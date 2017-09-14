Banderlog написав:Не припустимо а так і є. Порошенку інкримінують а їм не інкримінують. Вони не зобовязані любити Україну по твому відповіді від віруючих не буде? ? Ви ж розумієте що ці люди мають певний вплив на громадську думку? І мають прихильників, справа ж не тільки в числі... чи ти думаєш що це добавить популярності владі серед православних в війську?
виправдовування збройної агресії чи заперечення існування держави україна чи благословління русні, це, по вашому, дитячі забавки? в теперішній то час. зрозуміти і пробачити? ще може їм і соплі витерти? це по факту, сама звичайнісінька зрада. а формально в процесі розслідування перекваліфікувати діяння на іншу статтю можуть запросто, і можливо це навіть і станеться. а у війську є різні православні, не лише засліплені фанатики однієї забороненої в україні секти.
Во время визита актрисы и амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли в Украину 5 ноября представители ТЦК и СП задержали одного из представителей ее кортежа. Как сообщает "Суспільне", им оказался 33-летний Дмитрий - тренер по боевому самбо из Кропивницкого.
Как рассказал его брат Евгений Пищиков, Дмитрий не является военнослужащим и никогда не служил в армии, хотя проходил военную кафедру в летной академии десять лет назад.
"Он не телохранитель Анджелины Джоли. Ехал как волонтер, чтобы помогать - показать, рассказать. Имеет документы, волонтерское удостоверение и свежее ВЛК 2025 года. Из-за проблем со спиной он непригоден к боевым частям, только к тыловым", - говорит Евгений.
Девушка Дмитрия, Юлия Лотицкая, заявила, что он не выходит на связь после задержания. По ее словам, мужчину задержали в Вознесенске.
"Он публичный человек, давно занимается волонтерством - собирает средства, покупает автомобили для военных. Имеет диагноз "анкилозирующий спондилит"", - рассказала она.
ОНОВЛЕНО О 12:30. Поліція Києва повідомила, що внутрішня безпека затримала правоохоронця у Рівненській області.
напевно бравий служитель правопорядку в сторону кордону рисачив. цікаво, про які суми йде мова? ще шестизначні чи вже семизначні, раз така справа? для поліції скандали про зникнення конфіскованих речдоків справа нерідка, але так шоб зникнути разом з речдоками, шось такого не пригадується, принаймні не афішували.
Мадяр повідомив, що ціль на території ДАПу (Донецького аеропорту) була складна і її розробка перетворилася на кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з "дрібних пазлів". ... Окрім цього, Сили оборони уразили у ніч на 6 листопада Волгоградський нафтопереробний завод – зафіксовані вибухи та пожежа в районі цілі. За рік він переробляє 15,7 млн тонн нафтопродуктів (5.6% від всього перероблювання у РФ) ... У тимчасово окупованому Криму уражено три об'єкти паливно-мастильних матеріалів. На нафтобазі в Гвардійському сталося успішне влучання в резервуар та цистерни з паливом на зливо-наливній естакаді. А на двох базах у Сімферополі уражено резервуарні парки, відбулося загоряння одного з них.
Волгоградський нафтопереробний завод російської компанії "Лукойл" призупинив роботу у четвер, 6 листопада, після атаки українських безпілотників, повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела в нафтопереробній галузі РФ.
Banderlog написав:твій підкол на рахунок стати священником мене не задіває, в отрочєствє хотів, мож і стану. Як на місцевий рівень на Буковині я мож слабкий , но порівняно з священниками в центрі України або тут по селам Запоріжжя справлюсь навіть без підготовки)
бути працівником кадила-не важка праця, на Буковині такі самі пенсіонери як і по іншим регіонам, нікому церква сьогодні не потрібна, у людей немає часу на таке (бачу як йдуть до упц мп з мого району 3-4 жінки), о це і вся ваша паства, в будній день 10, у неділю 20, на свято до 60-80.
стосовно центрів впливу чи грошей (жертвувань) в курсі(в Одесі і області весь бізнес був підв'язн на (упц)рпц, ця тема мене років 20 як не цікавить
питання до тебе: за 3 роки (чи скільки, сам скажи) ти бачив в ЗСУ капеланів? від якою церкви?
по моєму це чуш інакше за 3 роки від коли відкриті справи їх б посадили. Шо там розслідувати? Якщо є факт? Інша справа якщо треба справу сфабрикувати. то мож небрати до війська фанатиків однієї української православної церкви а тих що є демобілізувати? Мож самі справитесь?