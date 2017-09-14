Letusrock написав:Щодня все нові й нові відео як буси полюють та збивають велосипедистів. Чекаємо розбір від наших потужників що це був 1001-й агент кремля, і з рюкзака в нього стирчав парашут з червоною зіркою. Або його три дні вистежували два десятки оперативників за підозрою у злосному ждунізмі та колаборанстві. Бо це ж не може таке бути, щоб по вулицям їздили буси і просто полювали за громадянами щоб виконати план по набору майбутніх сзч та/або збити грошей
Пам'ятаю раніше тут писав чоловік , не пам'ятаю нік, який писав шо його підрозділ під Херсоном і навіть бувають на лівому березі, давно не було його тут чути...
stm написав:.......... Люди ЛАД, які реально воюють це потенціал України і їх досвід. А навіть якщо Україна буде робити лише скруту для ракет які можуть вражати, то це непогана частина западного світу з його грошима і технологіями. Але ІТ Бетонна відкупився за 25, а є ІТ які кодять дрони на АІ. Вони у тилу глибокому, бронь, ходять за хлібом нормально.
Можно личный вопрос? Просто интересно, кто вы по специальности? Люди, безусловно, это потенциал Украины. И не только те, которые воюют на фронте. Фронтовой опыт не очень пригодится в мирной жизни. А в мирной жизни, которая, надеюсь, когда-то наступит, надо будет производить какую-то продукцию, которая будет нужна и она должна быть конкурентоспособной. А скрутки хоть для ракет, хоть для Фольксвагена можно делать в любой деревне в любой стране - хоть в Непале, хоть в Бангладеш, хоть ещё где. И если мы будем делать только скрутки, то мы будем "погана частина западного світу з його грошима і технологіями". Для этого не надо стремиться вступить в ЕС. Или вы стремитесь в ЕС только ради права свободно там работать, а не для развития Украины?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 06 лис, 2025 15:54, всього редагувалось 1 раз.
харош мир називати капітуляцією. ну це одразу було понятно, що ти безбожник і лізеш в сфери в яких розбираєшся як вовк в звіздах. Продоллжаєм розговор, твій єпіфаній немає власної команди, тому сформувати владну вертикаль в нього в томосівській церкві не вийшло. Чесно кажучи я не в курсі хто його навязав їм як вверховного вождя. Скоріш за все це було зроблено політиками для створення підконтрольної церкви та виведення поза закон впливу уапц та кп. Монолітної системи в пцу нема, є різні центри впливу які непідвласні єпіфанію. Окрім того кількість віруючих це не просто кількість парафій як ти малюєш Проблема твоєї "державної" церкви це те, що її парафіяни ходять в церкву рідко і тільки на "популярні" свята. Навіть на двонадесяті церкви заповнені десь на половину в будні дні вони або порожні або є 2, 3 людини. Окрім того фінансова база в пцу дуже слабка в середній парафії збирається в місяць від 5 до 20 тисяч грн , шо після оплати затрат навіть на прокорм попа не вистачає а не те що на формування резерву чи капітальний ремонт храму, упц збирає від 30 до 70т грн/міс шо ніби теж не особо багато, но явно більше, звідси гроші вже можно направити і вверх щоб акумулювати. P/s твій підкол на рахунок стати священником мене не задіває, в отрочєствє хотів, мож і стану. Як на місцевий рівень на Буковині я мож слабкий , но порівняно з священниками в центрі України або тут по селам запоріжжя справлюсь навіть без підготовки)
stm написав:Люди ЛАД, які реально воюють це потенціал України і їх досвід.
Ти психічний та фізичний стан людей які воюють уявляєш? А термін Життя у піхоті?
UA, мої цінності кардинально відрізняються від Ваших. Ніхто з піхоти не виживає доказ армія есересер моїх прадідів. Це мя'ясні штурми Дніпра. Один 3 взяття в полон, 2 побіги, 3 викуп, туберкульоз помер у 58 років, тоді не було ліків які є сьогодні. Інший 2 роки війни поранення в голову, пластина, 2 роки епілепсії, далі 5 інсультів, 3 інфаркти. Помер в 96 років від останнього інфаркту на дачі самостійно здійснюючи полив квітів. Не всім так поталанило, навіть до 58 років з туберкульозом, але непотрібно закопувати живих, ЮА. Ваше розчарування і вибір пенсіонерсього життя - це ваш вибір, ви вже не в Україні і розказувати мені свій досвід по звонку непотрібно. Нація змінилася - це факт, Вам тут місця немає - це факт #2. ПС: якщо по звонку Вам не вдасться знайти живим чи мертвим вашого родича ваша нікчемність має стати зрозуміла навіть вам.
Востаннє редагувалось stm в Чет 06 лис, 2025 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:і де я перекрутив? це гоніння на церкву тому що в нас влада безбожна. як то кажуть вор должєн сідєть в тюрмі це не про законність а про поліцейське свавілля. Злочинцями вони можуть стати тільки після рішення суду. Ніякої держзради їм не інкримінують. На відміну від автора томосу Порошенка. От йому справді інкримінують держзраду.
так, вони поки що в статусі підозрюваних, але півдороги чи навіть більше вони вже пройшли. і сподіваюся, суд доведе розпочате до кінця. і, припустимо, держзради як такої мож і не інкрімінують, але статті за виправдовування чи заперечення російської агресії інкрімінують. як на мене не велика різниця, в теперішній час. а дехто з них і взагалі відверто благословляв орків. напевно, від надзвичайно великої любові до україни. ну а стаття за розпалювання релігійної ворожнечі на фоні цих то і взагалі ховається. так шо "по справах їх..." (с)
Во время визита актрисы и амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли в Украину 5 ноября представители ТЦК и СП задержали одного из представителей ее кортежа. Как сообщает "Суспільне", им оказался 33-летний Дмитрий - тренер по боевому самбо из Кропивницкого.
Как рассказал его брат Евгений Пищиков, Дмитрий не является военнослужащим и никогда не служил в армии, хотя проходил военную кафедру в летной академии десять лет назад.
"Он не телохранитель Анджелины Джоли. Ехал как волонтер, чтобы помогать - показать, рассказать. Имеет документы, волонтерское удостоверение и свежее ВЛК 2025 года. Из-за проблем со спиной он непригоден к боевым частям, только к тыловым", - говорит Евгений.
Девушка Дмитрия, Юлия Лотицкая, заявила, что он не выходит на связь после задержания. По ее словам, мужчину задержали в Вознесенске.
"Он публичный человек, давно занимается волонтерством - собирает средства, покупает автомобили для военных. Имеет диагноз "анкилозирующий спондилит"", - рассказала она.
Banderlog написав:і де я перекрутив? це гоніння на церкву тому що в нас влада безбожна. як то кажуть вор должєн сідєть в тюрмі це не про законність а про поліцейське свавілля. Злочинцями вони можуть стати тільки після рішення суду. Ніякої держзради їм не інкримінують. На відміну від автора томосу Порошенка. От йому справді інкримінують держзраду.
так, вони поки що в статусі підозрюваних, але півдороги чи навіть більше вони вже пройшли. і сподіваюся, суд доведе розпочате до кінця. і, припустимо, держзради як такої мож і не інкрімінують, але статті за виправдовування чи заперечення російської агресії інкрімінують. як на мене не велика різниця, в теперішній час. а дехто з них і взагалі відверто благословляв орків. напевно, від надзвичайно великої любові до україни. ну а стаття за розпалювання релігійної ворожнечі на фоні цих то і взагалі ховається. так шо "по справах їх..." (с)
Не припустимо а так і є. Порошенку інкримінують а їм не інкримінують. Вони не зобовязані любити Україну по твому відповіді від віруючих не буде? ? Ви ж розумієте що ці люди мають певний вплив на громадську думку? І мають прихильників, справа ж не тільки в числі... чи ти думаєш що це добавить популярності владі серед православних в війську?
Ракета "Искандер-М" может проводить незначительные колебания при заходе на цель, из-за чего усложняется работа системы противовоздушной обороны Patriot.
Как отметил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат для "РБК-Украина", система Patriot сбивает баллистические ракеты в автоматическом режиме, из-за чего ей труднее вычислить момент перехвата ракеты, которая маневрирует в полете.
"Впрочем, Patriot продолжает работать, и результаты сбития как "Искандеров", так и "Кинжалов" есть", - заверил он. ........... "По данным анализа данных, собранных лондонским Центром информационной устойчивости, проведенного Financial Times, уровень перехвата российских ракет снизился с 37% летом до всего 6% в сентябре", - отметили в FT.
Во время визита актрисы и амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли в Украину 5 ноября представители ТЦК и СП задержали одного из представителей ее кортежа. Как сообщает "Суспільне", им оказался 33-летний Дмитрий - тренер по боевому самбо из Кропивницкого.
Как рассказал его брат Евгений Пищиков, Дмитрий не является военнослужащим и никогда не служил в армии, хотя проходил военную кафедру в летной академии десять лет назад.
"Он не телохранитель Анджелины Джоли. Ехал как волонтер, чтобы помогать - показать, рассказать. Имеет документы, волонтерское удостоверение и свежее ВЛК 2025 года. Из-за проблем со спиной он непригоден к боевым частям, только к тыловым", - говорит Евгений.
Девушка Дмитрия, Юлия Лотицкая, заявила, что он не выходит на связь после задержания. По ее словам, мужчину задержали в Вознесенске.
"Он публичный человек, давно занимается волонтерством - собирает средства, покупает автомобили для военных. Имеет диагноз "анкилозирующий спондилит"", - рассказала она.
Водій з кортежу Джолі не мав військово-облікових документів, тому його відвезли в ТЦК, - Сухопутні війська
Так, під час перевірки військові ТЦК з'ясували, що водій Дмитро є офіцером запасу, а підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації він не має.
У ЗСУ зазначили, що чоловік перебував у складі групи, яка супроводжувала акторку Анджеліну Джолі, як водій.
Під час перевірки його даних ця група перебувала поряд, а після з'ясування всіх обставин акторка продовжила заплановані візити. Ані вона, ані її представники не впливали на роботу військовослужбовців та держслужбовців терцентру комплектування, додали в командуванні Сухопутних військ.