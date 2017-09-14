RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:38

  ЛАД написав:Сегодняшняя история ещё больше мифологизирована и служит пропаганде, чем в советское время.
О какой-то объективности и речи нет.

пусті слова й показують, що ЛАДу сучасне трактування історії не подобається, йому ближче радянська лампова історія...

об'єктивний ви наш :lol:
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:49

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Сегодняшняя история ещё больше мифологизирована и служит пропаганде, чем в советское время.
О какой-то объективности и речи нет.

пусті слова й показують, що ЛАДу сучасне трактування історії не подобається, йому ближче радянська лампова історія...

об'єктивний ви наш :lol:


ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але зрозуміло

Мене дивує Banderlog, який в совку пожив дитинкою, але топить за совок не гірше ЛАДа.
При чому за той, сталінській совок.
Ось тут і не прийнятно, і не зрозуміло )
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн....

Кстати - У проєкті бюджету на 2026 рік заплановано на зарплати та грошове забезпечення військових – 1,27 трильйона гривень; грн
Я, насчитал 500 млрд грн ориентировочно.
Давайте дальше посчитаем.
Что есть сейчас 100 тыс на нуле, 200 тыс на 1-й линии, 700 тыс в тылу. Цифры, как и у вас, с потолка..
Итак 100 тыс х 120 тыс + 200 тыс х 50 тыс + 700 тыс х 20 тыс = 36 млрд. Округлим до 1 млрд долл т.к. 120,50,20 - голые зарплаты рядового а еще есть доплаты за звание и т.д.

Может кто-то объяснить разницу в 2,5 раза. Понятно что есть подоходный, который военные не платят сами. Но это перекладывание из одного кармана в другой.
TUR
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:10

  TUR написав:
  budivelnik написав:Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн....

Кстати - У проєкті бюджету на 2026 рік заплановано на зарплати та грошове забезпечення військових – 1,27 трильйона гривень; грн
Я, насчитал 500 млрд грн ориентировочно.
Давайте дальше посчитаем.
Что есть сейчас 100 тыс на нуле, 200 тыс на 1-й линии, 700 тыс в тылу. Цифры, как и у вас, с потолка..
Итак 100 тыс х 120 тыс + 200 тыс х 50 тыс + 700 тыс х 20 тыс = 36 млрд. Округлим до 1 млрд долл т.к. 120,50,20 - голые зарплаты рядового а еще есть доплаты за звание и т.д.

Может кто-то объяснить разницу в 2,5 раза. Понятно что есть подоходный, который военные не платят сами. Но это перекладывание из одного кармана в другой.

Вижу 2 варианта - в эту сумму включены все силовики (полиция, СБУ, кто там ещё) + мы берём сильно заниженную численность армии.
Учитывая, заявления Зеленского, что под Покровском сосредоточено 170 тыс росс. войск, это вполне вероятно.

И да, найти "лишних" 30 млрд долл/год это не совсем тривиальная задача. Тем более при прекращении финансирования от США. Сколько нам там дают партнеры ежегодно?
Украина за последние три с половиной года получила более $145 млрд международной финансовой помощи, в 2025 году надо еще $8,7 млрд.
https://epravda.com.ua/rus/finances/skolko-ukraine-eshche-nuzhno-vneshnego-finansirovaniya-v-2025-godu-811905/ Т.е. в среднем за год мы получали около $45 млрд. Где-то взять ещё 30...
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:15

  ЛАД написав:
  TUR написав:
  budivelnik написав:Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн....

Кстати - У проєкті бюджету на 2026 рік заплановано на зарплати та грошове забезпечення військових – 1,27 трильйона гривень; грн
Я, насчитал 500 млрд грн ориентировочно.
Давайте дальше посчитаем.
Что есть сейчас 100 тыс на нуле, 200 тыс на 1-й линии, 700 тыс в тылу. Цифры, как и у вас, с потолка..
Итак 100 тыс х 120 тыс + 200 тыс х 50 тыс + 700 тыс х 20 тыс = 36 млрд. Округлим до 1 млрд долл т.к. 120,50,20 - голые зарплаты рядового а еще есть доплаты за звание и т.д.

Может кто-то объяснить разницу в 2,5 раза. Понятно что есть подоходный, который военные не платят сами. Но это перекладывание из одного кармана в другой.

Вижу 2 варианта - в эту сумму включены все силовики (полиция, СБУ, кто там ещё) + мы берём сильно заниженную численность армии.


И оба варианта - мимо

Помимо ЗП, в армии большое количество других статей расходов - амуниция, топливо и много чего другого

Но ЛАД, который себя позиционирует специалистом широкого профиля, об этом не знает, даже не догадывается
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Помимо ЗП, в армии большое количество других статей расходов - амуниция, топливо и много чего другого

Да. Но они идут по другой статье расходов а не как грошове забезпечення військових
Вам, как бухгалтеру (даже сельскому), это знать обязательно.
Теоретически могу допустить что в эти выплаты входят выплаты погибшим/раненым/в плену и выплаты по инвалидности/списанным
TUR
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:38

  TUR написав:
  budivelnik написав:Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн....

Кстати - У проєкті бюджету на 2026 рік заплановано на зарплати та грошове забезпечення військових – 1,27 трильйона гривень; грн
Я, насчитал 500 млрд грн ориентировочно.
Давайте дальше посчитаем.
Что есть сейчас 100 тыс на нуле, 200 тыс на 1-й линии, 700 тыс в тылу. Цифры, как и у вас, с потолка..
Итак 100 тыс х 120 тыс + 200 тыс х 50 тыс + 700 тыс х 20 тыс = 36 млрд. Округлим до 1 млрд долл т.к. 120,50,20 - голые зарплаты рядового а еще есть доплаты за звание и т.д.

Может кто-то объяснить разницу в 2,5 раза. Понятно что есть подоходный, который военные не платят сами. Но это перекладывание из одного кармана в другой.

Гроші сім'ям загиблих врахували?
fler
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:40

  TUR написав:
  pesikot написав:Помимо ЗП, в армии большое количество других статей расходов - амуниция, топливо и много чего другого

Да. Но они идут по другой статье расходов а не как грошове забезпечення військових
Вам, как бухгалтеру (даже сельскому), это знать обязательно.
Теоретически могу допустить что в эти выплаты входят выплаты погибшим/раненым/в плену и выплаты по инвалидности/списанным


Не нужно фантазировать, "грошове забезпечення" - это оно и есть, что я написал
Или ты думал, что топливо из воздуха появляется ? Само по себе ?

Теория в бухгалтерии плохо работает
Бухгалтерия, хоть и специфичная область финансов, но очень точная
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:42

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Сегодняшняя история ещё больше мифологизирована и служит пропаганде, чем в советское время.
О какой-то объективности и речи нет.

пусті слова й показують, що ЛАДу сучасне трактування історії не подобається, йому ближче радянська лампова історія...

об'єктивний ви наш :lol:


ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але зрозуміло

Мене дивує Banderlog, який в совку пожив дитинкою, але топить за совок не гірше ЛАДа.
При чому за той, сталінській совок.
Ось тут і не прийнятно, і не зрозуміло )

який там совок - Бандерлог - махровий чорносотинець. з абсолютною зневагою до інших, чистий соціопат... хоча ні - з радянського в нього ще "сдохни ты сегодня, а я завтра" ;)
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:45

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав: через пару месяцев, когда цены естественным образом увеличатся кратно такому повышению, купившиеся на такую оплату хором запоют, что их обманули и начнут искать способы свалить.
Нет тут простых решений.
не збільшаться кратно) тому що військовуслужбовці та члени їх сімей це іще не вся маса покупців. :wink: інфляційний тиск розподілиться і на решту суспільства.
Станом на сьогодні
ВВП - 2700 млрд грн з яких
Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн....
Якщо збільшити забезпечення військових в 2 рази то це або інфляція в 50% ( тобто половину того що дадуть-відразу зникне через інфляцію).
або люди в тилу повинні жити на кропиві і воді.. і то не кожен день.
чому взяли ввп 2700 а не 8,7 трлн? При подвоєнні виплат інфляція буде до 50% це при умові що все потратиться)
Banderlog
1
1
