Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:28

ЛАД написав: Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.

Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.