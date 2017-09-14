|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 02 лис, 2025 14:07
Дюрі-бачі написав:
ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.
Немного займёмся арифменикой. Сколько-нибудь точных данных, понятно, у меня нет. Возьмём скромно - 300 тыс на фронте + 700 тыс в тылу.
300.000х200.000 + 700.000х100.000 = 60.000.000.000 + 70.000.000.000 = 130.000.000.000 грн.
Читается плохо, много нулей, попросту 130 млрд грн или 3,1 млрд. долл. Это минимальная оценка. Если у нас есть такие деньги, то уже проще, как хотел Успіх
, нанять каких-нибудь колумбийцев. За 5 тыс. долл желающие повоевать, наверное, в мире найдутся.
2
6
Додано: Нед 02 лис, 2025 14:15
Додано: Нед 02 лис, 2025 14:19
Banderlog написав:
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.
Через пару месяцев, когда цены естественным образом увеличатся кратно такому повышению, купившиеся на такую оплату хором запоют, что их обманули и начнут искать способы свалить.
Нет тут простых решений.
не збільшаться кратно) тому що військовуслужбовці та члени їх сімей це іще не вся маса покупців.
інфляційний тиск розподілиться і на решту суспільства.
Кратно не кратно, но инфляция будет очень сильная.
Не знаю, в какой стране солдату на фронте платили в 10 раз больше средне зарплаты.Может быть
(допустим), благодаря деньгам западных партнёров мы себе такое сможем позволить. После демобилизации люди вернутся на зарплаты 500 долл? Наша экономика больще не позволит. Перейти с 5000 на 500... В то, что нам партнёры будут доплачивать ещё и в мирное время на зарплаты как-то не верю.
Додано: Нед 02 лис, 2025 14:21
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.
Немного минимальная оценка. Если у нас есть такие деньги, то уже проще, как хотел Успіх
, нанять каких-нибудь колумбийцев. За 5 тыс. долл желающие повоевать, наверное, в мире найдутся.
Може і знайдуться , но шо буде якщо рф запропонує вищу ціну? Такі найманці можуть бути ефективні тільки якщо в заручниках на батьківщині залишаться їх сімї. На цьому і базується вірність в наркокартелях)
Додано: Нед 02 лис, 2025 14:26
Water написав: ЛАД написав:
И желаю вам не дожить до необходимости нанимать людей для помощи по хозяйству не благодаря избытку денег, а именно по необходимости.
И я вам предлагал сравнить с сегодняшними пенсиями даже обычных судей.
Знав одну бабусю, 93 роки, вона сама в селі жила, син допомогав дровами на зиму. Все інше повністю сама. В хаті не було електрики, казала вона їй не потрібна. Яка пенсія- хйз, мабуть невелика. Шо зараз с тим селом і бабусею- не знаю, воно окуповане.І з якого переляку пенсія судді вища ща звичайну соціальну? Чи в них особливо важки умови праці?
Это вы мне вопросы задаёте?
Я принимаю законы?
И не понял, вы за Советы? Предлагаете, чтобы глава государства жил как "бабуся в селі"?
Надо установить "партмаксимум"?
Не понимаю, тут все за капитализм, в "совковости" обвиняют меня, а аргументы очень часто приводят чисто коммунистические.
Додано: Нед 02 лис, 2025 14:41
Banderlog написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.
Немного минимальная оценка. Если у нас есть такие деньги, то уже проще, как хотел Успіх
, нанять каких-нибудь колумбийцев. За 5 тыс. долл желающие повоевать, наверное, в мире найдутся.
Може і знайдуться , но шо буде якщо рф запропонує вищу ціну? Такі найманці можуть бути ефективні тільки якщо в заручниках на батьківщині залишаться їх сімї. На цьому і базується вірність в наркокартелях)
У наёмных отрядов свой "кодекс чести", котрый они поддерживают разными методами. "Вагнер" тоже были наёмники и их было не так много. Думаю, перекупить их хватило бы денег не только у США. Тем не менее, этого не было. Случаи измены наёмников в истории, конечно, бывали, но не так, чтобы очень часто.
А если человек идёт на войну только ради денег, он тоже превращается в наёмника и никто не гарантирует, что он не изменит за бОльшую сумму.
Я, понятно, не знаю, но, мне кажется, представления о вірності в наркокартелях благодаря тому, что в заручниках залишаться їх сімї, несколько преувеличены.
Додано: Нед 02 лис, 2025 14:45
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
«Любят деньги.. ну так это всегда было».. (с)
Это так.
Но если мы идём на жёсткую мобилизацию, то и в борьбе с воровством и коррупцией надо действовать не менее жёстко. "Не менее" это как минимум.
Если начать действовать "в борьбе с воровством и коррупцией надо действовать не менее жёстко", так тут половину форума придётся посадить )
ЛАД написав:
Возьмём скромно - 300 тыс на фронте + 700 тыс в тылу.
300.000х200.000 + 700.000х100.000 = 60.000.000.000 + 70.000.000.000 = 130.000.000.000 грн.
Читается плохо, много нулей, попросту 130 млрд грн или 3,1 млрд. долл.
Давайте дальше посчитаем.
Что есть сейчас 100 тыс на нуле, 200 тыс на 1-й линии, 700 тыс в тылу. Цифры, как и у вас, с потолка..
Итак 100 тыс х 120 тыс + 200 тыс х 50 тыс + 700 тыс х 20 тыс = 36 млрд. Округлим до 1 млрд долл т.к. 120,50,20 - голые зарплаты рядового а еще есть доплаты за звание и т.д.
Итого нехватает 2 млдр дол/месяц. А если пойти по пути выплат за подписание контракта (20 тыс долл например) и набирать 30 тыс в месяц (думаю реально при гарантированно ограниченном сроке службы) - будет еще не хватать 600 млн долл./мес.
Итого реально нехватает 2,6 млрд дол/мес (30 млрд долл/год).
Вот это и есть главная задача власти найти эти деньги.
При решении этого вопроса снимутся наиболее сложные моральные вопросы в ЗСУ:
- сроки демобилизации;
- мотивировка службы;
- СЧЗ
- необходимость отлова
- возможно и очередь в ТЦК будет и врачи вернутся к практике нормальной медкомиссии.
Додано: Нед 02 лис, 2025 14:51
Water написав:
І з якого переляку пенсія судді вища ща звичайну соціальну? Чи в них особливо важки умови праці?
Питання чого не конструктивне, ставте його - для чого?
В мене є версія, що для забезпечення лояльності до влади.
Якщо не відпрацювати положеного суддівського стажу то буде призначено на загальних підставах з пенсійного фонду. А якщо справитесь то напряму з держбюджету тисяч 110 грн. На істопніка та покоївку вистачить?)
sashaqbl написав: ЛАД написав:
|