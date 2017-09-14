Hotab написав:

Рік-півтора тому не тільки київський Флайман, але і дніпропетровці в один голос кричали, що такими темпами просування кацапії нічого не загрожує, шукайте дурачків воювати.Зараз дніпропетровці вже не так впевнені, господарь розказує через які ворота якого ЖК зайде кацап.А ви пане , впевнені, що до вашого Ужгорода ніколи не дійде?А знаєте чому ви поки що впевнені? Бо шалений бусик таки ще доставляє людей на фронт, і тікають все ж далеко не всі. І вони до вашого Ужгорода і до флайманового Києва не пускають ворога.Ви пропонуєте не мобілізувати нікого, ну так це якраз і шлях до перевороту думок , подібних до того, який зараз мають дніпропетровські ще «вчора» дуже впевнені.Є випадки добровольців, вдалі. . Мадяр відсіює бажаючих, бо є з кого. І вони (2% від загальної чисельності ЗСУ) вбивають 33% всіх ворогів . Молодці. Але чому вони можуть це робити? Бо є бусифікований насильно Микола, який тримає першу лінію і дронщик на другій , трохи безпечнішій лінії, може повбивати трохи ворогів. Але без Миколи з бусіка все одно ніяк.