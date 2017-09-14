RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:02

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Война уже закончилась ? Расходы на войну снизились ? Дыра в бюджете не увеличивается ?

То с какого снижать ставку ...


Снижение ставки: Глава ЦБ РФ заявляла, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в течение всего 2026 года, о чем свидетельствует, в частности, прогноз Банка России на 2026–2028 годы.

Напевне забули тебе спитати. :D


Дивись, фактично для сниження ставки немає жодних фінансових причин, але ...
Треба ж показати, що "росте процент жирів у маслі", що все добре, тому будуть знижувати, але тут ... попутного им ветра )
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:02

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Война уже закончилась ? Расходы на войну снизились ? Дыра в бюджете не увеличивается ?

То с какого снижать ставку ...


Снижение ставки: Глава ЦБ РФ заявляла, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в течение всего 2026 года, о чем свидетельствует, в частности, прогноз Банка России на 2026–2028 годы.

Напевне забули тебе спитати. :D



це мантри Набіуліної, яка розуміє, що Тітаник вже зустрівся з айсбергом
оркестр на палубі продовжує грати мазурку

проогноз цб на 3 роки -падіння ввп на 3-4%, але це фігня, буде як при срср, не просто падіння, а колапс
тебе ще не було в проекті, а я пережив ці часи-коли полки магазинів були чисті в продуктів, талони на цукор(по 3кг раз на квартал), і ще на деякі товари
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:09

  prodigy написав:........
стосовно інфляції, вона така ж зі стелі в рф у нас
немає ніяких 9,4% в рф(2024) і Річна інфляція в Україні: 11,9%

якщо взяти 10 тисяч товарів і послуг і порівняти -то можна отримати середню цифру інфляції, але 60% населення мають настільки низький рівень зарплат і пенсій (25млн
в рф мають доход 20к руб (250дол), тобто ці люди навіть одяг не купують ніколи (або раз на 10 років), тільки білизну і шкарпетки. Тому з 10 тис товарів у них 10 товарів: ліки, продукти, пальне, комуналка, моб.звязок, інтернет, гігієна(т.папір, мило, пральні засоби, засоби для гоління)- а інфляція по цим товарам 20-25% на рік
.........
К сожалению, все эти слова можно повторить и об Украине.
Вы всерьёз верите в 11,9%?
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:12

  prodigy написав:........
я пережив ці часи-коли полки магазинів були чисті в продуктів, талони на цукор(по 3кг раз на квартал), і ще на деякі товари
Ну да.
Но 90-е были гораздо увлекательнее.
Просто их вы, видимо, переживали уже в плавании.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:16

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
стосовно інфляції, вона така ж зі стелі в рф у нас
немає ніяких 9,4% в рф(2024) і Річна інфляція в Україні: 11,9%

якщо взяти 10 тисяч товарів і послуг і порівняти -то можна отримати середню цифру інфляції, але 60% населення мають настільки низький рівень зарплат і пенсій (25млн
в рф мають доход 20к руб (250дол), тобто ці люди навіть одяг не купують ніколи (або раз на 10 років), тільки білизну і шкарпетки. Тому з 10 тис товарів у них 10 товарів: ліки, продукти, пальне, комуналка, моб.звязок, інтернет, гігієна(т.папір, мило, пральні засоби, засоби для гоління)- а інфляція по цим товарам 20-25% на рік
.........
К сожалению, все эти слова можно повторить и об Украине.
Вы всерьёз верите в 11,9%?


ви не уважно читаєте, повторюю:
інфляція десь на рівні 20+% і в рф і в Україні
навіть 15 років тому (коли для звітів перед МВФ писали, що інфляція у нас 6%),
по факту вона на 10 товарів якими люди найбільше користуються було 11-12%
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:16

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
стосовно інфляції, вона така ж зі стелі в рф у нас
немає ніяких 9,4% в рф(2024) і Річна інфляція в Україні: 11,9%

якщо взяти 10 тисяч товарів і послуг і порівняти -то можна отримати середню цифру інфляції, але 60% населення мають настільки низький рівень зарплат і пенсій (25млн
в рф мають доход 20к руб (250дол), тобто ці люди навіть одяг не купують ніколи (або раз на 10 років), тільки білизну і шкарпетки. Тому з 10 тис товарів у них 10 товарів: ліки, продукти, пальне, комуналка, моб.звязок, інтернет, гігієна(т.папір, мило, пральні засоби, засоби для гоління)- а інфляція по цим товарам 20-25% на рік
.........
К сожалению, все эти слова можно повторить и об Украине.
Вы всерьёз верите в 11,9%?


Конечно же, в России всё хорошо ... и так хорошо, что ставку снижать просто не хотят ... а не потому что, для снижения нет причин

А в Украине всё плохо ...
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:18

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
я пережив ці часи-коли полки магазинів були чисті в продуктів, талони на цукор(по 3кг раз на квартал), і ще на деякі товари
Ну да.
Но 90-е были гораздо увлекательнее.
Просто их вы, видимо, переживали уже в плавании.


Все 90-е были увлекательнее ?

1992-1993-частично 1994 - было не очень весело.
Дальше уже такой жести не было
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:22

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
я пережив ці часи-коли полки магазинів були чисті від продуктів, талони на цукор(по 3кг раз на квартал), і ще на деякі товари
Ну да.
Но 90-е были гораздо увлекательнее.
Просто их вы, видимо, переживали уже в плавании.


чому, були періоди коли я 9 місяців не був в рейсі в 1994
вирішив звільнитись з ЧМП і шукав як поптрапити у фірму під прапор(з 9міс 3міс зайняти курси підвищення кваліфікація (сьогодні це 10-14 днів, і тоді було 2 місяця, 1 місяць здавав екзамени на старпома, на підвищення рівня диплому)

у вільний час гоняв за 28км (туда і назад) щоб купити молока(чи м"яса) в Овідіополі
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:33

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
я пережив ці часи-коли полки магазинів були чисті в продуктів, талони на цукор(по 3кг раз на квартал), і ще на деякі товари
Ну да.
Но 90-е были гораздо увлекательнее.
Просто их вы, видимо, переживали уже в плавании.


Все 90-е были увлекательнее ?

1992-1993-частично 1994 - было не очень весело.
Дальше уже такой жести не было


92-94 самі важкі роки(для багатьох)

у 1995му за рейс заробив пачку зелені , в літаку (Нью-Йорк-Вена) підходить стюардеса і каже: вам, мабуть , у піджаку не комфортно...зніміть -я повішу його в кінці салону, кажу дякую, віддаю піджак (півісила біля туалету, десь за 25м від мого крісла),
посидів годину, другий раз принесли коньяк (в 1994-1999 літали постійно KML), сиджу так на расслабоні після 6міс рейсу і тут мене я током: б***, долари у внутрішньому карману піджака, вдягнув швидко піджак(гроші на місті) і подумав, о це була б історія -повернутися домой без грошей, бо до туалету завжди черга -хтось чекає на "зелений ліхтар", взяти пачку з кормана-2 секунди.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:39

Як всі, то всі!©

  Banderlog написав:Влада хоче боротись з сзч конфіскацією майна, чогось з ухилянтами цей метод не розглядають. І причину сзч шукают в поганих командирах а не в довічній мобілізації і втомі.... За самовільне залишення військової частини (СЗЧ) під час воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років
А я ще раз скажу - то для тих, хто відвоював рік-2-3-4, ризикуючи своїм життям і здоров'ям - то від 5 до 10років позбавлення волі + конфіскацію майна/замороженя рахунків хочуть застосувати?
А для ухилянтів(типу чоловіка флер і синів будівельника) які всі ці 4роки лежали на дивані/пили пивко - лише штраф? :shock:
Серйозно???
Нічого не переплутали???



п.с.
Ну, може для тих сзчешників, які покинули поле бою/втекли з позицій, з бойового завдання, підставивши побратимів... то треба розглядати це в суді.
Але!!!
Але ж таких, напевно 1%, а то і менше!!!
99% йдуть вже повернувшись з бойового завдання, або перед ним(як почули, що завтра/післязавтра мають йти на нуль)
