Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:32

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:---=== pesikot ===---

ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але
---===
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти. :lol: і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.

Брехати - це твое кредо ? )

Я казав, що війна йде така сама

Якщо ти цього не бачишь, то ти або дурень, або блазень ?
Блазнів наче майорами не тримають )
Дурнів - так )

  Banderlog написав:І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.

Де докази ? Де посилання ? )

Ти про неіснуючі факти участі еліти, а я тобі про фактичні бойові дії

Бо руйнюють міста, як у тій війні.
Знищують населення, як у тій війні.

Якщо ти настільки сцикливе, що навіть в СЗЧ не можешь, бо жінка не відпускає
То не рефлексуй тут своїми сумнівними розумовими здібностями )

Сам шукай ссилки) може трохи порозумнішаєш поки знайдеш)

Ти знову злився )

Бо таких фактів не існує

Ти ляпнув трусами об асфальт про "всї", потім надав щось таке без доказів ... )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:37

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:-----------------------------
ЛАД
И желаю вам не дожить до необходимости нанимать людей для помощи по хозяйству не благодаря избытку денег, а именно по необходимости.
И я вам предлагал сравнить с сегодняшними пенсиями даже обычных судей.
-----------------------------
Знав одну бабусю, 93 роки, вона сама в селі жила, син допомогав дровами на зиму. Все інше повністю сама. В хаті не було електрики, казала вона їй не потрібна. Яка пенсія- хйз, мабуть невелика. Шо зараз с тим селом і бабусею- не знаю, воно окуповане.
І з якого переляку пенсія судді вища ща звичайну соціальну? Чи в них особливо важки умови праці?

Это вы мне вопросы задаёте?
Я принимаю законы? :)
И не понял, вы за Советы? Предлагаете, чтобы глава государства жил как "бабуся в селі"?
Надо установить "партмаксимум"?
Не понимаю, тут все за капитализм, в "совковости" обвиняют меня, а аргументы очень часто приводят чисто коммунистические. :)

А чим бувший президент відрізняється від бабусі в селі? Це звичайна людина, не більше. Ангела Меркель хто зараз така, є якісь у неї преференції? В Данії є король, але державою керує прем`єр-міністр. Якщо він йде з посади, він стає звичайною людиною. Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Швейцарія бувші президенти- звичайні люди, користуються громадським транспортом. Ми крутіші та багатші за ці всі країни? Мені шкода таку країну, яку ви назвали совковістю з комуністичними аргументами.
чомусь у Відні у метро особисто я зустрічав депутатів Австрійського парламенту, в нас нардепуки їздять у метро?
Ось і задайте собі питання: Чому?

Звичайні люди. І отримують таку ж зарплатню, як продавець магазину?
И причём тут датский или британский король или князь Монако?
"совковість з комуністичними аргументами" я написал вам, а не країні.
И я вам задал вопрос о судьях. Вы не заметили? Это я устанавливал им пенсию?
До 2017 спецпенсии были у депутатов. Отменили. Но и сегодня их ср. пенсия 21 тыс.- вчетверо выше средней по стране.
Это "наследие совка" или уже "надбання незалежної України"?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:38

  Banderlog написав:це ти песікоту скажи, про не треба порівнювати. Блокадний ленінград іще одна причина... все таки такого в цій війні поки нема. І концлагерів теж.


Яке ти московитське ... брехливе ... )
Блокадного не було ?

Чернігів був в блокаді - ось тут мені не розповідай, як воно було

Маріуполь був в блокаді

PS. Концлагери теж були, від рашистів.
"Ізоляція" в Донецьку, підвал в Ягідному
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 02 лис, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Блокадний ленінград іще одна причина


реально блокади Ленінграду не було-тобто якщо з 360град кругу заблоковані 150, а решта вільна, то це не блокада-лютваффе не мало там пікіровщиків Ju-87 і бомбити не було кому. у фільмі Блокада показана лідова дорога скрізь Ладозьське озеро, тільки не ясно, навіщо було чекати зими, якщо судно може перевезти у 1000 раз більше ніж полуторкою (вночі взагалі без проблем за 3 години подолати переход)
мільйони померли від голоду у Ленінграді, це була помста сталіна вільному місту, ленінградці ніколи не поважали банду сталіна, цих освічених нахаб з периферії імперії
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:42

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Блокадний ленінград іще одна причина


реально блокади Ленінграду не було-тобто якщо з 360град кругу заблоковані 150, а решта вільна, то це не блокада-лютваффе не мало там пікіровщиків Ju-87 і бомбити не було кому. у фільмі Блокада показана лідова дорога скрізь Ладозьське озеро, тільки не ясно, навіщо було чекати зими, якщо судно може перевезти у 1000 раз більше ніж полуторкою (вночі взагалі без проблем за 3 години подолати переход)
мільйони померли від голоду у Ленінграді, це була помста сталіна вільному місту, ленінградці ніколи не поважали банду сталіна, цих освічених нахаб з периферії імперії


Banderlog саме це і підтримує ...
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:46

  prodigy написав: це була помста сталіна вільному місту, ленінградці ніколи не поважали банду сталіна, цих освічених нахаб з периферії імперії
а кого ж тоді поважали ленінградці? :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Концтаборів (в класичному вигляді на вулиці просто неба ) нема лише тому, що з кацапських тюрем на фронт вигребли зеків, і місць для полонених і захоплених цивільних вистачає. Але обходяться з ними як з худобою, це факт
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:53

  Banderlog написав:
  prodigy написав: це була помста сталіна вільному місту, ленінградці ніколи не поважали банду сталіна, цих освічених нахаб з периферії імперії
а кого ж тоді поважали ленінградці? :lol:

А ти це знаешь ?

Ще до свого народження ? )

Кажи, у тебе партєйні чи військові понаєхі на Буковину ?

І про блокаду Чернігова, якої не було по твоїм словам, теж розкажи, мені якій про це все знає )
Давай, не соромься соромитись ) Набреши
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 02 лис, 2025 18:03, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 17:59

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав: :?:
Это вы мне вопросы задаёте?
Я принимаю законы? :)
И не понял, вы за Советы? Предлагаете, чтобы глава государства жил как "бабуся в селі"?
Надо установить "партмаксимум"?
Не понимаю, тут все за капитализм, в "совковости" обвиняют меня, а аргументы очень часто приводят чисто коммунистические. :)

А чим бувший президент відрізняється від бабусі в селі? Це звичайна людина, не більше. Ангела Меркель хто зараз така, є якісь у неї преференції? В Данії є король, але державою керує прем`єр-міністр. Якщо він йде з посади, він стає звичайною людиною. Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Швейцарія бувші президенти- звичайні люди, користуються громадським транспортом. Ми крутіші та багатші за ці всі країни? Мені шкода таку країну, яку ви назвали совковістю з комуністичними аргументами.
чомусь у Відні у метро особисто я зустрічав депутатів Австрійського парламенту, в нас нардепуки їздять у метро?
Ось і задайте собі питання: Чому?

Звичайні люди. І отримують таку ж зарплатню, як продавець магазину?

Звісно. У мене зарплата вища, ніж у Зеленського:
https://society.comments.ua/ua/news/dev ... 55836.html
Як ви гадаєте, яка у кого буде пенсія, чи буде у мене пенсональна охорона разом із дачею?
И причём тут датский или британский король или князь Монако?

Я не знаю за всіх, знаю тільки за Данію.
"совковість з комуністичними аргументами" я написал вам, а не країні.
И я вам задал вопрос о судьях. Вы не заметили? Это я устанавливал им пенсию?
До 2017 спецпенсии были у депутатов. Отменили. Но и сегодня их ср. пенсия 21 тыс.- вчетверо выше средней по стране.
Это "наследие совка" или уже "надбання незалежної України"?

Гарне питання, тому вже давно потрібно було шось робить з пенсіями. Шо саме- дивитись на приклади інших країн. Скільки вніс за час роботи- стільки і отримав.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 18:00

  Banderlog написав:
  prodigy написав: це була помста сталіна вільному місту, ленінградці ніколи не поважали банду сталіна, цих освічених нахаб з периферії імперії
а кого ж тоді поважали ленінградці? :lol:




перейдіть до переліку-Ленінської гвардії, яку знищив сталін у 1936-39
https://nkvd.tomsk.ru/researches/histor ... diaLenina/
