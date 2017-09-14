|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:14
pesikot написав: andrijk777 написав:
Звичайно, після 40 років вже не воїн а дід, це що 80 років тому, що 2000 років тому.
Зараз можливо це міняється, бо керувати дроном і натискати на кнопочки можна і в 50 і в 60. А бігати і махати мечем і щитом в 60 вже нереально майже нікому.
Людина не сильно змінилась за 2000 років, зброя - змінилась сильно.
Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"
Зараз деякі 40-річні жінки - ще ті вогники )
А так - змін не відбулось )
А ти народи 5 дітей, вигодуй їх грудьми, пережий смерть 1-2-3 дітей і т.д. Будеш "вогником"?
Сильно тобі ще сексу захочеться після 5 дітей?
Хоча може і захочеться, ти ж тільки за Україну і думаєш. Кожна дитина - це ж майбутній воїн щоб захищати Україну від клятих москалів.
andrijk777
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:16
ЛАД написав: Letusrock написав: ЛАД написав:
А в кінці 44-го он вряд ли мог не пойти.
ну інший дід же не пішов, хоча так, дуже багато людей встигли пройти через війну
Той дід що 18-річний - був реально добровольцем, втік з дому щоб попасти в армію.
І на прикладі його села можна зробити гнітючий висновок про рівень втрат: є памятник з прізвищами загиблих, їх там біля 40-50 чоловік (при загальній кількості населення біля 1000 чоловік) і це при тому що червона армія зайшла в область у жовтні 44-го. Тобто це загиблі за півроку війни коли німецькі війська постійно відступали
Тут, кстати, вопрос сложнее.
Погибших было очень много. И то, что немцы последние полгода отступали, число погибших не уменьшало. Я себе представляю, как обидно было погибать в последний день войны. Но погибали.
Но трудно сказать, сумел бы первый прадед прожить такую благополучную жизнь, если бы второй (и ещё масса других людей) был ухилянтом, Германия победила и Украина осталась под нацистами. Второй как раз и обеспечил первому возможность благополучной жизни. Хотя сам, к сожалению, пострадал.
Благополучная жизнь в совке была не только лишь у всех , где основная масса людей жила после войны зажиточнее в ФРГ или СССР и куда, кто мог, бежали на запад или на восток? Куда сейчас бегут в рф, кндр или в другие страны?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 04 лис, 2025 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:18
Из первых уст.
Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя.
Вот такое вот творится
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:19
Banderlog написав:
поки не зрозуміло.
Не то для тих що підпишуть нові контракти, на термін від 2 до 5 р, після закінчення терміну дадуть відстрочку,
не то для всіх контрактників в кого вже закінчився контракт... шось влада мутить.
Та все зрозуміло. Бусифікація не дає достатнього ефекту, тому шукають інші способи. А ті що й так у війську - куди вони дінуться... Хіба в СЗЧ
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:23
Бетон написав:
Из первых уст.
Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак.
Ни о каких правах там заикаться нельзя.
Вот такое вот творится
А шо после барака или тоже в учебку?
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:24
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
...........
я "рашувтудей" привів як приклад виключно для того, щоб показати цінність вашого "но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты".
Для того, чтобы знать, какие "цитаты и цифры" приводит "рашавтудей" её надо послушать.
Или всё тот же принцип: "Не читал, но осуждаю"?
Я её не слушал, как чисто официозный пропагандистский телеканал, оплачиваемый правительством, так я о нём и не пишу, и не ссылаюсь.
для вас пояснюю втретє, хоча напевно розумним і одного разу вистачило б, "рашувтудей" це збірний образ рашистської пропаганди, можете назвати його як вам заманеться, "соловйов", "скабєєва", "рашаагітпроп" чи просто ".ідараси", це суті не змінює. і для того, щоб знати, що вони там "вєщают" зовсім не обязково їх дивитися. так зрозуміло нарешті? чи ще буде потреба щось пояснювати?
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
тепер по суті - ваше "іскажать історію", "альтернатівная історія", "пєрєпісивать історію" це слово в слово з того, що говорять зараз рашисти і використовують це в т.ч. щоб йти на нас війною.
Человеческий язык ограничен.
Одними и теми же словами можно и похвалить, и обругать.
И "альтернатівная історія" и "искажение или переписывание истории" это сильно разные вещи. Если вы этого не понимаете, то разберитесь с терминологией. Об альтернативной истории рашисты не говорят.
і таки "чєловєчєскій язик" таки дуже широкий і в ньому достатньо слів, щоб мати можлвиість пояснити свою думку. і те що ваші вислови про "різну" історію чомусь збігаються з їх, то таки напевно ваша проблема, а не інших учасників форуму, що ніби то в чомусь "не розбираються".
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
але про що це я, як писав один учасник форуму, поважний учасник, "ладу ви всеодно нічого не доведете" (с).
И у уважаемых мной людей бывают ошибки.
Не могу сказать, что меня не задела эта фраза, но от этого я не перестал уважать человека.
Уважение дело такое. Я здесь много ругался с будивельником, но при этом я его вполне уважаю.
В отличие от людей, которые разбрасываются политическими и уголовными обвинениями, сидя в глубоком тылу во время войны и демонстрируя свой диванный патриотизм. Пустые слова уважения не заслуживают.
так, у всіх бувають, в одного вас ніколи не бувають, таки правду написав той форумчанин.
а приводу того де я і що роблю, і який в мене патріотизм, диванний чи якийсь інший, вас взагалі не стосується. тут на себе спочатку подивіться. ваша родина он взагалі в німців на соціалі сидить, а могла б, як багато інших, релокуватися кудись в "глибокий тил" і вjobувати на благо неньки. але ж ні, в німмеччині краще ж.
і ше раз про повагу, те, чи мене особисто ви поважаєте чи ні, мені якось всеодно. переймайтеся краще, щоб вас хоч хтось поважав.
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:35
Бетон написав:
Из первых уст.
Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя.
Вот такое вот творится
История выглядит предельно странно.
Мне тут видится 2 варианта:
1. Менты заранее имели информацию, кто это, поэтому сразу и без разговоров.
2. Это были вообще не менты, а какие-то бандиты в форме, которые зарабатывают на страхе бусификации.
Настоящие менты, поймав незнакомого человека, должны были, как минимум, проверить документы, чтобы не загрести военослужащего, который оказался одет по гражданке.
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:39
Hotab написав:Banderlog
його розстріляли в львові на початку війни з німцями як шпіона.
У львівських тюрмах 22 червня 41 року при відступі багато кого жорстоко вбили. З дуже різноманітними методами. У кацапії нічого не змінилось з того часу
ну я б не став стверджувати, що точно кацапи вбили а не євреї, казахи чи українці.
Тут важно інше, він повівся на радянську пропаганду, що створена нова радянська Україна.
І там нема утисків для українців як в румунії...
Доречі, тоді румуни теж намагались перевести на новий церковний календар. Методи були чуть менш витончені ніж зара.
Ходили по селу і хто робив в їх свято, тих били в писок)
іще є кровна обіда роду од румунізації)
коли румуни повернулись, після відступу совітів, мому прадіду ветерану австрійської армії і куркулю, якийс босяк жандарм дав в писок за україномовну книжку про ведення господарства.
Обізвав большевікулом і книжку спалив.
За тою книжкою теж жаліли до 93 року, дуже толкова була і даж був рецепт як робити мило
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:52
Бетон, а почему ты со знакомым не сходил в садик? Не чувствуешь некоторую ответственность? Это ж он захотел перед женой показать свою мужественность, после того как ты показал пример свободного перемещения по городу.
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:57
wild.tomcat написав:
.......
для вас пояснюю втретє, хоча напевно розумним і одного разу вистачило б, "рашувтудей" це збірний образ рашистської пропаганди, можете назвати його як вам заманеться, "соловйов", "скабєєва", "рашаагітпроп" чи просто ".ідараси", це суті не змінює. і для того, щоб знати, що вони там "вєщают" зовсім не обязково їх дивитися. так зрозуміло нарешті? чи ще буде потреба щось пояснювати?
Не треба.
Всё понятно.
Вы подтвердили: "Не читал, но осуждаю".
і таки "чєловєчєскій язик" таки дуже широкий і в ньому достатньо слів, щоб мати можлвиість пояснити свою думку. і те що ваші вислови про "різну" історію чомусь збігаються з їх, то таки напевно ваша проблема, а не інших учасників форуму, що ніби то в чомусь "не розбираються".
"Вислови" и "слова" это разные вещи.
У вас, например, очень богатый словарный запас. Без мата обойтись не можете.
Благо модераторы нынче на это внимание не обращают.
а приводу того де я і що роблю, і який в мене патріотизм, диванний чи якийсь інший, вас взагалі не стосується. тут на себе спочатку подивіться. ваша родина он взагалі в німців на соціалі сидить, а могла б, як багато інших, релокуватися кудись в "глибокий тил" і вjobувати на благо неньки. але ж ні, в німмеччині краще ж.
Интересно получается.
Меня ваш диван "взагалі не стосується" (что, в общем-то, правда), но вас почему-то беспокоит, где находится моя семья. К вашему сведению, из моей "родини" в Германии только 67-летняя бабушка с 14-летним внуком. Так что, простите, "вjobувати на благо неньки" придётся вам самому. Понимаю, что обидно - не удаётся свалить на кого-то, приходится отрываться от родного дивана, но что поделаешь.
