поломают комедию для гоев еще пару месяцев"
А ведь за это еще год-два банили, санкционировали и даже открывали криминальни провадження
свидетельствует о сдвиге настроений в сторону осознания реального положения дел, пресловутом "истощении" , чего греха таить
прогнозы штука неблагодарная
но если не начнут деэскалацию со всеобъемлюющего возушного перемирия до конца года, то развитие событий пойдет по крайне негативному треку
fox767676
Повідомлень: 4664
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:11
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
Незламник Фурса "шкодує" що кріпакам з МПХ дозволено виїзд.
стосовно 14 незламник фурса написав адекватно логіці незламності
а то комусь дозволено ламатися, а комусь ні, то війна до 2030, то "оніжєдєті"
у 2030 їм буде 19
а тем кому 22 - 27
фурса писал в том смысле чтобы не было соблазна у родителей 17 летних сбривать чилдренов с Украины, типа поздняк метаться, сидите спокойно, чекайте на перемогу
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 27 жов, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 4664
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:14
fox767676 написав:
но если не начнут деэскалацию со всеобъемлюющего возушного перемирия до конца года, то развитие событий пойдет по крайне негативному треку
Как-то странно...
Когда мы научились огрызаться в воздухе, нам сразу же предлагают воздушное перемирие. Чтобы что? Чтобы оставить только окопную войну, где нас закидывают мясом?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если перемирие, то перемирие везде.
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 9019
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6492 раз.
Подякували: 21667 раз.
Профіль
133
82
38
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:18
Сибарит написав: fox767676 написав:
но если не начнут деэскалацию со всеобъемлюющего возушного перемирия до конца года, то развитие событий пойдет по крайне негативному треку
Как-то странно...
Когда мы научились огрызаться в воздухе, нам сразу же предлагают воздушное перемирие. Чтобы что? Чтобы оставить только окопную войну, где нас закидывают мясом?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если перемирие, то перемирие везде.
Це хто навчився огризатися? Чи в армії впровадили посиденьки з замполітами?
d44
Повідомлень: 783
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:22
Сибарит написав: fox767676 написав:
но если не начнут деэскалацию со всеобъемлюющего возушного перемирия до конца года, то развитие событий пойдет по крайне негативному треку
Как-то странно...
Когда мы научились огрызаться в воздухе, нам сразу же предлагают воздушное перемирие. Чтобы что? Чтобы оставить только окопную войну, где нас закидывают мясом?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если перемирие, то перемирие везде.
точно также подоляки в 2022 ракссказывали что путин валяется в ногах и умоляето рпв по лбз, "но мы таки нескорени что возьмем все"
поогрызайтесь на боксера-супертяжа
вам\нам никто еще ничего не предлагает
это придется проделать колоссальную дипломатическую работу с КНР и прочим бриксом чтобы они нажали на рф и склонили к воздушному перемирию из гуманитарных соображений
а рф будет тянуть время по-максимуму
на этом этапе можно и поогрызаться, но это именно что огрызание в ответ на калечащие удары
fox767676
Повідомлень: 4664
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:24
Сибарит написав: fox767676 написав:
но если не начнут деэскалацию со всеобъемлюющего возушного перемирия до конца года, то развитие событий пойдет по крайне негативному треку
Как-то странно...
Когда мы научились огрызаться в воздухе, нам сразу же предлагают воздушное перемирие. Чтобы что? Чтобы оставить только окопную войну, где нас закидывают мясом?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если перемирие, то перемирие везде.
Це вам так з армії видиться, а в тилу усе інакше, інакше просто навпаки)
Ракетами ж і по мирняку бють...там стає небезпечно патріотично налаштованим громадянам.
Banderlog
Повідомлень: 3767
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:29
холява
Незрозуміло, чому видалили ваше повідомлення.
Але дякую.
Бажаю і вам міцного здоров'я і сил, щоб вистачало на роботу.
З повагаю.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 27 жов, 2025 12:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлень: 37061
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:31
Banderlog написав: Сибарит написав: fox767676 написав:
но если не начнут деэскалацию со всеобъемлюющего возушного перемирия до конца года, то развитие событий пойдет по крайне негативному треку
Как-то странно...
Когда мы научились огрызаться в воздухе, нам сразу же предлагают воздушное перемирие. Чтобы что? Чтобы оставить только окопную войну, где нас закидывают мясом?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если перемирие, то перемирие везде.
Це вам так з армії видиться, а в тилу усе інакше, інакше просто навпаки)
Ракетами ж і по мирняку бють...там стає небезпечно патріотично налаштованим громадянам.
Я понимаю что ты обозлен, поэтому наперекор убеждениям и логике поддержал глупый незламницкий тезис, лишь бы против киевлян которых ты ненавидишь, независимо от их личных убеждений.
Но ты типа христианин ,можешь смиренно считать что отрабатываешь грехи 90х когда прыгал с унаунсо
fox767676
Повідомлень: 4664
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
Профіль
