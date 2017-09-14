RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15719157201572115722
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 18:04

  fox767676 написав:
  UA написав:Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.

то з вашого, вибачте, ментопенсівського, погляду :)
домові чати, повітряні тривоги у більшості через тг

В ТГ немає цензури тому зараз там всі.
Лише Песікот з Шаманом в Марафоні.
UA
 
Повідомлень: 9873
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 18:16

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.

то з вашого, вибачте, ментопенсівського, погляду :)
домові чати, повітряні тривоги у більшості через тг

В ТГ немає цензури тому зараз там всі.
Лише Песікот з Шаманом в Марафоні.

Ще одне брехло про мене )

В ТГ одне лайно, если ты кушаешь лайно, то я не могу запретить тебе быть капрофагом )
Кушай ...

Но не обижайся, когда тебе пишут, что ты кушаешь лайно )
Саме так це і працює )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12563
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 18:19

  pesikot написав:
  UA написав:В ТГ немає цензури тому зараз там всі.
Лише Песікот з Шаманом в Марафоні.

Ще одне брехло про мене )

В ТГ одне лайно, если ты кушаешь лайно, то я не могу запретить тебе быть капрофагом )
Кушай ...

Но не обижайся, когда тебе пишут, что ты кушаешь лайно )
Саме так це і працює )

ТГ має суттєвий недолік - зберігання копії інформації на серверах оркостану. Головний бенефіціар також продавав ключик доступу даних французам за індульгенцію. Але факт оркостану лякає більше.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6044
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 18:21

База від БТС

база від Славка
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41416
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15719157201572115722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 149925
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 342950
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1033650
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5109)
08.11.2025 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.