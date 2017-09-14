budivelnik написав:Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн....
Кстати - У проєкті бюджету на 2026 рік заплановано на зарплати та грошове забезпечення військових – 1,27 трильйона гривень; грн Я, насчитал 500 млрд грн ориентировочно.
Давайте дальше посчитаем. Что есть сейчас 100 тыс на нуле, 200 тыс на 1-й линии, 700 тыс в тылу. Цифры, как и у вас, с потолка.. Итак 100 тыс х 120 тыс + 200 тыс х 50 тыс + 700 тыс х 20 тыс = 36 млрд. Округлим до 1 млрд долл т.к. 120,50,20 - голые зарплаты рядового а еще есть доплаты за звание и т.д.
Может кто-то объяснить разницу в 2,5 раза. Понятно что есть подоходный, который военные не платят сами. Но это перекладывание из одного кармана в другой.
budivelnik написав:Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн....
Кстати - У проєкті бюджету на 2026 рік заплановано на зарплати та грошове забезпечення військових – 1,27 трильйона гривень; грн Я, насчитал 500 млрд грн ориентировочно.
Давайте дальше посчитаем. Что есть сейчас 100 тыс на нуле, 200 тыс на 1-й линии, 700 тыс в тылу. Цифры, как и у вас, с потолка.. Итак 100 тыс х 120 тыс + 200 тыс х 50 тыс + 700 тыс х 20 тыс = 36 млрд. Округлим до 1 млрд долл т.к. 120,50,20 - голые зарплаты рядового а еще есть доплаты за звание и т.д.
Может кто-то объяснить разницу в 2,5 раза. Понятно что есть подоходный, который военные не платят сами. Но это перекладывание из одного кармана в другой.
Вижу 2 варианта - в эту сумму включены все силовики (полиция, СБУ, кто там ещё) + мы берём сильно заниженную численность армии. Учитывая, заявления Зеленского, что под Покровском сосредоточено 170 тыс росс. войск, это вполне вероятно.
И да, найти "лишних" 30 млрд долл/год это не совсем тривиальная задача. Тем более при прекращении финансирования от США. Сколько нам там дают партнеры ежегодно?
Украина за последние три с половиной года получила более $145 млрд международной финансовой помощи, в 2025 году надо еще $8,7 млрд.
budivelnik написав:Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн....
Кстати - У проєкті бюджету на 2026 рік заплановано на зарплати та грошове забезпечення військових – 1,27 трильйона гривень; грн Я, насчитал 500 млрд грн ориентировочно.
Давайте дальше посчитаем. Что есть сейчас 100 тыс на нуле, 200 тыс на 1-й линии, 700 тыс в тылу. Цифры, как и у вас, с потолка.. Итак 100 тыс х 120 тыс + 200 тыс х 50 тыс + 700 тыс х 20 тыс = 36 млрд. Округлим до 1 млрд долл т.к. 120,50,20 - голые зарплаты рядового а еще есть доплаты за звание и т.д.
Может кто-то объяснить разницу в 2,5 раза. Понятно что есть подоходный, который военные не платят сами. Но это перекладывание из одного кармана в другой.
Вижу 2 варианта - в эту сумму включены все силовики (полиция, СБУ, кто там ещё) + мы берём сильно заниженную численность армии.
И оба варианта - мимо
Помимо ЗП, в армии большое количество других статей расходов - амуниция, топливо и много чего другого
Но ЛАД, который себя позиционирует специалистом широкого профиля, об этом не знает, даже не догадывается
pesikot написав:Помимо ЗП, в армии большое количество других статей расходов - амуниция, топливо и много чего другого
Да. Но они идут по другой статье расходов а не как грошове забезпечення військових Вам, как бухгалтеру (даже сельскому), это знать обязательно. Теоретически могу допустить что в эти выплаты входят выплаты погибшим/раненым/в плену и выплаты по инвалидности/списанным
budivelnik написав:Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн....
Кстати - У проєкті бюджету на 2026 рік заплановано на зарплати та грошове забезпечення військових – 1,27 трильйона гривень; грн Я, насчитал 500 млрд грн ориентировочно.
Давайте дальше посчитаем. Что есть сейчас 100 тыс на нуле, 200 тыс на 1-й линии, 700 тыс в тылу. Цифры, как и у вас, с потолка.. Итак 100 тыс х 120 тыс + 200 тыс х 50 тыс + 700 тыс х 20 тыс = 36 млрд. Округлим до 1 млрд долл т.к. 120,50,20 - голые зарплаты рядового а еще есть доплаты за звание и т.д.
Может кто-то объяснить разницу в 2,5 раза. Понятно что есть подоходный, который военные не платят сами. Но это перекладывание из одного кармана в другой.
pesikot написав:Помимо ЗП, в армии большое количество других статей расходов - амуниция, топливо и много чего другого
Да. Но они идут по другой статье расходов а не как грошове забезпечення військових Вам, как бухгалтеру (даже сельскому), это знать обязательно. Теоретически могу допустить что в эти выплаты входят выплаты погибшим/раненым/в плену и выплаты по инвалидности/списанным
Не нужно фантазировать, "грошове забезпечення" - это оно и есть, что я написал Или ты думал, что топливо из воздуха появляется ? Само по себе ?
Теория в бухгалтерии плохо работает Бухгалтерия, хоть и специфичная область финансов, но очень точная
Сибарит написав: через пару месяцев, когда цены естественным образом увеличатся кратно такому повышению, купившиеся на такую оплату хором запоют, что их обманули и начнут искать способы свалить. Нет тут простых решений.
не збільшаться кратно) тому що військовуслужбовці та члени їх сімей це іще не вся маса покупців. інфляційний тиск розподілиться і на решту суспільства.
Станом на сьогодні ВВП - 2700 млрд грн з яких Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн.... Якщо збільшити забезпечення військових в 2 рази то це або інфляція в 50% ( тобто половину того що дадуть-відразу зникне через інфляцію). або люди в тилу повинні жити на кропиві і воді.. і то не кожен день.
чому взяли ввп 2700 а не 8,7 трлн? При подвоєнні виплат інфляція буде до 50% це при умові що все потратиться)