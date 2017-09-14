RSS
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:11

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Як б на місці нашої влади ризикнув поставити ультиматум "міровой абщественності", а-ля "червяку набридло висіти на гачку і відволікати щуку, робіть щось"

Можу відразу сказати що відповість "мірова абщественность": "Віддавайте Донбас(те що там залишилось) путіну і миріться."
Все. Наша влада цього не хоче, тому такий "ультиматум" нереальний.
Не уверен, что ответ будет такой. Точнее, сильно сомневаюсь.
Им выгодно, чтобы мы продолжали.
Скорее, что-то пообещают, возможно, подкинут денег и оружия.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:15

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Schmit
Вігідних пропозицій і не було.
Треба було приймати (чи пропонувати самім) не дуже вигідні, але раніше.

Була у травні цього року.
Не было.
Были разговоры, но ничего реального.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:30

  BIGor написав:Hotab вибачаюсь що влажу, але екзистенційна проблема в тому, що Миколи закінчуються (або становляться розумнішими), вищий сорт (еліта, прокурори, нетойвосники, броньовані) воювати не хочуть. Що далі? Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?

А далі всього 2 варіанти:
1.Якщо у владі повні ідіоти(або зрадники) - то Україна програє(не буду вживати слово цілковита капітуляція, бо усі розуміють це слово по-своєму).
2.Якщо у владі не повні ідіоти(і не зрадники) - то Україну здадуть, тобто мир в обмін на території.

Я надіюсь що влада встигне зробити варіант 2, бо якщо робити те що робиться зараз, то колись таки наступить варіант 1.
