Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:46

  ЛАД написав: Вам уже доложили о конструкции ракеты, характеристики двигателей и происхождение комплектующих?


все з відкритих джерел. двигун фламінго всім відомий (із літака L-39)
але мова була про тверде паливо яке використовується в одноразових прискорювачах, і в балістичних ракетах як основний двигун

https://forbes.ua/news/virobnik-raketi- ... 2025-32374
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:кожен судить про інших виходячи з того, як сам поступив би у схожій ситуації. ви як, колезі, у якого проблеми, допоможете?

Каль вважає, що якщо війна між росією та Україною завершиться раніше 2029−2030 років, то росія зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.
"Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме проти Європи", - заявив голова німецької розвідки.
  Shaman написав:й якщо мир настане, для Європи це теж буде добре.
Чомусь герр Каль вважає інакше.
Мир в Україні означатиме що в рф будуть розвязані руки, засоби і особовий склад, щоб "звільнити" прибалтів чи ще когось та остаточно похоронити 5-статтю. і в цьому інтереси України (точніше народу України) та Європи кардинально розходяться
