Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 18:48

  andrijk777 написав:
  Сибарит написав:Если у Вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Роллс-Ройс, все равно у Вас в детстве не было велосипеда (с)

Для мене 100% краще мати Роллс-Ройс зараз ніж велосипед в дитинстві.
Нажаль це так не працює.

А загалом - слабо уявляю як можна зараз не купити дитині велосипед по причині саме жлобства, тобто коли гроші є, але шкода. За 3-4К можна купити більш-менш нормальний б/у велосипед.

в мо'м детстве велосипед Україна ХВЗ стоил 100 руб. місячна зарплата баатьох , Салют немн,о больше
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4065
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 18:59

  andrijk777 написав:Не уявляю собі зараз людину яка багато заробляє і "відмовляє собі в їжі, подорожах, якісному одязі і т.д.

1. Багато це скільки?
2. Куди з цими грошима можна ЗАРАЗ поїхать?
Water
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:01

  fler написав:Коли людина ні в чому собі не відмовляє вона живе щасливе життя, в неї виробляється гормон щастя, менше хвороб (бо щасливі люди менше нервують, а "всі хвороби від нервів" (с)). Коли людина економить - відмовляє собі в їжі, подорожах, якісному одязі і т.д., то її життя стає нудним і одноманітним. Під старість такій "економній" людині нема про шо згадати - хіба про те, в чому відмовляв собі протягом життя, коли інші насолоджувались.

1. Куди ЗАРАЗ подорожувать?
2. Якісний одяг це шо?
Water
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:02

  Water написав:
  andrijk777 написав:Не уявляю собі зараз людину яка багато заробляє і "відмовляє собі в їжі, подорожах, якісному одязі і т.д.

1. Багато це скільки?
2. Куди з цими грошима можна ЗАРАЗ поїхать?
3 Що таке відмовляє?
я люблю молочне і смажене... але відмовляю собі в цих продуктах зовсім не по причині того що економлю кошти..
Ба більше
я відмовляю собі в більш дешевих товарах /послугах на користь більш дорогих товарів/послуг і це при тому що мені більше подобаються дешеві...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27274
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:03

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому. Оцінити це важко.

Не дуже. Важлива не тільки потрачена сума але і швидкість. Енергія то є швидкість на масу. Так що не тільки сума грошей в обороті має значення, але і швидкість обороту) скупий тормозить економіку.

E=mc^2

50 Hz
Water
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:08

  pesikot написав:

У період тимчасової окупації частини Харківської області Єлисей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі. Під час ходи він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі. Зафіксував це на камеру для подальшого

Ти точно в ЗСУ ? )

з чого ти взяв що хресна хода була постановочна? :lol:
Винні митрополити? Ну прально саджайте.
Кажеш шо нічого мені робити в зсу? А решту православних упц теж виженеш з зсу? І посадиш на 5р? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3850
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:16

а Скарлет Йохансон едет в Херсон...

"Анджеліна Джолі приїхала до Херсона"
https://life.pravda.com.ua/society/amer ... on-311298/

апд
"Охоронця Анджеліни Джолі забрали у ТЦК під час її візиту до України – ЗМІ"
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/05/8005993/

интересно дальнейшее развитие события, Джоли отслюнявила 25к или новоиспеченный "морской котик" уже в пути на бамбас?)))
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 05 лис, 2025 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 14192
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:33

  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.

Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁

Думав від слова «розмірковувати, будувати здогадки» (speculate) :P
Hotab
 
Повідомлень: 17031
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:38

  Прохожий написав:"Анджеліна Джолі приїхала до Херсона"
https://life.pravda.com.ua/society/amer ... on-311298/

Бесплатно
И ни один искандер с мстой даже не вздрогнул(не встал на боевую позицию) от такого известия.
наверно все кацапы фанаты "Лары Крофт"(где у неё ещё свои две и стоячие! сиськи) и клипа Роллингов про потерянную в Большом Яблоке крошку Гелю.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5474
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:39

  Hotab написав:
  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.

Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁

Думав від слова «розмірковувати, будувати здогадки» (speculate) :P

Там много значений
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9058
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6502 раз.
Подякували: 21679 раз.
 
Профіль
 
134
82
38
2
