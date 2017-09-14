stm написав:Вітаю у реальності. Далі ваші друзі на тому кінці дроту можуть розраховувати на спілкування з ФСБ. І є те що не сходиться, 3 дні без зв'язку то норма для ТЦК, далі кожен вже прив'язаний до командира але в учебці вже зі зв'язком.
E2EE Що таке криптопротокол я знаю вже років 17 чи 20. Ти мене за динозавра вважаєш? Не давали в звязок в учебці. Бо Прильоти на полігон то не рідкість. Серед бусифікованих люди дуже різні але свідомих патріотів, що точно приточно не наведуть мабуть не багато. Більшість навпаки в контрах до цієї системи. Ну і тікати з телефоном значно легше. Мотиви командирів по обмеженню звязку я розумію.
Востаннє редагувалось UA в Чет 06 лис, 2025 23:24, всього редагувалось 1 раз.
stm написав: Нація змінилася - це факт, Вам тут місця немає - це факт #2. ПС: якщо по звонку Вам не вдасться знайти живим чи мертвим вашого родича ваша нікчемність має стати зрозуміла навіть вам.
Не можу. Бусифікували на глазах у дітей на Варшавському шосе, забрали телефон, в учебці теж без зв'язку. Один дзвінок що перекидають на Донбас і все. Шукати серед полонених виявилося складніше ніж я уявляв. В москалів повний бардак. Загальної БД нема. Навіть приблизна кількість полонених плаває. Хтось каже 25 000 хтось 40 000... Червоних хрест то не про що.
Вітаю у реальності. Далі ваші друзі на тому кінці дроту можуть розраховувати на спілкування з ФСБ. І є те що не сходиться, 3 дні без зв'язку то норма для ТЦК, далі кожен вже прив'язаний до командира але в учебці вже зі зв'язком.
У аас папу молодого и крепкого в 50+ бусифицировали шо вы всё да про всё знаете?
UA написав: E2EE Що таке криптопротокол я знаю вже років 17 чи 20. Ти мене за динозавра вважаєш? Не давали в звязок в учебці. Бо Прильоти на полігон то не рідкість. Серед бусифікованих люди дуже різні але свідомих патріотів, що точно приточно не наведуть мабуть не багато. Більшість навпаки в контрах до цієї системи. Ну і тікати з телефоном значно легше. Мотиви командирів по обмеженню звязку я розумію.
Все так и есть. Некоторые ухилянты носят с собой небольшой жпс-маячок, что бы потом понимали те,кому он ценен, где искать это туловище.
stm написав:Вітаю у реальності. Далі ваші друзі на тому кінці дроту можуть розраховувати на спілкування з ФСБ. І є те що не сходиться, 3 дні без зв'язку то норма для ТЦК, далі кожен вже прив'язаний до командира але в учебці вже зі зв'язком.
E2EE Що таке криптопротокол я знаю вже років 17 чи 20. Ти мене за динозавра вважаєш? Не давали в звязок в учебці. Бо Прильоти на полігон то не рідкість. Серед бусифікованих люди дуже різні але свідомих патріотів, що точно приточно не наведуть мабуть не багато. Більшість навпаки в контрах до цієї системи. Ну і тікати з телефоном значно легше. Мотиви командирів по обмеженню звязку я розумію.
Це цікава для мене історія #2, #1 це порішати по дзвінку за безвісти зниклого. Напрям куди кидають людину вона дізнається якось дивно, або за дорогою яку знає, або постфактум там де зв'язок вже раціями. В учебці прив'язка до родини може обмежуватися але не відсутня і рота з прізвищем командира маст хев. Дивно що ви це родині не казали при такому досвіді знань всіх протоколів.
... Як повідомляє «Главком», із 493 релігійних громад у єдності з Московським патріархатом у 2024 і 2025 роках 42 змінили юрисдикцію на УПЦ/ПЦУ. З них 21 – після ухвалення релігійного закону.
.... вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.
Насколько понял, вторая цитата относится ко всей Украине. Что делать будете?
не зрозуміло поки, що заважає вирішити це питання - відсутність бажання, волі чи бубенчики не достатньо міцні і недостатньо дзвінко дзвенять. мене особисто це не цікавить. таких, як наведений персонаж, притиснули і рот таки закрили, хоч так, і то добре. і надалі, сподіваюся, закриватимуть.
Это ваши слова?
якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями
Очень напоминает высказывания 90-летней давности: "Наши органы кого попало не сажают! Были бы невиновны, уже отпустили бы". И это работает только в одну сторону? Если вина убедительно доказана (да ещё не кем-нибудь, а СБУ) и очевидна, то за 2,5 года митрополита УПЦ МП Павла нельзя было до сих пор осудить?
і чи мав би я чи хтось щось робити? не будемо робити нічого. будемо спостерігати, як питання, хоч поступово, але все ж вирішиться (добровільно чи з примусу) у відповідності до чинного законодавства. і заодно з плином часу в голові прихожан таки проясниться, який піп за що агітував.якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями
Если "90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону", то "нічого не робити" нельзя. Тут надо либо менять "норму закону", либо добиваться выполнения принятого решения. Иначе это ведёт к правовому нигилизму - закон есть, но его можно спокойно не выполнять. И если можно так с этим законом, то почему бы и не с остальными?
К чему в истории приводило давление на религию, думаю, вам рассказывать не надо. Религиозных войн в истории хватало. Надеюсь, у нас ни до чего такого не дойдёт. Опять же благодаря "клятому совку", который сильно подкосил религиозность народа и влияние религии и церкви. Но я не очень знаком с ситуацией, не хотелось бы ошибиться, как с нашей войной - я тоже до последнего был уверен, что её не будет.
P.s. Любого попа, как и любого другого гражданина, в случае доказанного преступления сажать надо. Но именно конкретного человека за конкретное преступление. Можно запретить и организацию, если её идеология противоречит законам. Но с идеологией вопрос сложный и тут надо подходить очень аккуратно и осторожно.
ЛАД написав:Бедный бизнес! Пенсы его до ручки довели!
Що там про дурнів каже Народна Мудрість? Як чогось не зрозуміють - то відразу брешуть... 1 Хочемо ми цього чи не хочемо-а пенсів сьогодні годує бізнес.. Чому так сталось , хто винуватий в просиранні і економічному розвалі совка - в кого можемо питати? напевно тільки в тих кому в совку було добре, при чому настільки добре, що вони це 30 років забути не можуть.. То куди пішли гроші сьогоднішніх пенсів? чи не в кишеню ладам 30 років тому? і саме тому тим хто будував совок-сьогодні совок нічого заплатити не може. 2 Нагадати табличку де розмір зарплати в 400+доларів+ нарахування на пенсію сьогоднішнім пенсам 100 доларів.? Нагадаю Сьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ... і це парторги совка зробили а не СЬОГОДНІШНІЙ Бізнес 3 У Швеції - совка не було , ладів ганяли сраними ганчірками - може тому там сьогодні добре? і пенсіонери живуть за рахунок ВЛАСНИХ заощаджень , а не ОБДИРАЮТЬ своїх дітей...
С Лихтенштейном разобрались? Вопросов нет? Больше не будете рассказывать сказки?
Я вас, вроде, не обвинял, что вы разворовали пенсионный фонд. Ко мне в кишеню не пошло ни копейки из того, что было создано в Союзе. В отличие от многих наших нуворишей, которые действительно прихватизировали и разворовали бывшее "народное достояние".
Солидарная система очень неплохо работала в те времена, когда она была создана - когда % стариков-пенсионеров был сравнительно невысок по сравнению с количеством работающих. Но вы очень (слишком) уверенно пишете о том, чего совершенно не знаете. В Швеции есть разные виды пенсий. И, например, государственная пенсионная система очень похожа на нашу:
Работодателем и работником отчисляется пенсионный взнос в размере 18.5% (11% работодатель + 7.5% работник) в государственную пенсионную систему. Из них 16% распределяются в условно-накопительную часть и 2.5% в премиальную часть. ......... Взносы в размере 16% регистрируются на индивидуальном пенсионном счете гражданина. Индивидуальные пенсионные счета служат исключительно для бухгалтерского учета баланса накоплений, поскольку деньги на них фактически не поступают и не инвестируются на финансовом рынке, а идут на выплату пенсии текущим пенсионерам. Поэтому и используется термин «условный». ...... Существует максимальный верхний предел зарплаты, из которого осуществляются взносы
Есть и такое:
Гарантированная пенсия рассчитана на тех, кто не работал вообще, или для тех, кто имеет длительный трудовой стаж при невысокой заработной плате и исходя из этого сумма их пенсии из условно-накопительного компонента (income pension) является недостаточной исходя из величины прожиточного минимума (т.е. меньше прожиточного минимума). Это базовая социальная пенсия - так называемая гарантированная пенсия, которая увязана с размером пенсии из условно-накопительного компонента, т.е. чем выше пенсия из условнонакопительного компонента, тем ниже уровень гарантированной пенсии. Гарантированная пенсия финансируется из государственного бюджета и для того, чтобы получить гарантированную пенсию, необходимо, чтобы человек прожил в Швеции 40 лет. В целом по стране эту пенсию получают 700 000 пенсионеров. Большинство пенсионеров эту пенсию не получают.
Можете почитать подробнее - https://surl.li/utbmld Но, вообще, если рассуждать так, как вы, то почти везде "сьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ". "Почти" только потому, что я не специалист и, естественно, не знаком со всеми пенсионными системами, существующими в мире. А по сути все сегодняшние пенсии платятся за счёт людей, работающих сегодня.
И вы знаете, не интересно доказывать вам элементарные вещи. Давайте перед тем как писать, вы будете хоть немного знакомиться с вопросом, а не руководствоваться принципом: "Будивельник всегда прав".
P.s. Мне всё-таки очень интересно, сколько ещё десятилетий сегодняшние про...(блемы) будут объяснять "тяжёлым наследием совка"? Очень удобная позиция.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил знаком отличия "Крест боевых заслуг" солдата Александра Аликсенко и младшего сержанта Александра Тишаева за непрерывное ведение боевых действий на передовой позиции в течение 165 суток. Как сказано на сайте главы государства, украинский лидер подписал соответствующие указы. .....Отмечается, что было более 30 попыток вывести и заменить расчет на этой позиции, но безопасно осуществить это не удавалось. ...... "28 октября Александра Тишаева и Александра Аликсенко смогли вывести с позиции благодаря благоприятным погодным условиям. Александр Аликсеенко несмотря на ранения благодаря помощи собрата сумел пройти до точки эвакуации около 12 км. Сейчас воины находятся на лечении в госпитале", - говорится в сообщении.
"По данным анализа данных, собранных лондонским Центром информационной устойчивости, проведенного Financial Times, уровень перехвата российских ракет снизился с 37% летом до всего 6% в сентябре", - отметили в FT.