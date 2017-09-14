RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15653156541565515656>
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:55

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Shaman написав:---=== ЛАД ===---
Сегодняшняя история ещё больше мифологизирована и служит пропаганде, чем в советское время.
О какой-то объективности и речи нет.
---===
пусті слова й показують, що ЛАДу сучасне трактування історії не подобається, йому ближче радянська лампова історія...

об'єктивний ви наш :lol:


ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але зрозуміло

Мене дивує Banderlog, який в совку пожив дитинкою, але топить за совок не гірше ЛАДа.
При чому за той, сталінській совок.
Ось тут і не прийнятно, і не зрозуміло )

який там совок - Бандерлог - махровий чорносотинець. з абсолютною зневагою до інших, чистий соціопат... хоча ні - з радянського в нього ще "сдохни ты сегодня, а я завтра" ;)

Так чорносотинці від сталінськіх НКВДістів нічим не відризняються )

Ні, він повністю совковий і тут виникає інше питання

Хоч він з буковини ... то це бабка чи дідусь з московії по партійній лінії чи військовій лінії у нього ? )
Чи обидва ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12510
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Не нужно фантазировать, "грошове забезпечення" - это оно и есть, что я написал
Или ты думал, что топливо из воздуха появляется ?

Не заметил ранее что мы перешли на "ты".
Но с твоей профгодностью в бухгалтерии мне все понятно.
  fler написав:Гроші сім'ям загиблих врахували?

Об этом и другим моментам я написал -
могу допустить что в эти выплаты входят выплаты погибшим/раненым/в плену и выплаты по инвалидности/списанным
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:57

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:И желаю вам не дожить до необходимости нанимать людей для помощи по хозяйству не благодаря избытку денег, а именно по необходимости.
И я вам предлагал сравнить с сегодняшними пенсиями даже обычных судей.

Знав одну бабусю, 93 роки, вона сама в селі жила, син допомогав дровами на зиму. Все інше повністю сама. В хаті не було електрики, казала вона їй не потрібна. Яка пенсія- хйз, мабуть невелика. Шо зараз с тим селом і бабусею- не знаю, воно окуповане.
І з якого переляку пенсія судді вища ща звичайну соціальну? Чи в них особливо важки умови праці?

Это вы мне вопросы задаёте?
Я принимаю законы? :)
И не понял, вы за Советы? Предлагаете, чтобы глава государства жил как "бабуся в селі"?
Надо установить "партмаксимум"?
Не понимаю, тут все за капитализм, в "совковости" обвиняют меня, а аргументы очень часто приводят чисто коммунистические. :)

А чим бувший президент відрізняється від бабусі в селі? Це звичайна людина, не більше. Ангела Меркель хто зараз така, є якісь у неї преференції? В Данії є король, але державою керує прем`єр-міністр. Якщо він йде з посади, він стає звичайною людиною. Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Швейцарія бувші президенти- звичайні люди, користуються громадським транспортом. Ми крутіші та багатші за ці всі країни? Мені шкода таку країну, яку ви назвали совковістю з комуністичними аргументами.
чомусь у Відні у метро особисто я зустрічав депутатів Австрійського парламенту, в нас нардепуки їздять у метро?
Ось і задайте собі питання: Чому?
Water
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:59

  pesikot написав:
ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти. :lol: і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.
І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:01

  TUR написав:
  pesikot написав:Не нужно фантазировать, "грошове забезпечення" - это оно и есть, что я написал
Или ты думал, что топливо из воздуха появляется ?

Не заметил ранее что мы перешли на "ты".


Что-то слишком много стало форумчан в третьей позиции ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12510
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:10

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти. :lol: і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.

Брехати - це твое кредо ? )

Я казав, що війна йде така сама

Якщо ти цього не бачишь, то ти або дурень, або блазень ?
Блазнів наче майорами не тримають )
Дурнів - так )

  Banderlog написав:І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.

Де докази ? Де посилання ? )

Ти про неіснуючі факти участі еліти, а я тобі про фактичні бойові дії

Бо руйнюють міста, як у тій війні.
Знищують населення, як у тій війні.

Якщо ти настільки сцикливе, що навіть в СЗЧ не можешь, бо жінка не відпускає
То не рефлексуй тут своїми сумнівними розумовими здібностями )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12510
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:14

  Banderlog написав:
  pesikot написав:ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти. :lol: і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.
І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.

сталінські часи не треба порівнювати напевне ні з чим. нагадати, що там з тодішньою елітою в 37-38 рр зробили? тому так, воювали всі, хто не встиг в таборах загинути. й з втратами ніхто не рахувався - ну це ми й зараз бачимо. але до речі, хто як харчувався в блокадному Ленінграді - теж є різні спогади... тому не треба ідеалізувати той час - він коштував країні десятки мільйонів життів

так, те що хтось по блату косить від мобілізації - це велика проблема, яку влада МАЄ вирішувати, а не кришувати друзів. але враховуючи твої таланти, гадаю якби свого часу ти не пішов в ЗСУ, зараз теж був би заброньований 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10312
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:21

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти. :lol: і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.

Брехати - це твое кредо ? )

Я казав, що війна йде така сама

Якщо ти цього не бачишь, то ти або дурень, або блазень ?
Блазнів наче майорами не тримають )
Дурнів - так )

  Banderlog написав:І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.

Де докази ? Де посилання ? )

Ти про неіснуючі факти участі еліти, а я тобі про фактичні бойові дії

Бо руйнюють міста, як у тій війні.
Знищують населення, як у тій війні.

Якщо ти настільки сцикливе, що навіть в СЗЧ не можешь, бо жінка не відпускає
То не рефлексуй тут своїми сумнівними розумовими здібностями )

Сам шукай ссилки) може трохи порозумнішаєш поки знайдеш)
Побачим які методи буде приміняти держава в подальшому до ухилянтів, якщо війна продовжиться я прогнозую що бусифікація посилиться і таки будуть прострелювати коліна. А ти які там методи пропонував? :lol: не говорити що є бусифікація? Бо її нема? То все знято москалями на студії мосфільм? ну зніміть відео на студії 95 квартал як тцк красіво запрошує на чай з печеньками ...і черги з охочих захищати революцію конституцію і презедента. Хто мішає
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:25

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти. :lol: і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.
І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.

сталінські часи не треба порівнювати напевне ні з чим. нагадати, що там з тодішньою елітою в 37-38 рр зробили? тому так, воювали всі, хто не встиг в таборах загинути. й з втратами ніхто не рахувався - ну це ми й зараз бачимо. але до речі, хто як харчувався в блокадному Ленінграді - теж є різні спогади... тому не треба ідеалізувати той час - він коштував країні десятки мільйонів життів

так, те що хтось по блату косить від мобілізації - це велика проблема, яку влада МАЄ вирішувати, а не кришувати друзів. але враховуючи твої таланти, гадаю якби свого часу ти не пішов в ЗСУ, зараз теж був би заброньований 8)
це ти песікоту скажи, про не треба порівнювати. Блокадний ленінград іще одна причина... все таки такого в цій війні поки нема. І концлагерів теж.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:30

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти. :lol: і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.
І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.

сталінські часи не треба порівнювати напевне ні з чим. нагадати, що там з тодішньою елітою в 37-38 рр зробили? тому так, воювали всі, хто не встиг в таборах загинути. й з втратами ніхто не рахувався - ну це ми й зараз бачимо. але до речі, хто як харчувався в блокадному Ленінграді - теж є різні спогади... тому не треба ідеалізувати той час - він коштував країні десятки мільйонів життів

так, те що хтось по блату косить від мобілізації - це велика проблема, яку влада МАЄ вирішувати, а не кришувати друзів. але враховуючи твої таланти, гадаю якби свого часу ти не пішов в ЗСУ, зараз теж був би заброньований 8)
це ти песікоту скажи, про не треба порівнювати. Блокадний ленінград іще одна причина... все таки такого в цій війні поки нема. І концлагерів теж.

поспілкуйся з тими, хто повернувся з полону - вони тобі розкажуть, як концтаборів немає. тортури є всюди, де утримують українців...

й м'ясні штурми теж є - на Раші ніхто людей не рахує... навіть мети такої немає...

й якщо Раша почне нову явну чи приховану мобілізацію - то у нас теж будуть змушувати посилювати...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10312
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15653156541565515656>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 145730
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 337535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1026149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2693)
02.11.2025 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.