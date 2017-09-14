wild.tomcat написав: і що, фанатики однієї української (закреслено) російської православної церкви перестали бути громадянами?
нічосі) ми оказується громадяни. А свідки єгови громадяни? Ладно, видно воно не доходить що і такполовина з тих кого мобілізують зара,з тікають...
і що гоніння держави на церкву не добавляє мотивації її захищати теж вища математика? Ну значить ненависть до церкви вже сильніша за інстинкт самозбереження. Це вже просто дурість.
ви вважаєте, що у свідків єгови (чи їм подібних) є зараз якісь преференції в порівнянні з іншими? їх наразі мобілізують на загальних підставах, як всіх. єдине, що можна додати, це те, що часто вони є багатодітними родинами, з усіма наслідками. але це ж саме стосується не лише їх.
ви вважаєте гонінням на церкву факт притягнення когось до відповідальності за діяння, що відповідним чином кваліфікуються кку? чи належність до якоїсь з церков дає індульгенцію перед кку? цікава у вас позиція... і це ще навіть не розглядаючи той факт, що філія рпц досі не виконала законні вимоги про перереєстрацію відповідно до чинного законодавства. і таки, як ви самі можете зауважити, далеко не проти всіх представників рпц в україні проводиться кримінальне провадження, а проти цілком певних осіб за цілком певні діяння. чи може для них написати окремий кку, з пільгами, так би мовити, бо вони ж там ніби якісь "священники" якоїсь рпц?
wild.tomcat написав:........... виправдовування збройної агресії чи заперечення існування держави україна чи благословління русні, це, по вашому, дитячі забавки? в теперішній то час. зрозуміти і пробачити? ще може їм і соплі витерти? це по факту, сама звичайнісінька зрада. а формально в процесі розслідування перекваліфікувати діяння на іншу статтю можуть запросто, і можливо це навіть і станеться. а у війську є різні православні, не лише засліплені фанатики однієї забороненої в україні секти.
Нову підозру слідчі оголосили Павлу Лебедю 13 липня.
"Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року", - повідомили у спецслужбі.
PS. Підсвітить хто-небудь, будь ласка, це ЛАД'у. Бо він робить вигляд, що мене не читає )
ніби він сам цей факт не в стані знайти. в 5 сек шукається які саме і кому саме діяння інкрімінуються.
ЛАД написав:Или вы стремитесь в ЕС только ради права свободно там работать, а не для развития Украины?
Так демагогічні заявки про Європу як-як ісчадіє буржуазного насилля... - ніби вже не модні? Це в совку було модно - засунь своє ПРАВО в дупу-і працюй на благо совка... В Європі якось по іншому- там в тебе є ПРАВО працювати на себе... і якщо таких багато - то виявляється що й Державі добре.... Мені особисто не потрібен Китай як жупел для світу З іншого боку мені подобається Ліхтинштейн.... і що в цьому поганого Я особисто працюю на те щоб Україна стала блідою копією Ліхтинштейну( чи Швеції) і мені зовсім не хочеться щоб Україна перетворилась в жандарма який махає дубинкою ... над головами своїх громадян.
ЛАД написав:И ещё. Тут писали о радужных перспективах Украины в области military tec. В частности, дронов. Вот просто интересно, люди действительно не понимают, что это простейшая техника, которую мы собираем практически полностью из импортных комплектующих и, соответственно, высокотехнологичный Запад очень легко освоит в любых масштабах, а не будет закупать у нас. И уже делают. Например:
Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе с компанией Rheinmetall, а также с оборонными стартапами Helsing и Stark.
Два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта стоимостью около 300 миллионов евро каждый. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.
По словам двух источников, дюссельдорфская компания Rheinmetall предложила немецким военным беспилотник под названием FV-014. Stark предоставит свой ударный дрон Virtus, а Helsing — HX-2.
Согласно договору, всего компании должны предоставить до 12 000 дронов новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, с целью защиты восточного фланга НАТО от России. Ожидается, что распределение тендера между тремя производителями будет стимулировать инновации.
"Они делают это, чтобы сохранить конкуренцию и убедиться, что получат лучшую систему", — сказал один из собеседников издания.
https://focus.ua/digital/731487-udarnye-drony-germaniya-poluchit-noveyshie-bpla-foto#goog_rewarded Где-то в инопрессе попадалась более подробная статья, но не сохранил, а сейчас найти не смог. Сейчас идут испытания этих дронов. И у них есть время. В результате они смогут выбрать лучшие образцы, а не запускать в производство миллион недоработанных вариантов, как это сделали мы. Сильно сомневаюсь, что такими разработками не занимаются Франция и Англия. Возможно, и другие. Давно этим занимаются США. Они, правда, разрабатывали более дорогие и мощные образцы, но быстро сумеют освоить и поменьше и подешевле. Наш опыт много дал Западу и они им воспользуются. Но именно опытом, а не конкретными изделиями.
Люди ЛАД, які реально воюють це потенціал України і їх досвід. А навіть якщо Україна буде робити лише скруту для ракет які можуть вражати, то це непогана частина западного світу з його грошима і технологіями. Але ІТ Бетонна відкупився за 25, а є ІТ які кодять дрони на АІ. Вони у тилу глибокому, бронь, ходять за хлібом нормально.
stm написав:Люди ЛАД, які реально воюють це потенціал України і їх досвід.
Ти психічний та фізичний стан людей які воюють уявляєш? А термін Життя у піхоті?
UA, мої цінності кардинально відрізняються від Ваших. Ніхто з піхоти не виживає доказ армія есересер моїх прадідів. Це мя'ясні штурми Дніпра. Один 3 взяття в полон, 2 побіги, 3 викуп, туберкульоз помер у 58 років, тоді не було ліків які є сьогодні. Інший 2 роки війни поранення в голову, пластина, 2 роки епілепсії, далі 5 інсультів, 3 інфаркти. Помер в 96 років від останнього інфаркту на дачі самостійно здійснюючи полив квітів. Не всім так поталанило, навіть до 58 років з туберкульозом, але непотрібно закопувати живих, ЮА. Ваше розчарування і вибір пенсіонерсього життя - це ваш вибір, ви вже не в Україні і розказувати мені свій досвід по звонку непотрібно. Нація змінилася - це факт, Вам тут місця немає - це факт #2. ПС: якщо по звонку Вам не вдасться знайти живим чи мертвим вашого родича ваша нікчемність має стати зрозуміла навіть вам.
ЛАД написав:..... И у них есть время. В результате они смогут выбрать лучшие образцы, а не запускать в производство миллион недоработанных вариантов, как это сделали мы. Сильно сомневаюсь, что такими разработками не занимаются Франция и Англия. Возможно, и другие. Давно этим занимаются США. Они, правда, разрабатывали более дорогие и мощные образцы, но быстро сумеют освоить и поменьше и подешевле. Наш опыт много дал Западу и они им воспользуются. Но именно опытом, а не конкретными изделиями.
Таке просте запитання США вважали що мають суперову систему ППО під назвою Петріот.... ця система на початку її використання у війні з педерацією збивала 40+% балістики зараз цей показник впав до 8-% Хто володіє найкращим досвідом який можна буде використати для модернізації? Так на хвильку НАШ досвід - на компютерах не змоделюєш... А тому випускаючи СОТНІ типів дронів створені за ПРИВАТНІ гроші Держава МОЖЕ вибрати і масштабувати найефективніші.... Точно так само , приватники можуть ОБЄДНАТИСЬ і запропонувати найефективніші.. а США чи Європі для цього треба пару років повоювати з нашою інтенсивністю... або КУПИТИ НАШ ДОСВІД.
Banderlog написав:А томосівські клірики 65 70 років тому що носили замість кобури? По твому церква немає агітувати за мир?
1 Про Томос згадали в 2014, отримали в 2019 Тому 65-70 років тому ніхто про Томос не згадував 2 Так, Церква має агітувати за а - МИР б-СПРАВЕДЛИВІСТЬ в-невідворотність покарання за злочини
Чи в тебе інша Церква?
Banderlog не бачить різниці між МИР і руський мир
Сорі... якось пропустив цю деталь... Але нормальна людина термін МИР - має сприймати в стандартному його тлумаченні а не в тлумаченні типу Ми в рай-а вони в пекло.... Хоча по факту ЗАХИСНИК - потрапить в РАЙ агресор - в ПЕКЛО. це стандартний варіант
