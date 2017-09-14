Додано: Пон 10 лис, 2025 13:47

Letusrock написав: Shaman написав: ЛАД написав: Вас это утешает?

Я бы предпочёл, чтобы мы решали "давні проблеми завдяки тому, що Росія туго загрузла" где-то подальше от нас.

Я бы предпочёл, чтобы мы решали "давні проблеми завдяки тому, що Росія туго загрузла" где-то подальше от нас.

А начёт "вдячності" и не мечтайте. Вы правильно написали: "Місцеві очільники запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості". И, в общем, в какой-то степени будут правы - у них хватило ума не зарываться.

краще, щоб воювали десь деінде. але напали на нас. й знову звинувачуємо жертву - ось за це треба шмагати по дупі, доки не дійде. в чому Україна заривалася? що хотіла жити, як й інші держави - а Раша чомусь вважає, що має жити лише в складі Раші. та й ЛАД вважаєте, що треба про щось домовлятися й жити разом. ні, ЛАД, разом будемо жити, коли Раша почне відноситися до нас, як до незалежної країни - й всі питання відпадуть

Здається події останніх років довели що міжнародне законодавство просто не працює, але бачу дехто продовжує ховатись за статутами ООН та іншою маячнею.

Хочу спитати заради цікавості: якщо раптом Мексика, Гватемала чи Гаїті захочуть вступити в якесь "китайське НАТО" тоді що буде?))

Або Монголія змінить конституцію і впише туди курс в НАТО, паралельно скандуючи на площах "товариш Сі - редіска". (Відповідь криється у разі про пішохода на зебрі "правого але мертвого")

Хтось тут писав пару днів тому (здаєтьсґя фокс), що Україна обрала максимально невдалий час щоб штирхати палицею в берлогу скаженого ведмедя.

Здається події останніх років довели що міжнародне законодавство просто не працює, але бачу дехто продовжує ховатись за статутами ООН та іншою маячнею.

Хочу спитати заради цікавості: якщо раптом Мексика, Гватемала чи Гаїті захочуть вступити в якесь "китайське НАТО" тоді що буде?))

Або Монголія змінить конституцію і впише туди курс в НАТО, паралельно скандуючи на площах "товариш Сі - редіска". (Відповідь криється у разі про пішохода на зебрі "правого але мертвого")

Хтось тут писав пару днів тому (здаєтьсґя фокс), що Україна обрала максимально невдалий час щоб штирхати палицею в берлогу скаженого ведмедя.

А ви замість того щоб визнати що нас розвели партнери як котят, заламуєте руки волаючи до міжнародних інституцій. Невистачило розуму пропетляти за рахунок інших, тепер лишається тільки сьорбати по повній ложці незламності, запиваючи потужністю

міжнародне законодавство перестало працювати, коли країна, яка зайняла місце країни-засновника ООН наплювала на право та почало неприкриту агресію. але наявність ядерної зброї, яка теж дісталася в спадщину, поки дозволяє Раші почуватися безкарно.є приклад Куби, є приклад Венесуели. щось срср вже немає 30 років, а Кубу ніхто так й не окупував. Венесуела є надія приведуть до тями, але лише після того, як там влада схоже просто зрослася з наркокартелями, а в країні з великими запасами нафти не вистачає бензину...щось не подобається - є механізм санкцій, яким користуються й США, й Китай. а пряма збройна агресія не використовувалася.а в чому було штирхання, розкажіть будь-ласка. прибалти за такою логікою давно штирхають - й що? Фінляндія вступила в НАТО - й що? оце все штирхання - це вигадки, щоб приховати просто таку проблему, що Раша вирішила, що ми - частина Раші. а коли ми це не визнаємо - о, вони штирхають.де в нападі Раші розводка партнерів?не перекладайте з хворої голови на здорову. ваша особиста позиція по життю - "петляти за рахунок інших" - вона поширена. але якщо перекласти це на відносини держав - ви ж не зможете нічого сформулювати - як це пропетляти за рахунок інших? висновок інший - не треба було шмарклі розвозити по обличчю в 90х роках - адиннарот та мишебратья - ось тепер дійсно отримуємо наслідки такого братерства...