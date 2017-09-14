|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:28
ЛАД написав:
Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.
Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.
Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 625
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:31
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.
Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.
Житло це окремо, як і медицина. Тобто, житло+медицина+скільки там на руки.
Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев?
Та ніяких пенсіонерів ніхто нікуди у 22 не евакуював. Люди самі тікали від москалів, звісно у кого було на чому.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3505
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:37
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.
Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.
Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.
У меня нету знакомых в .ермании с которыми мо.у мно.о общаться , в том .оду общался со средним классом, беженец с Марика, рузия потом Хермания , впечатление шо им там сейчас лучше чем дома раніше
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4026
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:22
Shaman написав:
... здається 0,6 - 0,7
- но не певен...
що ЛАД
, професіоналізм не проп'єш?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10280
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1672 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 31 жов, 2025 23:48
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.
Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.
Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.
В Германии на одинокого человека 569 евро + бесплатное жильё или оплачиваемая квартира (сумма оплаты ограничена, причём нельзя снять более дорогую и самому доплачивать разницу. Если аренда превышает допустимую, то не оплачивается ничего).
Вторая часть - вопрос вполне справедливый.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37164
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 31 жов, 2025 23:53
Shaman написав: Shaman написав:
... здається 0,6 - 0,7
- но не певен...
що ЛАД
, професіоналізм не проп'єш?
Что расскажете насчёт экспорта и вакцин?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37164
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|144469
|
|
|1493
|335843
|
|
|6076
|1023778
|
|