Бетон написав:Доп инфа. Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки. Спать на лавочках. Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен. Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи. Всё обошлось не 15 а 25.
Тцк в бусе не было!! Только пять ментов и всё
Ваш приятель свободно распоряжается деньгами или все жёстко контролирует жена? На онлайн-казино от безвылазно сидения дома не подсел?
Типа новая отмазка. -меня бусифицировало ТЦК і СП , на все случаи жизни
За даними на початок 2025 року, в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 9 мільйонів записів, що вказує на кількість боргових проваджень в Україні.
Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони? Цікаво, що тоді буде з ринком житла. Мабуть, ціна метра впаде в рази, це буде просто груда бетону? Та ще й на фоні масового звалу людей з країни. Чи вони хочуть їх самі привласнити за 10-у частину ціни, чинуші можновладці?
А може те навести посилання не на мордакнига а саме на оф сайт Зради ?
budivelnik написав:Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу?
а чому ти робиш висновки лише по з/п? наприклад є країна де за 1000 доларів робітник вирощує картоплю чи сортує макулатуру, а в іншій країні робітник за цю суму паяє мікросхеми. То по твоєму у них ВВП однакове?))
Так. Воно не по-будівельниковому во воно так і є в реальності. Стрижка в США 50$, у нас та сама стрижка - 10$. Ось воно так і йде у ВВП. А як інакше?
Я пробував розібратись в методах обрахунку ВВП - там темний ліс. Там не можливо розібратись. Однозначно що ВВП України рахується досить приблизно.
hxbbgaf Зрада на пустом месте. Единственое жилье по прежнему не смогут забирать. Прямо бах бах и не единственные квартиры массово на аукционе - теоретически наихудший возможный, но маловероятный вариант. А вот массовые обтяжання будут, у меня в этом сомнений мало. Арест и аукционы конечно у самых злостных тоже будут, спустя определенное время мытья и катанья.
А я придбав давно Moser primat , бриюсь нею і дружина стриже , дуже зручно і дешево, то це як до ВВП + чі -?
