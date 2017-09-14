RSS
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:58

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Или вы стремитесь в ЕС только ради права свободно там работать, а не для развития Украины?
Так демагогічні заявки про Європу як-як ісчадіє буржуазного насилля... - ніби вже не модні?
Це в совку було модно - засунь своє ПРАВО в дупу-і працюй на благо совка...
В Європі якось по іншому- там в тебе є ПРАВО працювати на себе... і якщо таких багато - то виявляється що й Державі добре....
Мені особисто не потрібен Китай як жупел для світу
З іншого боку мені подобається Ліхтинштейн....
і що в цьому поганого
Я особисто працюю на те щоб Україна стала блідою копією Ліхтинштейну( чи Швеції)
і мені зовсім не хочеться щоб Україна перетворилась в жандарма який махає дубинкою ... над головами своїх громадян.
Мне тоже нравятся, впрочем, как и другие западноевропейские страны. Но изготовлением скруток Украина не станет похожа ни на Лихтенштейн, ни на Швеция, ни даже на их бледную копию.
А причём тут "жандарм який махає дубинкою", простите, не понял.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:58

  GALeon написав:
ЛАД написав:Писали об охраннике Джоли.
Во время визита актрисы и амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли в Украину 5 ноября представители ТЦК и СП задержали одного из представителей ее кортежа. Как сообщает "Суспільне", им оказался 33-летний Дмитрий - тренер по боевому самбо из Кропивницкого.

Как рассказал его брат Евгений Пищиков, Дмитрий не является военнослужащим и никогда не служил в армии, хотя проходил военную кафедру в летной академии десять лет назад.

"Он не телохранитель Анджелины Джоли. Ехал как волонтер, чтобы помогать - показать, рассказать. Имеет документы, волонтерское удостоверение и свежее ВЛК 2025 года. Из-за проблем со спиной он непригоден к боевым частям, только к тыловым", - говорит Евгений.

Девушка Дмитрия, Юлия Лотицкая, заявила, что он не выходит на связь после задержания. По ее словам, мужчину задержали в Вознесенске.

"Он публичный человек, давно занимается волонтерством - собирает средства, покупает автомобили для военных. Имеет диагноз "анкилозирующий спондилит"", - рассказала она.
https://www.unian.net/incidents/adzhelina-dzholi-v-ukraine-kogo-zaderzhali-predstaviteli-tck-iz-kortezha-zvezdy-13187697.html
Водій з кортежу Джолі не мав військово-облікових документів, тому його відвезли в ТЦК, - Сухопутні війська

Так, під час перевірки військові ТЦК з'ясували, що водій Дмитро є офіцером запасу, а підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації він не має.

У ЗСУ зазначили, що чоловік перебував у складі групи, яка супроводжувала акторку Анджеліну Джолі, як водій.

Під час перевірки його даних ця група перебувала поряд, а після з'ясування всіх обставин акторка продовжила заплановані візити. Ані вона, ані її представники не впливали на роботу військовослужбовців та держслужбовців терцентру комплектування, додали в командуванні Сухопутних військ.

скільки можна цей піар піарити: Анжеліна ... кококо, кортеж ... кококо, всі так всі ... кококо, і багаті теж ухилянти плачуть ... кококо.

А що там із поізносівшимся младопєнсом?
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:04

вуду

  Banderlog написав:в званні майора, роздавав обереги (ляльки мотанки) шо є талісманом як не крути : явно шо не з упц чи грекокатоликів ...

служитель вуду?
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:06

  budivelnik написав:..........
Таке просте запитання
США вважали що мають суперову систему ППО під назвою Петріот....
ця система на початку її використання у війні з педерацією
збивала 40+% балістики
зараз цей показник впав до 8-%
Хто володіє найкращим досвідом який можна буде використати для модернізації?
Так на хвильку
НАШ досвід - на компютерах не змоделюєш...
А тому
випускаючи СОТНІ типів дронів створені за ПРИВАТНІ гроші
Держава МОЖЕ вибрати і масштабувати найефективніші....
Точно так само , приватники можуть ОБЄДНАТИСЬ і запропонувати найефективніші..
а США чи Європі для цього треба пару років повоювати з нашою інтенсивністю... або КУПИТИ НАШ ДОСВІД.
Для того, чтобы перенять боевой опыт, необходимый для разработки оружия, не обязательно воевать самим, достаточно изучить боевой опыт и результаты других.
Покупать наш опыт создания дронов никто не будет.
