Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:58

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Или вы стремитесь в ЕС только ради права свободно там работать, а не для развития Украины?
Так демагогічні заявки про Європу як-як ісчадіє буржуазного насилля... - ніби вже не модні?
Це в совку було модно - засунь своє ПРАВО в дупу-і працюй на благо совка...
В Європі якось по іншому- там в тебе є ПРАВО працювати на себе... і якщо таких багато - то виявляється що й Державі добре....
Мені особисто не потрібен Китай як жупел для світу
З іншого боку мені подобається Ліхтинштейн....
і що в цьому поганого
Я особисто працюю на те щоб Україна стала блідою копією Ліхтинштейну( чи Швеції)
і мені зовсім не хочеться щоб Україна перетворилась в жандарма який махає дубинкою ... над головами своїх громадян.
Мне тоже нравятся, впрочем, как и другие западноевропейские страны. Но изготовлением скруток Украина не станет похожа ни на Лихтенштейн, ни на Швеция, ни даже на их бледную копию.
А причём тут "жандарм який махає дубинкою", простите, не понял.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:04

вуду

  Banderlog написав:в званні майора, роздавав обереги (ляльки мотанки) шо є талісманом як не крути : явно шо не з упц чи грекокатоликів ...

служитель вуду?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41393
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:06

  budivelnik написав:..........
Таке просте запитання
США вважали що мають суперову систему ППО під назвою Петріот....
ця система на початку її використання у війні з педерацією
збивала 40+% балістики
зараз цей показник впав до 8-%
Хто володіє найкращим досвідом який можна буде використати для модернізації?
Так на хвильку
НАШ досвід - на компютерах не змоделюєш...
А тому
випускаючи СОТНІ типів дронів створені за ПРИВАТНІ гроші
Держава МОЖЕ вибрати і масштабувати найефективніші....
Точно так само , приватники можуть ОБЄДНАТИСЬ і запропонувати найефективніші..
а США чи Європі для цього треба пару років повоювати з нашою інтенсивністю... або КУПИТИ НАШ ДОСВІД.
Для того, чтобы перенять боевой опыт, необходимый для разработки оружия, не обязательно воевать самим, достаточно изучить боевой опыт и результаты других.
Покупать наш опыт создания дронов никто не будет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:26

  flyman написав:
  GALeon написав:
Так, під час перевірки військові ТЦК з'ясували, що водій Дмитро є офіцером запасу, а підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації він не має.

У ЗСУ зазначили, що чоловік перебував у складі групи, яка сєупроводжувала акторку Анджеліну Джолі,

скільки можна цей піар піарити: Анжеліна ... кококо, кортеж ... кококо, є?

Це і є класичне іпсо.) Ну от про шо ця новина?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3861
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:27

  flyman написав:
  Banderlog написав:в званні майора, роздавав обереги (ляльки мотанки) шо є талісманом як не крути : явно шо не з упц чи грекокатоликів ...

служитель вуду?

Ні, пцу.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3861
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:35

  wild.tomcat написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
wild.tomcat
...........
виправдовування збройної агресії чи заперечення існування держави україна чи благословління русні, це, по вашому, дитячі забавки? в теперішній то час. зрозуміти і пробачити? ще може їм і соплі витерти? це по факту, сама звичайнісінька зрада. а формально в процесі розслідування перекваліфікувати діяння на іншу статтю можуть запросто, і можливо це навіть і станеться.
а у війську є різні православні, не лише засліплені фанатики однієї забороненої в україні секти.
-----------------------------
:?:

Митрополита УПЦ МП Павла арештували та відправляють до СІЗО
Нову підозру слідчі оголосили Павлу Лебедю 13 липня.

"Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року", - повідомили у спецслужбі.


PS. Підсвітить хто-небудь, будь ласка, це ЛАД'у.
Бо він робить вигляд, що мене не читає )

ніби він сам цей факт не в стані знайти. в 5 сек шукається які саме і кому саме діяння інкрімінуються.
Выполнили просьбу, подсветили? :)
Ну и? Прошло уже 2,5 года, а при таких очевидных обвинениях решения суда до сих пор нет.
Это из-за отсутствия желания и/или политической воли?
Кстати, на на оплату залога почти в 900 тысяч долларов за него деньги пожертвовали больше 1000 человек.
И ещё можете посмотреть Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Черкаська ОВА відзвітувала за 2024-2025 роки
... Як повідомляє «Главком», із 493 релігійних громад у єдності з Московським патріархатом у 2024 і 2025 роках 42 змінили юрисдикцію на УПЦ/ПЦУ. З них 21 – після ухвалення релігійного закону.

.... вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.
Насколько понял, вторая цитата относится ко всей Украине.
Что делать будете?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:45

UZandZoly

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  GALeon написав:
Так, під час перевірки військові ТЦК з'ясували, що водій Дмитро є офіцером запасу, а підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації він не має.

У ЗСУ зазначили, що чоловік перебував у складі групи, яка сєупроводжувала акторку Анджеліну Джолі,

скільки можна цей піар піарити: Анжеліна ... кококо, кортеж ... кококо, є?

Це і є класичне іпсо.) Ну от про шо ця новина?

Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41393
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:48

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:
  pesikot написав:---=== ЛАД ===---
-----------------------------
wild.tomcat
...........
виправдовування збройної агресії чи заперечення існування держави україна чи благословління русні, це, по вашому, дитячі забавки? в теперішній то час. зрозуміти і пробачити? ще може їм і соплі витерти? це по факту, сама звичайнісінька зрада. а формально в процесі розслідування перекваліфікувати діяння на іншу статтю можуть запросто, і можливо це навіть і станеться.
а у війську є різні православні, не лише засліплені фанатики однієї забороненої в україні секти.
-----------------------------
:?:
===---
Митрополита УПЦ МП Павла арештували та відправляють до СІЗО
---==== Нову підозру слідчі оголосили Павлу Лебедю 13 липня. ===---

"Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року", - повідомили у спецслужбі.
===---
PS. Підсвітить хто-небудь, будь ласка, це ЛАД'у.
Бо він робить вигляд, що мене не читає )

ніби він сам цей факт не в стані знайти. в 5 сек шукається які саме і кому саме діяння інкрімінуються.
Выполнили просьбу, подсветили? :)
Ну и? Прошло уже 2,5 года, а при таких очевидных обвинениях решения суда до сих пор нет.
Это из-за отсутствия желания и/или политической воли?

Это же тебе не сталинские тройки - 3 минуты и приговор
Но ты промолчал, про отрицание существование Украины

  ЛАД написав:И ещё можете посмотреть Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Черкаська ОВА відзвітувала за 2024-2025 роки
.... вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.
Насколько понял, вторая цитата относится ко всей Украине.
Что делать будете?

Згідно чинного законодавства - аннулирование этих громад

Не обязательно переходить в ПЦУ, достаточно было изменить статуты, чего сделано не было.
Потому что ... как правильно написал выше prodigy - им из Москвы это было запрещенно делать
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12540
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 20:42

  pesikot написав:


Згідно чинного законодавства - аннулирование этих громад

Не обязательно переходить в ПЦУ, достаточно было изменить статуты, чего сделано не было.
Потому что ... как правильно написал выше prodigy - им из Москвы это было запрещенно делать
ми ще побачим хто кого анулює)
Розкажеш шо нам робити обязатєльно) он київський патріархат та уапц вже повелись і тепер їх анулірували.
хоть філарет і не згоден, :lol: але його дотиснуть або діждуться коли помре. Но він сам догрався в політику. так йому і треба)
хоча думаю якщо покається упц прийме його в монастир.
Нічого в вас не вийде.
церква просто піде в катакомби.
не перший раз, не перший раз гоніння на християн. Погрязли попи в гріху за це і розплачуються.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3861
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
