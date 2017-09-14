alex_dvornichenko написав:
Если война в той или иной степени будет до 2032, то не исключено, но после первых же послевоенных выборах он вылетит.
Тільки з М2260 доживуть не тільки лиш всі.
Додано: Пон 10 лис, 2025 22:58
Додано: Пон 10 лис, 2025 23:03
100% не дотягне до 2032. Навіть до 2028 не дотягне.
Кастро війни не вів, ніякої аналогії з Зе немає.
Додано: Пон 10 лис, 2025 23:37
Додано: Вів 11 лис, 2025 00:05
Романенко на эту тему видео снял
Смысл в следующем - те деньги что они передавали друг другу, они в банковской упаковке ФРС США предназначенной только для банков, и там миллион долларов. Упаковка потрепанная но не разорванная, дата 2006 год. То есть миллион у них как одна купюра, которую передают из рук в руки с 2006го года, его даже не разрывают для проверки на подлинность (может проверяют сканированием кодов). А вы говорите нет денег на профессиональную армию, тцк и так наловит. Ваши комментарии господа банкиры.
