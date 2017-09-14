|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:10
flyman написав:
..........
план надійний як швейцарський годинник:
- пенсів вивезти потягами в Європу, хай ЄС годує
- цивільних мобілізувати
- профіт
але щось пішло не так: не вистачає людей
Так что вас удивляет?
Не всех удалось вытолкать из страны. Не хотят, понимаешь, уезжать, сволочи, на такие шикарные условия. В чужую хату (какую повезёт), на пособие (которые не все страны платят да ещё и постепенно режут). Даже женщин с детьми не удалось всех отправить.
Не всех цивільних мобілізували.
Вот и нет профита.
Не повезло с народом.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 31 жов, 2025 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:13
АндрейМ
Навіть у Німеччині на ті виплати не прогодуєш себе.
Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:17
Banderlog написав: Water написав: fler написав:
нам не вистачає людей, щоб оперативно все робити (не лише в енергетиці).
А куди вони поділись?
Багато охочих йти на зарплату 20 тисяч не ойро у зоні бойових дій.
їх не було. Було достаньо щоб підтримувати систему. А щоб відбудовувати чи прокладати нові мережі запасу людей нема.
Ну і да, 20 тисяч. Там де військовим дають 20 + 30. Люди тримаються за бронь. Інакше б за таку зарплату не робили.
Сьо.одні, два вантажника , вивантаження з авто занос у ліфт, занос у квартиру, керамплитка, ва.а тонна, =3000 .рн.
п.с. неработает клавиша буквы . между н і ш
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:28
ЛАД написав:
Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.
Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.
Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.
АндрейМ
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:31
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.
Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.
Житло це окремо, як і медицина. Тобто, житло+медицина+скільки там на руки.
Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев?
Та ніяких пенсіонерів ніхто нікуди у 22 не евакуював. Люди самі тікали від москалів, звісно у кого було на чому.
Water
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:32
Vadim_ написав:
неработает клавиша буквы . между н і ш
гоніш?
Water
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:37
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.
Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.
Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.
У меня нету знакомых в .ермании с которыми мо.у мно.о общаться , в том .оду общался со средним классом, беженец с Марика, рузия потом Хермания , впечатление шо им там сейчас лучше чем дома раніше
Vadim_
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:40
Water написав: Vadim_ написав:
неработает клавиша буквы . между н і ш
гоніш?
Если вы специалист по компьютерам то подскажите как исправить ?
медленно шевеля .убами(с) на ноуте клавиша , не реа.ирует, смо.ёте?
Vadim_
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:45
Vadim_
подскажите как исправить ?
Флайман на неробочу клавіатуру кладе поролончик, а зверху нову клавіатуру. Я в його блогу бачив. Якщо ламається друга, то ще поролончик - і третю. Такий сендвіч виходить
Hotab
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:46
Vadim_ написав: Water написав: Vadim_ написав:
неработает клавиша буквы . между н і ш
гоніш?
Если вы специалист по компьютерам то подскажите как исправить ?
медленно шевеля .убами(с) на ноуте клавиша , не реа.ирует, смо.ёте?
1. Продам нову клаву, а також нові мозгГи.
2. Windows + Ctrl + O(букава, нє ціфіря).
Water
