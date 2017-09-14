Господар Вельзевула написав:

Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.

Ему доложил лично Трамп? Ему доложил лично Трамп?

Кстати, тема интересная,пан Лад.Киевляне нас,днепрян, гнобят и называют "днепрожидовцами", несмотря на то, что нам не повезло ними быть, мы всего лишь живем по соседству с уважаемыми людьми, но профита с этого таки не имеем.И абсолютно не разбираясь в этой субкультуре, я слыхал что нынешний равин Днепра очень уважаемый человек и ученик самого Менахема-Мендла Шнеерсона, а это типа очень круто.И когда такой уважаемый человек делает такие заявления, каждый внимательный слушатель начинает следить за руками.Я лично вижу в этом очень плохие прогнозы. Как вариант- это вброс для срочного сливания активов. Вброс был сделан на закрытой бизнес- встрече, очевидно заманивают лохов-гоев для удачных инвестиций.Вот прямое доказательство ганебной заманухи:""Как только война закончится — весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда. И здесь будет большая жизнь. Это начнется прямо в 2026 году…"Нью-Васюки прямо.Сушим сухари. Скорее всего будет по левому берегу,а вот Днепра или Збруча-пока не понятно.