Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 29 жов, 2025 14:17

  Vadim_ написав:На мою думку, гіпотетично , якщо повністю "перекрити кран" нафті рф то у світі буде колапс і це розуміють і британці і усі інші і думають уже давно шо робити і шо ВИГІДНІШЕ для ЇХНІХ країн і кацапи це розуміють.
Навіть усі пластикові запчастини FPV дронів вироблені у китаї з нафти рф і дизель в Країні з нафти рф а не США чі Норвегії

Це брехня.
Є деякі дослідження що навіть якщо 100% рос. нафти забрати з ринку, то ніякого колапсу не буде. Звичайно ціни зростуть, але на 10-20-30%, а не в рази. А рос. нафту може частково замінити арабська і США можуть збільшити добуток.
Між-іншим вже ж є прецедент - Європа майже повністю відмовилась від рос. газу і де колапс? Немає ніякого колапсу, хоч РФ поставляла досить багато газу і не перенаправила цей газ на інші ринки.

Тут проблема тільки в бажанні(і можливості втілити це бажання), ось бажання немає, або немає можливості реалізувати це бажання.
Іншими словами Китай такого "бажання" не має, а США не має можливості заставити Китай.
andrijk777
Додано: Сер 29 жов, 2025 14:21

  flyman написав:За чотири роки стм могла народити мінімум 4, і флер ще стільки, разом 8+.

Якщо лише ЕКО і перші - то трійня ) Флай, хоч одна філіпінка? У Флер - чоловік молодший за неї, у стм - хлопець молодший за неї, а що там Флай? )
stm
Додано: Сер 29 жов, 2025 14:30

stm написав:
Якщо екстраполювати, то філіпінка буде старша за Флая
Faceless
