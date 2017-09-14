RSS
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:14

  Letusrock написав:Є така медійна персона - кадровий військовий, полковник Олександр Грамарчук на псевдо “Гром”, який до недавна максимально потужно закликав "отнять и поделить", карати та щемити ухилянтів, цензурити ЗМІ, саджати за "дискредитацію та фейки про ТЦК"
І от що з ним сталось.
Виявляється його кума-побратима в Одесі якась тітушня намагалась упакувати, а як зрозуміли що він всл то просто пошкодили військовий квиток, обматюкали і залили балончиком.
Олександ внєзапно прозрів і зараз вимагає вирахувати поіменно і відправити всю цю тітушню на фронт, і навіть виклав список з десятка-двох так званих добровольчих обєднань (так культурно маскуються тітушки), які виявляється за погодженням місцевої влади мають право на бронювання. І це тільки в Одесі.


Злі язики кажуть, що отой "активіст", який писав про викрадання людей в Тернополі, саме до добровольчих об"єднань з правом бронювання і відноситься

PS. Letusrock, не надавати посилання - це твоя принципова позиція вкидів ? )
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:21

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:На відміну, від тебе так
Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.

- Діду а ти що робив коли була війна і виносили чергінівську енергоінфраструктуру?
- А я путіна засуджував з дивану і доколуповувався до буковинця (який з 2022 в ЗСУ) по релігійним питанням, порушуючи закон про свободу віросповідання

- Діду, а що ти робив на Закарпатті під час війни ?

я теж таке питав свого діда, він був ухилянтом з розкуркуленої родини, ховався від нових окупантів у 1945-му, прожив щасливе життя до 80.
А іншого не встиг спитати, бо він був добровольцем у 18, повоював 2 місяці, отримав інвалідність, помер у 53 роки ще до мого народження.
От такі пироги
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:29

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Є така медійна персона - кадровий військовий, полковник Олександр Грамарчук на псевдо “Гром”, який до недавна максимально потужно закликав "отнять и поделить", карати та щемити ухилянтів, цензурити ЗМІ, саджати за "дискредитацію та фейки про ТЦК"
І от що з ним сталось.
Виявляється його кума-побратима в Одесі якась тітушня намагалась упакувати, а як зрозуміли що він всл то просто пошкодили військовий квиток, обматюкали і залили балончиком.
Олександ внєзапно прозрів і зараз вимагає вирахувати поіменно і відправити всю цю тітушню на фронт, і навіть виклав список з десятка-двох так званих добровольчих обєднань (так культурно маскуються тітушки), які виявляється за погодженням місцевої влади мають право на бронювання. І це тільки в Одесі.

Злі язики кажуть, що отой "активіст", який писав про викрадання людей в Тернополі, саме до добровольчих об"єднань з правом бронювання і відноситься
PS. Letusrock, не надавати посилання - це твоя принципова позиція вкидів ? )

https://www.facebook.com/share/p/1CnJz5mM33/ ось сторінка пана полковника з дописами на цю тему. Він не на жарт розізлився)).
Але хіба це щось змінить в твоїй голові?
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:29

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:в знайомого забудовника в четвер по дорозі на один з буд.обєктів обл.центру в 6-30 ранку зловили цілу бригаду (6 чоловік).
Вихід обійшовся в 50 куе (за 6 чол). Тепер сидять дома, з ним сваряться що їм дешевше буде сидіти дома і пити свіжозбродивше вино з бочки, ніж такі "калими"

50куе за 6?
Ось завжди було цікаво - де люди беруть такі гроші.
Точніше не так, якщо вони мають такі гроші - то чому раніше не порішали?
І що вони збираються робили якщо війна триватиме ще 4 роки? Сидіти вдома? А жити за що? Вино в бочці має властивість закінчуватись.

Походу війна перетворюється на просте вибивання грошей у кого ще можна. А якщо вже ні в кого не можна буде(гроші в лохів не безкінечні, а неЛохи вже порішали і платити не будуть) то треба буде напевно ту війну закінчувати. :D

на кого это расчитано?
эта акуительная история?)))
один набросил дерьмеца на вентилятор...нет реакции
...второй давай "вентилятором" размазывать
ну нет уже таких "умных" которые в 2025м по 6чел/оптом катаются на/с объекта каждый день)
в реале бригады живут на объектах вахтами и редко выезжают на "ротацию")))
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:31

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:- Діду а ти що робив коли була війна і виносили чергінівську енергоінфраструктуру?
- А я путіна засуджував з дивану і доколуповувався до буковинця (який з 2022 в ЗСУ) по релігійним питанням, порушуючи закон про свободу віросповідання

- Діду, а що ти робив на Закарпатті під час війни ?

я теж таке питав свого діда, він був ухилянтом з розкуркуленої родини, ховався від нових окупантів у 1945-му, прожив щасливе життя до 80.
А іншого не встиг спитати, бо він був добровольцем у 18, повоював 2 місяці, отримав інвалідність, помер у 53 роки ще до мого народження.
От такі пироги

Тобто, все інше про тебе теж все правда ? )
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:37

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Злі язики кажуть, що отой "активіст", який писав про викрадання людей в Тернополі, саме до добровольчих об"єднань з правом бронювання і відноситься
PS. Letusrock, не надавати посилання - це твоя принципова позиція вкидів ? )

https://www.facebook.com/share/p/1CnJz5mM33/ ось сторінка пана полковника з дописами на цю тему. Він не на жарт розізлився)).
Але хіба це щось змінить в твоїй голові?


Ти за свою голову переймайся, бо ти від переляку бачишь геть зовсім інше і трактуєшь події та людей, з власного переляку
Тобі до психолога потрібно

Є подія, є факти, подано заяву в поліцію. Це правильно
Якого біса, ти за того полковника починаешь щось домислювати ?

Далі, як там з твоїм толеруванням корупції, норм ?
Є правильна і неправильна корупція ? )
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:42

  Banderlog написав:ільшість не розуміє не тільки як функціонує місто а навіть квартира)
Тут дивного нема.

А як функіонує? Як у всіх, фаза/0 місцями поміняні. :lol:
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З іншої гілки
  Олежан написав:Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь

другой мир


jump, то як там з лімітами газу у Львові ?
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:45

  fler написав:скоро електрику відновлять і не так важливо у який спосіб, і тим більше не важливо скільки воно коштує, бо обладнання надають безкоштовно партнери з-за кордону і ще гроші виділяють на ремонтні роботи.

А коли партнери нададуть нові Зміївську, Трипільську ТЕЦи, Каховську ГЕС?
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:51

резетка і подовжувач є

  Water написав:
  fler написав:скоро електрику відновлять і не так важливо у який спосіб, і тим більше не важливо скільки воно коштує, бо обладнання надають безкоштовно партнери з-за кордону і ще гроші виділяють на ремонтні роботи.

А коли партнери нададуть нові Зміївську, Трипільську ТЕЦи, Каховську ГЕС?

Є такий анегдот про чукчу, який резетку купив.
