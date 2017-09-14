RSS
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:31

  prodigy написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:Стамбул 2, чи як там в незламників "капітуляцію"

більшість українців теж не згодні на капітуляцію. якби ти розумів, що капітуляція - це в тебе відбирають твої кавалірки - ти б теж був проти.

він все розуміє, розумний...тільки косить під дурня

а я бачу, що різні закарпатські зрадофіли серйозно за. вважають, що вони якось влаштуються, а кордон по Донбасу чи по Дніпру їх не дуже хвилює. й звісно думати трохи далі вони просто не навчені...
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Не можу зрозуміти, кому вигідно так послаблювати країну


То далеко, а у нас ось кому вигідно випускати міндіча за кілька годин до обшуку з набу, або кому вигідно не надавати звіт про рух коштів у фірми з вигаданими фламінгами?))
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:52

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Вас это утешает?
Я бы предпочёл, чтобы мы решали "давні проблеми завдяки тому, що Росія туго загрузла" где-то подальше от нас.
А начёт "вдячності" и не мечтайте. Вы правильно написали: "Місцеві очільники запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості". И, в общем, в какой-то степени будут правы - у них хватило ума не зарываться.

краще, щоб воювали десь деінде. але напали на нас. й знову звинувачуємо жертву - ось за це треба шмагати по дупі, доки не дійде. в чому Україна заривалася? що хотіла жити, як й інші держави - а Раша чомусь вважає, що має жити лише в складі Раші. та й ЛАД вважаєте, що треба про щось домовлятися й жити разом. ні, ЛАД, разом будемо жити, коли Раша почне відноситися до нас, як до незалежної країни - й всі питання відпадуть

Здається події останніх років довели що міжнародне законодавство просто не працює, але бачу дехто продовжує ховатись за статутами ООН та іншою маячнею.
Хочу спитати заради цікавості: якщо раптом Мексика, Гватемала чи Гаїті захочуть вступити в якесь "китайське НАТО" тоді що буде?))
Або Монголія змінить конституцію і впише туди курс в НАТО, паралельно скандуючи на площах "товариш Сі - редіска". (Відповідь криється у разі про пішохода на зебрі "правого але мертвого")
Хтось тут писав пару днів тому (здаєтьсґя фокс), що Україна обрала максимально невдалий час щоб штирхати палицею в берлогу скаженого ведмедя.
А ви замість того щоб визнати що нас розвели партнери як котят, заламуєте руки волаючи до міжнародних інституцій. Невистачило розуму пропетляти за рахунок інших, тепер лишається тільки сьорбати по повній ложці незламності, запиваючи потужністю
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а в реальних перемовинах зацікавлені й Європа, й ми

для чого Європі перемовини? Не одноразово ж озвучили що їм краще щоб війна тривала до 2030, бо раніше вони не будуть готові (хоча якщо по правді - вони не будуть готові і в 2050-му)
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:09

  Banderlog написав:
нічого те зібрання магате не дасть. Запорізька аес часто відключена і окрім окрім глибокої стурбованості реакції нема.

ІМХО, кіпіш навколо ЗАЕС - роздутий. навіть стурбованості не варта. Станція вже 3.5 роки відключена. На момент відключення паливо було майже відпрацьоване, бо заміна пального в реакторах відбувається влітку. Тобто енергії в паливі залишилось доволі мало вже на момент відключення, а за три роки ще купа енергії викинута в атмосферу. Відповідно, блоки можуть тривалий час бути без активного охолодження. + наявність генераторів для насосів...
Весь цей медійний шум - це просто спроби тиску сторін одна на одну. РФ хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми, не отримавши нових санкцій. Україна хоче, щоб ЗАЕС повернули під контроль Енергоатому.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:16

ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И перечитайте пост о США. Что они планируют делать.
А мы, как правильно заметил flyman, "тільки є один ньюанс: не виробляють, а збирають".
Своё у нас сборка. Ещё, вроде, начали делать корпуса и, возможно, наше программное обеспечение.

Збірка буває різною. Компанія, в якій я раніше працював, ВИРОБЛЯЄ політні стеки для ФПВ. Звісно, мікросхеми американські, китайського виробництва. Але тим не менше..
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:28

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вот когда побудуєте у селі під Львовом, тогда и будете рассказывать.
Может, "у селі під Львовом" можно и атомную бомбу сделать под идейным и техническим руководством отставного прапорщика?
stm говорит, что физики-химики давно не нужны.

Норвежці пропонують своїх 100 млрд доларів( з свого фонду в 1,4 трлн доларів) - на час поки будуть розбиратись з москальськими 140 млрд в бельгії..
і я норвежців-чудово розумію
Кому и на что пропонують?
Ссылку можно?
Можна звичайно, але ж толку то -ти ж те що не вкладається в твою любов до педерації і що може їй зашкодити- просто замовчуєш
https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/norway-may-use-wealth-fund-to-back-100bn-eu-war-loan-to-ukraine-k6368tcdk
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:тільки дурень думає що хтось збирається з нуля створювати ракетну галузь...
розумний просто купить комплектуючі....
тільки дурень думає що хтось продаст комплектуючі, а не предложит купить готовую продукцию.
Может, вы ещё так же легко купите "комплектуючі" для F-35 и будете их производить "у селі під Львовом"? И атомную бомбу тоже?
Серьозно?
А чого ж тоді будуються викруткові заводи по всій планеті від Африки до Китаю?
Навіщо Аппл будує завод в Індонезії?
Може краще було китайцям і малазійцям відразу готові продукти продавати?

Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:А ви замість того щоб визнати що нас розвели партнери як котят, заламуєте руки волаючи до міжнародних інституцій.
Нас - не розвели
Розвели - ВАС
Ми казали що хочемо жити в Європі і мати свою
Армія-Мова-Віра
Ви хотіли європейські зарплати і щоб ведмідь в берлозі не хвилювався..
а так-не буває
Труси-Хрестик.

Сьогодні ти плачешся що тебе не пускають в Європу... але Європа закриває Шенген для педераційників...
То для тебе головне щоб МИ ВИГРАЛИ - бо тоді в тебе повернеться можливість їзди в Європу
Якщо програємо - то Дай Бог , щоб внуки змогли потрапити по путівці в Болгарію де з 5 туристів-двоє будуть чекістами.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:56

Кавалірка на колесах за $7K8

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:на що?

Стамбул 2, чи як там в незламників "капітуляцію"

більшість українців теж не згодні на капітуляцію. якби ти розумів, що капітуляція - це в тебе відбирають твої кавалірки - ти б теж був проти.


як тобі таке Ілон 33:30
