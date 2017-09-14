|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 08 лис, 2025 18:04
fox767676 написав: UA написав:
Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.
то з вашого, вибачте, ментопенсівського, погляду
домові чати, повітряні тривоги у більшості через тг
В ТГ немає цензури тому зараз там всі.
Лише Песікот з Шаманом в Марафоні.
UA
Повідомлень: 9873
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
Додано: Суб 08 лис, 2025 18:16
UA написав: fox767676 написав: UA написав:
Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.
то з вашого, вибачте, ментопенсівського, погляду
домові чати, повітряні тривоги у більшості через тг
В ТГ немає цензури тому зараз там всі.
Лише Песікот з Шаманом в Марафоні.
Ще одне брехло про мене )
В ТГ одне лайно, если ты кушаешь лайно, то я не могу запретить тебе быть капрофагом )
Кушай ...
Но не обижайся, когда тебе пишут, что ты кушаешь лайно )
Саме так це і працює )
pesikot
Повідомлень: 12563
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 08 лис, 2025 18:19
pesikot написав: UA написав:
В ТГ немає цензури тому зараз там всі.
Лише Песікот з Шаманом в Марафоні.
Ще одне брехло про мене )
В ТГ одне лайно, если ты кушаешь лайно, то я не могу запретить тебе быть капрофагом )
Кушай ...
Но не обижайся, когда тебе пишут, что ты кушаешь лайно )
Саме так це і працює )
ТГ має суттєвий недолік - зберігання копії інформації на серверах оркостану. Головний бенефіціар також продавав ключик доступу даних французам за індульгенцію. Але факт оркостану лякає більше.
stm
Повідомлень: 6044
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Суб 08 лис, 2025 18:21
база від Славка
flyman
Повідомлень: 41416
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
