Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:00
Ігор Луценко:
21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно.
Це рекорд. Це дуже поганий рекорд.
КОЖНІ ДВІ ХВИЛИНИ З НАШОЇ АРМІЇ ТІКАЄ ЛЮДИНА. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць.
Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину.
Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються...
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:11
Letusrock написав:
Ігор Луценко:
21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно.
Це рекорд. Це дуже поганий рекорд.
КОЖНІ ДВІ ХВИЛИНИ З НАШОЇ АРМІЇ ТІКАЄ ЛЮДИНА. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць.
Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину.
Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються...
Яке рішення пропонуєш?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:20
sashaqbl написав:
Ігор Луценко:
21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно.
Це рекорд. Це дуже поганий рекорд.
КОЖНІ ДВІ ХВИЛИНИ З НАШОЇ АРМІЇ ТІКАЄ ЛЮДИНА. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць.
Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину.
Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються...
Яке рішення пропонуєш?
перевірене часом - "рабів на плантаціях треба більше бити і менше кормити".
Коли 4 екіпажі ненавчених і два буса 2-метрових "контужених у львівському котлі" дві години виколупують із ланоса майбутнього сзч-шника це - Е-ефективність
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:21
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
Это ваши слова?
Это ваши слова?
якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями
Очень напоминает высказывания 90-летней давности: "Наши органы кого попало не сажают! Были бы невиновны, уже отпустили бы".
И это работает только в одну сторону?
Если вина убедительно доказана (да ещё не кем-нибудь, а СБУ) и очевидна, то за 2,5 года митрополита УПЦ МП Павла нельзя было до сих пор осудить?
і чи мав би я чи хтось щось робити? не будемо робити нічого. будемо спостерігати, як питання, хоч поступово, але все ж вирішиться (добровільно чи з примусу) у відповідності до чинного законодавства. і заодно з плином часу в голові прихожан таки проясниться, який піп за що агітував.якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями
Если "90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону", то "нічого не робити" нельзя. Тут надо либо менять "норму закону", либо добиваться выполнения принятого решения. Иначе это ведёт к правовому нигилизму - закон есть, но его можно спокойно не выполнять. И если можно так с этим законом, то почему бы и не с остальными?
К чему в истории приводило давление на религию, думаю, вам рассказывать не надо. Религиозных войн в истории хватало. Надеюсь, у нас ни до чего такого не дойдёт. Опять же благодаря "клятому совку", который сильно подкосил религиозность народа и влияние религии и церкви. Но я не очень знаком с ситуацией, не хотелось бы ошибиться, как с нашей войной - я тоже до последнего был уверен, что её не будет.
P.s. Любого попа, как и любого другого гражданина, в случае доказанного преступления сажать надо. Но именно конкретного человека за конкретное преступление. Можно запретить и организацию, если её идеология противоречит законам. Но с идеологией вопрос сложный и тут надо подходить очень аккуратно и осторожно.
я щось не зовсім зрозумів, ви мені якісь претензії з цього приводу висловлюєте чи як? так я будь які претензії в свій бік відшиваю на раз два
а вам якшо шось не подобається, то виказуйте своє невдоволення в бік президента, за якого ви тут горою. це в його компетенції і слідчі органи і більшість в законодавчих. від мене то що ж ви хочете то?
якщо вас щось в даному питання не влаштовує, ну що ж, буває. мене особисто цілком влаштовує. ну як цілком, мало і повільно, але то вже таке.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:33
Letusrock
Рік-півтора тому не тільки київський Флайман, але і дніпропетровці в один голос кричали, що такими темпами просування кацапії нічого не загрожує, шукайте дурачків воювати.
Зараз дніпропетровці вже не так впевнені, господарь розказує через які ворота якого ЖК зайде кацап.
А ви пане , впевнені, що до вашого Ужгорода ніколи не дійде?
А знаєте чому ви поки що впевнені? Бо шалений бусик таки ще доставляє людей на фронт, і тікають все ж далеко не всі. І вони до вашого Ужгорода і до флайманового Києва не пускають ворога.
Ви пропонуєте не мобілізувати нікого, ну так це якраз і шлях до перевороту думок , подібних до того, який зараз мають дніпропетровські ще «вчора» дуже впевнені.
Є випадки добровольців, вдалі. . Мадяр відсіює бажаючих, бо є з кого. І вони (2% від загальної чисельності ЗСУ) вбивають 33% всіх ворогів . Молодці. Але чому вони можуть це робити? Бо є бусифікований насильно Микола, який тримає першу лінію і дронщик на другій , трохи безпечнішій лінії, може повбивати трохи ворогів. Але без Миколи з бусіка все одно ніяк.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:39
Hotab написав:
А ви пане , впевнені, що до вашого Ужгорода ніколи не дійде?
тобто я маю як шаман чи песікот писати щось типу "по безпределу пхайте в буса пролетаріат по максимуму, туда-сюда 100тис Микол, ціна не питання" щоб Ужгород був у безпеці?
Без реальної залученості ЄС, ця війна буде йти десятиліттями і кінець буде прогнозованим. Скоро почнеться третій рік "покращення позицій". Як б на місці нашої влади ризикнув поставити ультиматум "міровой абщественності", а-ля "червяку набридло висіти на гачку і відволікати щуку, робіть щось"
А потужники з соросятами та стурбованими EU-імпотентами пропонують і далі капати глюкозу важкохворому, сподіваючись на якесь диво
Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:45
sashaqbl написав:
Ефективність ППО - це співвідношення запущених перехоплювачів до збитих ракет. Ігнат не озвучив цифр.
А рівень перехоплення впав, тому що почали стріляти не туде не були Петріоти
.
Возможно.
Но сами понимаете, этого я не знаю.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:47
Letusrock
Ви зараз на яку саме тезу відповідаєте??
До чого тут те, як має виставити ультиматум влада, якщо мова про те, як саме утримати фронт , поки нема домовленостей??
Ви вже запропонували рішення, як тримати фронт без мобілізацііі?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:03
ЛАД написав:
А по сути все сегодняшние пенсии платятся за счёт людей, работающих сегодня
.
Це 100% вірно.
До аналогічного висновку я дійшов вже багато років тому, аналізуючи пенсійну систему США.
Трохи дивно що бізнесмен будівельник не розуміє таких речей. Взагалі ці всі його тези це якась така отсєбятіна, яка інколи немає нічого спільного з реальною економікою.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:11
Hotab написав:Letusrock
Ви зараз на яку саме тезу відповідаєте??
До чого тут те, як має виставити ультиматум влада, якщо мова про те, як саме утримати фронт , поки нема домовленостей??
Ви вже запропонували рішення, як тримати фронт без мобілізацііі?
Підсанкційний Мосейчук пропонує негайно посилити ЗСУ силовиками, бо з бусифікованих демотивованих Микол користь близьконульова. А далі виходити на перемовини і погоджуватись на мир, який би невигідний він би не був (вигідні пропозиції ми вже просрали завдяки...). Інакше на горизонті маячить втрата державності.
