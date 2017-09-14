RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:24

  flyman написав:Тільки у вищосортних вибору тоді не буде.
Почитай про 1917, як то воно було не по парагвайськи

Зараз не 1917 а 2025.
Вищосортних зараз відсотків 10-15. В 1917 вищосортних було 1-2%.
Зараз вищосортні захищені ЗАКОНОМ і поліцією, в найгіршому випадку без проблем втечуть з країни.
В 1917 вищосортні не були захищені нічим і тікати(окрім одиниць) не було куди.
Так що 1917 не буде.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:52

  fler написав: Можу уточнити для зацікавлених, що на задньому дворі, про який я писала, також знаходиться чотириповерхова будівля (яка раза в три більша за поліклініку), і яка харчується теж від того трансформатора
Шось мені підказує, що розрізняти трансформатори за потужністю, розмірами та ін. характеристиками можуть не тільки лише всі доктори наук)))


Зазвичай на таке не звертаю уваги, сам буває туплю. Але це так мило.

Нагадайте, професор чого ви?
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Є така медійна персона - кадровий військовий, полковник Олександр Грамарчук на псевдо “Гром”, який до недавна максимально потужно закликав "отнять и поделить", карати та щемити ухилянтів, цензурити ЗМІ, саджати за "дискредитацію та фейки про ТЦК"
І от що з ним сталось.
Виявляється його кума-побратима в Одесі якась тітушня намагалась упакувати, а як зрозуміли що він всл то просто пошкодили військовий квиток, обматюкали і залили балончиком.
Олександ внєзапно прозрів і зараз вимагає вирахувати поіменно і відправити всю цю тітушню на фронт, і навіть виклав список з десятка-двох так званих добровольчих обєднань (так культурно маскуються тітушки), які виявляється за погодженням місцевої влади мають право на бронювання. І це тільки в Одесі.
Під його постом навіть є коментар звільненого з ужгородської поліції Білецького (що заступився був влітку так само за ветерана):
Іван Белецький "В кожному ТЦК є окремо відібрані групи наглих і бездумних виконавців замовлень. Замовлення для них надходять на вилов конкретних людей, або набіг на неконтрольоване підприємство чи будівництво. Коли в них нема замовлень - вони просто ловлять по місту."
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:і яка харчується теж від того трансформатора, потужність якого я насправді не знаю, але розміри трохи менші

"підлога країни без електрохарчування"? Штірліц ніколи не був так близько від провалу
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:59

вивчай матчастину

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Тільки у вищосортних вибору тоді не буде.
Почитай про 1917, як то воно було не по парагвайськи

Зараз не 1917 а 2025.
Вищосортних зараз відсотків 10-15. В 1917 вищосортних було 1-2%.
Зараз вищосортні захищені ЗАКОНОМ і поліцією, в найгіршому випадку без проблем втечуть з країни.
В 1917 вищосортні не були захищені нічим і тікати(окрім одиниць) не було куди.
Так що 1917 не буде.

Причина "оверпродукція еліт", вивчай матчастину
https://www.youtube.com/@PredictiveHistory/videos
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 17:05

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:Тільки у вищосортних вибору тоді не буде.
Почитай про 1917, як то воно було не по парагвайськи

Зараз не 1917 а 2025.
Вищосортних зараз відсотків 10-15. В 1917 вищосортних було 1-2%.
Зараз вищосортні захищені ЗАКОНОМ і поліцією, в найгіршому випадку без проблем втечуть з країни.
В 1917 вищосортні не були захищені нічим і тікати(окрім одиниць) не було куди.
Так що 1917 не буде.

Причина "оверпродукція еліт", вивчай матчастину
https://www.youtube.com/@PredictiveHistory/videos

Причина чого?
Зміни влади? Для зміни влади може бути сотня причин/сценаріїв а не тільки "1917".
Я не маю куди дівати свій час, дивитись твої відосики. Раз ти "вивчив" щось цікаве - пиши тут.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 17:37

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:---=== pesikot ===---
ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде
---===
Не фантазуй, спочатку прийдуть до тебе як до лічного врага Путіна, ти ж шос там донатив на зсу і на інформаційному фронті путіна бекомпромісно засуджував?

На відміну, від тебе так
Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.

- Діду а ти що робив коли була війна і виносили чергінівську енергоінфраструктуру?
- А я путіна засуджував з дивану і доколуповувався до буковинця (який з 2022 в ЗСУ) по релігійним питанням, порушуючи закон про свободу віросповідання


- Діду, а що ти робив на Закарпатті під час війни ?
- Я прав білизну та одяг
- То ти допомагав ЗСУ ?
- Ні, я був постійнно переляканий

Letusrock, де я порушую закон про свободу віросповідання ?
Я йому щось забороняю ? Ні
Православне віросповідання в Україні не заборонено )

Чи, якщо православний, то йому не можно питання ставити ?
А де про це написано ?
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 17:44

  Letusrock написав:в знайомого забудовника в четвер по дорозі на один з буд.обєктів обл.центру в 6-30 ранку зловили цілу бригаду (6 чоловік).
Вихід обійшовся в 50 куе (за 6 чол). Тепер сидять дома, з ним сваряться що їм дешевше буде сидіти дома і пити свіжозбродивше вино з бочки, ніж такі "калими"


Тобто, коли я пишу, що багато форумчан спокійно виїзжають, то ти одразу до мене - "ти за корупцію, так ?"
Тим самим, ти підтверджуєшь, що ті форумчани виїзжають завдяки корупційним схемам

В іншому випадку ти - ну корупція, ну що такого

Ця історія, як що це правда (а є сумніви), доводить, якщо є сума в 50 куе і "порішали", то можна було б все "порішати" значно раніше

PS. Корупцію я не підтримую .
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 17:45

  fler написав:Дякую, prodigy. Можу уточнити для зацікавлених, що на задньому дворі, про який я писала, також знаходиться чотириповерхова будівля (яка раза в три більша за поліклініку), і яка харчується теж від того трансформатора, потужність якого я насправді не знаю, але розміри трохи менші за те одоробло, що за посиланням на фото №2 знаходиться на колісах вантажівки.
Шось мені підказує, що розрізняти трансформатори за потужністю, розмірами та ін. характеристиками можуть не тільки лише всі доктори наук)))

Завдяки таким і існує марафон, так кується незламність і потужність
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:03

  Banderlog написав: Даж на виборах в сільраду не факт шо убд в + буде зараховано, гречкосіями та свинопасами.

Дійсно, убд і не має бути + на виборах, бо інакше - це совок, це расія

Обирати потрібно тих, хто може принести користь
Якщо людина може принести користь і має убд, то це вже ++

  Banderlog написав:Он даж долярчик похвастав успіхом серед пишечок і усьо! Кранти! Вся трагічність образу утєряна.
А написав б що плаче над хворою жоною і про вялий дітородний орган після контузії? Правда б набагато сімпатічнішим став?

Дивись, поясняю тобі

Якщо дійсно Долярчик звільнився по догляду за кицею, а сам після цього (пихає в деяких пишок) хвалиться успіхом серед пишок - то це погано з будь-якої точки зору
