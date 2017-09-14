все з відкритих джерел. двигун фламінго всім відомий (із літака L-39)
але мова була про тверде паливо яке використовується в одноразових прискорювачах, і в балістичних ракетах як основний двигун
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:46
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Каль вважає, що якщо війна між росією та Україною завершиться раніше 2029−2030 років, то росія зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.
"Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме проти Європи", - заявив голова німецької розвідки.
Чомусь герр Каль вважає інакше.
Мир в Україні означатиме що в рф будуть розвязані руки, засоби і особовий склад, щоб "звільнити" прибалтів чи ще когось та остаточно похоронити 5-статтю. і в цьому інтереси України (точніше народу України) та Європи кардинально розходяться
