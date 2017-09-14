ЛАД написав:Не будем мелочиться, предлагаю сразу в Нью-Йорк.
Нью Йорк вже є, під чим контролем зараз не знаю, прифронтовий був
upd:
6 вересня 2024 стало відомо, що до боїв за Торецьк та Нью-Йорк додали 12-ту бригаду спецпризначення НГУ «Азов». Бійці «Азову» повернули під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині та деблокувати українських військових, які були в оточенні на Фенольному заводі [26]. Незважаючи на це, російські окупаційні війська захопили Нью-Йорк до кінця вересня 2024 року.
Тут писали, что цифры СЗЧ Игоря Луценко "не офіційні". Но вот мнение Мвксима Жорина:
Такі цифри СЗЧ - це повна катастрофа.
Враховуючи те, як не вистачає людей на фронті, цьому питанню треба набагато більше уваги приділяти. Перестати займатись гасінням пожеж, бо вони вже занадто великих масштабів. А нарешті підійти до реального вивчення питання й зрозуміти, чому в одних підрозділах ця цифра неістотна, а в інших обраховується в тисячах.
Підказую - найперша відповідь лежить в площині роботи з особовим складом. Підготовка, забезпечення, ставлення до людей та професіоналізм самих командирів. Це те, з чим цілком можливо працювати, і головне - критично необхідно.
В іншому випадку у нас скоро кількість СЗЧ перевалить за показники поповнення. Додайте ще до цього велику мобілізацію в рф, де явно таких проблем вони не матимуть.
Розумію, що хтось вирішує таким чином виконання планів, але через те, що ми мобілізовуємо бомжів, дідів та хворих, нікому в армії краще не стає.
З кожним роком рівень особового складу стає все гіршим, всі про це знають. Це залежить не тільки від підготовки, а й від того, які категорії громадян потрапляють у військо. Спортзали та ресторани в містах не чіпаємо, натомість присилаємо в підрозділи бомжів.
Також треба памʼятати, що ми ніколи не зможемо змагатись з рф кількісно. Наш єдиний варіант- технологічна та підготовлена армія. Проте немає жодного сенсу у таких гаслах, якщо поповнювати військо людьми, які ані фізично, ані морально не зможуть дотягнути навіть до кінця навчального етапу.
В першу чергу цей пост про справедливість мобілізації. До якої у нас дуже далеко.
Мне, кстати, интересно - как-то не слышу историй, чтобы кого-то просто вызвали повесткой из дому и человека призвали. Почему только "ловля на улице"? Или о "нормальном призыве" просто не пишут?
Вызывают повесткой,и что дальше нормальному работающему, думающему человеку делать? Самоотречься, поставить крест на карьере, достатке чтобы жорины с кротевичами дальше героями красовались, безнаказанно угрожали военным переворотом, если власть все-таки рещиться на переговоры? Одним словом прогнуться под правосеков, которые до 2014 клей по подвалам нюхали и в любой другой стране с этих подвалов и не выбрались бы никогда?
Его, наверное, уже не будет. Согласно тому же источнику в 2024 там уже оставалось меньше 2000 человек.
fox767676 написав:.... прогнуться под правосеков, которые до 2014 клей по подвалам нюхали и в любой другой стране с этих подвалов и не выбрались бы никогда?
Но уже выбрались, не знаю, с чьей поддержкой. А позже власть опиралась на них (Порошенко), а потом боялась им противоречить (Зеленский). Вы интересовались, что такого написал позавчера вечером Бетон. Насколько помню, не было ничего особенного, то же, что обычно. Видимо, просто кто-то особо бдительный написал жалобу.
О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается?