Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:49
База від Портнікова (особливо фоксу і ЛАДу на замітку)
flyman
1
3
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:59
flyman
ти як пластилін
кожен посередній блогер може зліпити з твоїх мізків потрібний йому набір думок
вранці ти послухаєш незламника-фаріонщика і будеш кидатися на лада
за недостатню українськість
увечорі русофашисто мокрощеліна і будеш звинувачувати того ж самого лада за незламо-потужність
fox767676
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:28
Не всіж ортодокси, наскільки пригадую, переважно виживає не той хто сильніший (тиранозавр чи хто), а хто пристосовується під умови що змінюються.
Он, MMA показує як Трамп як тримає ніс по вітру та адаптує політику щодо неньки.
flyman
1
3
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:40
fler написав: Banderlog написав: fler написав:
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог)
, також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
запас обладнання? Припустим.
Пані Флер, Ви приміром трансформатор 330 кв на 110 кв бачили? Представляєте, що таке його перевезення та установка?
Глянула в гуглі. Шось подібне минулої весни встановили на задньому дворі поліклініки.
І шо? Критичну інфраструктуру забезпечила таким резервним обладнанням держава, а бізнес забезпечив себе сам.
Вже давно кожний супермаркет у разі вимкнення світла за 5-10 секунд перемикається на резервне живлення. Безліч прикладів, як у малому бізнесі, так і у великому. Хто хотів - знайшов можливості, хто не хотів - знайшов причини не забезпечити резервами.
ПС. На Сахаліні немає світла, бо вибухнула ТЕЦ.
Ну нельзя же уж настолько... "на задньому дворі поліклініки".
Типичные характеристики трансформатора 330кВ/110кВ (не самого мощного):
Масса трансформатора (без масла / с маслом).... Масса масла.... Габариты (Д×Ш×В), м
.............................≈ 120 / 180 т......................................... ~60 т............. ~8.5 × 4.5 × 5.5
Это как бы несколько отличается от "резервного живлення" "кожного супермаркета". Совсем немного, но всё же.
ЛАД
2
- Повідомлень: 37079
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
2
2
6
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:16
fox767676
ти як пластилін
кожен посередній блогер може зліпити з твоїх мізків потрібний йому набір думок
ІМХО позиція більш-менш константа: чекати на березі поки якось все розсмокчетья, а поки що час скирдувати/примножувати, ну і ясна справа максимально ховатись від внутрішніх загроз (ТЦК) і зовнішніх (обстріли) . А от використати різних блогерів в залежності кого сьогодні хочеться тролити і про що флудити - то є таке. А якщо тролити його, то заявити «не пробував менше тролити/булити?»
Hotab
- Повідомлень: 16948
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2525 раз.
5
4
4
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:16
Успіх
- Повідомлень: 8785
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
4
8
1
5
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:21
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих.
Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".
ЛАД, ви щось лицемірите, всі ІТ-шники (яких 300 тис.) купляють нові квартири кожні 2 роки - такий висновок ви зробили з прикладу одного свого знайомого, тобто узагальнюєте.
Вы напрашиваетесь.
Я в том посте хотел привести в пример шаману вас как зажравшегося, но не стал. Так вы сами напомнили о себе.
Если при медиане 3400 долл. вы не смогли купить квартиру, то кто вам доктор.
Нет, конечно, возможно, что вы работали тестером с зарплатой до 1000 долл., тогда понятно, что квартира за 2-3 года вам не светила. И в Польше тоже не светит.
А, вообще, вы не в первый раз пытаетесь "разоблачить" меня. На другой ветке цеплялись к моему русскому языку. Продолжайте "разоблачать" и дальше. Разоблачаете вы только самого себя.
Но вы знаете, я предпочту русскоязычного, сражающегося с агрессией РФ в рядах ЗСУ, "україномовному бігунцю", сбежавшемув Польшу и с тёплого дивана распинающегося о своём "патриотизме".
Російський троль якщо не має аргументів - то звичайно переходить на особистості. По твоєму я вже мав би купити 3 квартири в Києві. Але чувак ти розганяєш доволі топорну пропаганду.
BIGor
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1890 раз.
1
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:24
ЛАД написав: fler написав:
Ну нельзя же уж настолько... "на задньому дворі поліклініки".
Типичные характеристики трансформатора 330кВ/110кВ
можно) більшість не розуміє не тільки як функціонує місто а навіть квартира)
Тут дивного нема.
Плохо, що вони мають вже готову безапеляційну думку. навіть не розуміють границі своєї некомпетентності.
Ви думаєте зара пані Флер почала прораховувати логістику перевезення скажімо з ужгорода в миколаїв до заднього двору поліклініки?
Banderlog
- Повідомлень: 3778
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
1
1
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:25
Не всіж ортодокси, наскільки пригадую, переважно виживає не той хто сильніший (тиранозавр чи хто), а хто пристосовується під умови що змінюються.
Он, MMA показує як Трамп як тримає ніс по вітру та адаптує політику щодо неньки.
нічого він не адаптує
намагається вичавити з економічних важелів так щоб самому нічого не втратити
цей каратист інді-додаток до телемарафону
масон та гомосексуаліст разом з портніковим
таким потрібна війна якнайдовше
дуже злий що витратив 30хв на це
fox767676
- Повідомлень: 4685
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 201 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:25
ІМХО позиція більш-менш константа: чекати на березі поки якось все розсмокчетья
, а поки що час скирдувати/примножувати, ну і ясна справа максимально ховатись від внутрішніх загроз (ТЦК) і зовнішніх (обстріли) . А от використати різних блогерів в залежності кого сьогодні хочеться тролити і про що флудити - то є таке. А якщо тролити його, то заявити «не пробував менше тролити/булити?»
Так це все - завдяки таким, як ти!
З тебе беруть пересічні приклад
Якщо спеціально навчений військовий НЕ рветься на фронт/в бій, то sxyялі буде рватись туди пересічний?
Успіх
- Повідомлень: 8785
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
4
8
1
5
