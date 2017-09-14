RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 10:15

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:Хтось чув заяву Верховного Головнокомандуючого стосовно можливих випадків корупції, інформацію про які вчора оприлюднило НАБУ, серед затверджених ним міністрів та десятків мільйонів доларів, які передавалися сенатору РФ?
Є взагалі в цій країні президент? Чи він як Янукович непоміченим виїхав на Ростов?
- Коселёк, коселёк... не было никакого коселька...

Прогнозовано
Президент Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що підтримує розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці, де фігурує і його соратник, втім не назвав жодних імен.

Нагадаю - "Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку", – Зеленський.

Цікаво, скільки відсотків набрав Зеленський на Закарпатті?
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 10:18

Banderlog дожимать ніззя. А я б їм дав більше трохи прав. І розширив штат. І можливість перевіряти недоторканних.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 10:21

  sashaqbl написав:Banderlog дожимать ніззя. А я б їм дав більше трохи прав. І розширив штат. І можливість перевіряти недоторканних.

То ж іронія була (сподіваюсь), червоним курсивом.
whois2010
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:За хребтом кажуть , що життя на окупованих прекрасне? Не саджають за проукраїнську позицію, не забирають житло у «розумників»

Якщо за хребтом думають що вони за останні 1000 років тільки 19 років були не в окупації? як тобі такий переворот думок? :D
Але не будемо влізати в історічні дебрі, які йдуть в розріз з генеральною лінією партії
Чому всі зациклились на питанні житла чи його відбирання, це взагалі не аргумент. Інакше б ті в кого цього майна найбільше, були б на фронті (чи їх діти) а не розкрадали бюджет чи служили в батальоні монако.
Letusrock
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 10:45

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Прогнозовано
Президент Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що підтримує розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці, де фігурує і його соратник, втім не назвав жодних імен.

Нагадаю - "Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку", – Зеленський.

Цікаво, скільки відсотків набрав Зеленський на Закарпатті?

я думав мене важко запідозрити в любові до Зе...
P.S. Ці закиди про 73% (від багатьох форумчан) просто мега-"конструктивні" і служать ніби як амулетом/універсальною відповіддю стосовно існуючих проблем
Це як пиляти все життя свою 40-річну дочку "чого ти вийшла заміж за цього нездару, а я казав"
Letusrock
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 10:56

  sashaqbl написав:Banderlog дожимать ніззя. А я б їм дав більше трохи прав. І розширив штат. І можливість перевіряти недоторканних.

Це розвалить державу. Є ген прокуратура є сбу хай борються з корупцією.
Для чого ще треба набу яке хз кому підконтрольне?
Banderlog
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:00

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:Banderlog дожимать ніззя. А я б їм дав більше трохи прав. І розширив штат. І можливість перевіряти недоторканних.

Це розвалить державу. Є ген прокуратура є сбу хай борються з корупцією.
Для чого ще треба набу яке хз кому підконтрольне?

НАБУ і САП займається виключно високопосадовцями. Все гаразд. У корупційній державі спіймали, але одного не втримали, найбільшу на сьогодні корупційну схему.
СБУ взагалі має бути не при ділах, у них інші завдання. Прокуратура вступає після НАБУ і САП.
stm
stm
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:03

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:Banderlog дожимать ніззя. А я б їм дав більше трохи прав. І розширив штат. І можливість перевіряти недоторканних.

Це розвалить державу. Є ген прокуратура є сбу хай борються з корупцією.
Для чого ще треба набу яке хз кому підконтрольне?

Тому що Міндіча ні Генпрокуратура ні СБУ не чіпатиме. Бо він друг Верховного.
Якраз для нормальної роботи системи потрібна незалежність система, яка контролює владну вертикаль.
sashaqbl
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:09

  stm написав:
НАБУ і САП займається виключно високопосадовцями. Все гаразд. У корупційній державі спіймали, але одного не втримали, найбільшу на сьогодні корупційну схему.
ніяке не гаразд. Кому підконтрольне набу? "Міжнародним партнерам"?
Ця вічна боротьба з корупцією вже начинає піднапрягати 30 р боротьби а її не менше і нікого не посадили крім лазаренка в сша.
Ну янукович ще садив луценка і юлю але це ж була диктатура?)
Востаннє редагувалось Banderlog в Вів 11 лис, 2025 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Якраз для нормальної роботи системи потрібна незалежність система, яка контролює владну вертикаль.
Для нормальної роботи системи - потрібна максимальна лібералізація....
Тому
Потреба в додаткових силових структурах які будуть контролювати вже існуючі силові структури -якраз і показує на те що
розруха не в клозетах - розруха в головах....

Пояснення просте
Чим більше кожен з нас візьме на себе - тим менше буде делеговано Державі
А чим менше комусь делеговано -тим менше можливостей вкрасти..(бо красти нічого)
budivelnik
budivelnik
