trololo написав:погана точність фламінго не залежить від стартового твердопаливного прискорювача. думаю просто поставили наведення із FP-1 FP-2 і на момент застосування по базі кгб в армянську ще толком не встигли адаптувати до ракети
Систему керування можна запозичити в Йокосука MXY-7 Хотаб, ти горизонт вмієш тримати?
ЛАД написав:trololo Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще. По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.
поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.
Ви перебільшуєте(або свідомо брешете). За такі висловлювання в кацапії не притягнули б до відповідальності.
Ось що я знайшов: У Мегион (ХМАО) жінка у відкритій групі «ВКонтакте» написала слово ««защитники»» в лапках і додала: «так называемые» люди, защищающие страну — саме це суд вважав дискредитацією. Штраф 30 000 руб.
Це очевидно серйозна образа і тут(на цьому форумі) ніхто так не ображає ЗСУ. І то всього-навсього штраф 15К грн. Висловлювання ЛАДа навіть в РФії не тягнуть на штраф і близько, не кажучи вже про кримінальну відповідальність.